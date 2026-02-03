Egyre jobban rátelepszik a bolti lopás réme a brit kiskereskedelemre

A bolti lopások száma 519 381 esetre emelkedett a 2025 szeptemberével záruló egy évben – írja az Origo a brit Nemzeti Statisztikai Hivatal (Office for National Statistics, ONS) legfrissebb adatairól szóló beszámoló alapján. Az ONS közlése szerint az elkövetett bűncselekmények száma 5 százalékkal nőtt az előző évhez képest, amikor 492 660 esetet regisztráltak. Az adatok arra utalnak, hogy az elmúlt évben a korábban meghozott erőfeszítések ellenére sem sikerült jelentős előrelépést elérni a kiskereskedelmi bűncselekmények visszaszorításában.

A brit kiskereskedelemben emelkedett a bolti lopások száma / Fotó: Pexels

Bolti lopás: már szervezett bűnelkövetés épül rá

Lucy Whing, a British Retail Consortium (BRC) bűnözéspolitikai tanácsadója a jelentést kommentálva így fogalmazott: „A kiskereskedelmi lopás komoly problémát jelent az ország minden részén az üzletek számára. Bár az okok sokrétűek, különösen aggasztó a szervezett bűnözés térnyerése, mivel a bandák módszeresen, egyik üzletet a másik után veszik célba.”

Whing szerint a lopás „az egyik fő kiváltó oka az üzleti dolgozókat érő erőszaknak és verbális bántalmazásnak”, ugyanakkor hozzátette: a kormány, a rendőrség és a kereskedők „eltökéltek abban, hogy együttműködve fordítsák meg a bűnözési trendet”.

Az adatok olyan friss jelentéseket tükröznek, amelyek szerint az arcfelismerő technológiával foglalkozó Facewatch vállalat 2025-ben több mint félmillió, valós idejű riasztást küldött a kiskereskedőknek a feltételezett elkövetőkről – több mint kétszer annyit, mint az előző évben.

A platform tavaly összesen 516 739 riasztást adott ki kiskereskedelmi előfizetői hálózatának, szemben a 2024-es 252 943 értesítéssel, ami éves szinten valamivel több mint 100 százalékos növekedést jelent.

A lap Whinget idézi, aki szerint „hamarosan életbe lép a Bűnözési és Rendészeti Törvénycsomag, amely eltörli az alacsony értékű lopásokra vonatkozó 200 fontos küszöböt, egyértelmű jelzést küldve arról, hogy a bolti lopást nem tűrik el”. A jogszabály-módosítás önálló bűncselekménnyé teszi a kiskereskedelmi dolgozók elleni támadást, szigorítja az ítélkezést, és láthatóbbá teszi az ellenük irányuló erőszakot, hogy a rendőrség a szükséges erőforrásokat tudja mozgósítani e kihívás kezelésére, valamint a bevásárlóutcák és kollégáink védelmére – ismertette a szakember.

