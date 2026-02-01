Most már látszik, mi a legnagyobb baj a bolgár euróval: dörzsölhetik a tenyerüket a szomszédos országok

Bulgária 6,4 milliós lakossága erősen megosztott volt a csatlakozással kapcsolatban: egy tavaly márciusban végzett Eurobarometer-felmérés szerint 53 százalékuk ellenezte, 45 százalékuk támogatta az euró bevezetését. Hasonló arányokat mutatott egy ősszel végzett felmérés is, amelyben a bolgár eurót ellenzők aránya körülbelül 50 százalék, a támogatóké pedig 42 százalék volt – mutat rá cikkében az Origo.

Bolgár euró: most már látszik, mi a legnagyobb baj / Fotó: Mehaniq / Shutterstock

A bolgárok szkepticizmusának fő oka az inflációtól, az árdrágulástól való félelem volt. Az Európai Bizottság döntése előtt az euroszkeptikus és nemzeti erők több tízezres tüntetéseket szerveztek Szófiában, sőt népszavazást is követeltek a kérdésről. A parlament ezt elutasította, de a tiltakozások jelezték: az euró nem csupán gazdasági, hanem identitáskérdés is lett az országban.

A tüntetők többek között azt hangoztatták, hogy az euró bevezetése megfosztaná Bulgáriát pénzügyi önrendelkezésétől, hiszen a bolgár költségvetést az Európai Központi Bank hagyná jóvá.

Az eurózónába való belépés azonban minden ellenállás ellenére megvalósult, és a készpénzes átállás január 1-je óta fokozatosan zajlik:

januárban még mind a leva, mind az euró használható volt a boltokban, a visszajárót viszont már csak euróban adták.

Februártól pedig kizárólag az euró marad forgalomban.

Az euró bevezetése számos olyan gazdasági előnnyel jár, ami hosszú távon meghatározó lehet az érintett ország számára, de persze hátrányokkal is szembe kell nézni – állapítja meg az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzése.

Előnyök

Egyrészt jelentősen csökken az árfolyamkockázat az eurózóna országaival. Mindez stabilabb árképzést, hosszabb távú szerződéseket és alacsonyabb fedezeti költségeket eredményez. Azon országok számára, amelyek erősen kötődnek kereskedelmileg az EU államaihoz, ez komoly előnyt jelenthet.

Az euró bevezetése kedvezően hat a tranzakciós költségekre is, azok mérséklődése jelentős lehet. Megszűnik az átváltási díj, kevesebb lehet a banki költség. Ez főként a kkv-k számára és a határokon átnyúló beszállítói láncoknak lehet pozitív változás.

A kereskedelem élénkítésében részben hasznos lehet a közös valuta, ugyanakkor ez csak azon államok között megfigyelhető, amelyek szintén használják az eurót.

Mindemellett azonban több olyan nehézség is adódik a közös pénz használatával, amelyek a külkereskedelemben is visszatükröződnek. Bulgária esetében ennek különösen nagy jelentősége van, mert bár árukereskedelmét nagyrészt az eurózóna országaival bonyolítja, földrajzi elhelyezkedése révén a legtöbb szomszédja más nemzeti valutát alkalmaz.