Sokaknak nem fog tetszeni: máris meggondolta magát a BMW a debreceni gyárról, mégsem annyiba kerül az iX3, mint mondták - ez az új ár

Körülbelül egy hónappal az „Neue Klasse” iX3 modelljének bevezetése előtt a müncheni székhelyű BMW autógyártó emeli az árát.Az autó árát már módosították. A modell, amely a bevezetéskor az egyetlen kínált változat volt, most 70 900 eurós alapáron indul. Az elektromos SUV müncheni IAA Autószalonon történő bemutatóján a BMW 68 900 eurós árat jelentett be — közölte a Handelsblatt.

Jelentősen medrágulnak az új BMW modellek. / Fotó: APA-PictureDesk via AFP

Nem titok többé: árat emel a BMW

A BMW megerősítette az áremelést; eredetileg a "Spotpress" iparági magazin számolt be róla.A cég jelentése szerint a magasabb ár március 1-jétől lesz érvényes. A január 28-i határidőig előrendelt modellek azonban nem drágulnak, és az alacsonyabb áron szállítják ki őket.

Az iX3, mint az „Neue Klasse” első autója, különösen fontos a prémiumgyártó számára.

Ez a modellgeneráció a BMW-t hivatott formálni az elkövetkező években. A BMW és az Audi továbbra is viszonylag stabil helyzetben van. A müncheni székhelyű vállalatnál azonban az eladások, a nyereség és a haszonkulcsok is csökkennek. Ez várhatóan megváltozik, nem utolsósorban az „Új osztály” modellnek köszönhetően.

A BMW szerint a középkategóriás SUV népszerűnek bizonyul a vásárlók körében.

A vállalat egyelőre nem tesz közzé pontos adatokat az előrendelésekről. Az őszi SUV-bemutató óta azonban a megrendelt tisztán elektromos BMW-k egyharmada egy iX3 volt. A vállalat ezért azt tervezi, hogy gyorsabban felfuttatja a termelést a debreceni üzemében. Ennek érdekében a BMW a tervezettnél korábban egy további műszakot kíván bevezetni.

„Tekintettel az autó iránti látszólag magas keresletre, ez egy logikus lépés a BMW számára” – mondja Stefan Bratzel, a Center of Automotive Management (CAM) igazgatója. „Így növelik az eladott járművekre jutó befektetés megtérülését.” Bratzel szerint a 2000 eurós emelés aligha fogja befolyásolni a prémium szegmensben a vásárlási szokásokat.

A versenytársak új SUV-okat is fejlesztettek

Nemcsak a BMW dobja piacra új elektromos SUV-ját a prémium szegmensben idén, hanem a Mercedes is. A versenytárs az IAA-n mutatta be a "Neue Klasse" kihívóját. A Volvo bemutatta a GLC-t.nemrégiben mutatta be új elektromos autóját, az EX60 modellt.

A BMW modellje akár 805 kilométeres hatótávolságot kínál, ami több, mint stuttgarti versenytársáé. A Mercedes GLC-jének hatótávolsága a vállalat szerint akár 713 kilométer is lehet. A Volvo új elektromos autója rendelkezik a legnagyobb hatótávolsággal, körülbelül 810 kilométerrel.

A BMW árkiigazítását követően a három autó ára már csak kis mértékben tér el egymástól. Az iX3 azonban továbbra is a három elektromos SUV közül a legmegfizethetőbb. A GLC listaára 71 281 euró.A Volvo EX60 810 kilométeres változata a legdrágább termék, és 71 990 eurótól kapható.