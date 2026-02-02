Deviza
Sárba ragadt Nagy-Britannia, de a politikai elit inkább civakodik: növekedés helyett már a jobboldal is az újraosztásról beszél – itt már egy kormányváltás is kevés

A Munkáspárt növekedés helyett újraosztásról vitázik, miközben a jólét bővítésének gondolata háttérbe szorult. A brit gazdaság stagnálását egyre nehezebb visszafordítani, ám Starmer munkáspárti kormánya és az ellenzéki pártok sem hajlandóak működőképes kiutat keresni a gödör mélyéből.
VG
2026.02.02., 16:19

A brit gazdaság látványosan kifulladt, miközben a politikai elit képtelen világos stratégiát felmutatni a növekedés újraindítására. Ehelyett a kormányzó Munkáspárt és az ellenzék is inkább a meglévő – és folyamatosan elapadó – vagyon újraosztásáról vitatkozik, miközben a jólét növelése helyett inkább egymás szabotálásával foglalkoznak.

keir starmer brit gazdaság
A brit gazdaság stagnálását egyre nehezebb visszafordítani, ám Starmer munkáspárti kormánya és az ellenzéki pártok sem hajlandóak működőképes kiutat keresni a gödör mélyéből / Fotó: AFP

Az Egyesült Királyság politikai rendszere az elmúlt hetekben látványos belső válságokon ment keresztül. A Munkáspárt belharcoktól hangos, miközben Keir Starmer miniszterelnök egyre nehezebben tartja kézben saját pártját. A konzervatív oldalon közben a Nigel Farage által vezetett Reform UK térnyerése gyorsítja fel a széthullást.

A közös nevező egyértelmű: a brit gazdaság vérszegény állapota.

Ami viszont feltűnő, hogy ezek a konfliktusok nem a kilábalásról szólnak.

Starmer népszerűtlenségének több oka van. Vezetői stílusát sokan színtelennek tartják, miközben a Munkáspárt mélyen megosztott a technokrata közép és a hangos progresszív baloldal között. Ez a belső feszültség folyamatos visszakozásra kényszeríti a kormányfőt adózási és szociális kérdésekben. Emellett az illegális bevándorlás kezelésében sem sikerült áttörést elérnie.

A legnagyobb probléma azonban a gazdaság teljesítménye:

  • a negyedéves GDP-növekedés alig érzékelhető;
  • a feldolgozóipar és az építőipar is az összeomlás szélén van;
  • az infláció pedig ismét 3 százalék fölé emelkedett.

Starmer 2024-ben a konzervatívok 14 évnyi kormányzása után a változás ígéretével nyert választást. Ehhez képest az ország ma magasabb adóterhek mellett kevesebb növekedést és optimizmust mutat, mint az elmúlt évtizedekben valaha.

A párton belüli elégedetlenség nyílt szervezkedéssé vált, ám a kihívók sem kínálnak világos alternatívát. 

A helyére nemrég Andy Burnham manchesteri polgármester neve merült fel, de támogatói sem tudják megmondani, milyen gazdaságpolitikát képviselne. Eközben Wes Streeting egészségügyi miniszter a Nemzeti Egészségügyi Szolgálat (NHS) reformját tűzte a zászlajára, bízva abban, hogy ezzel hatalomra tud jutni, de a párt politikai realitásai miatt elképzelhetetlen, hogy ezek megvalósuljanak. A viták középpontjában pedig itt sem a növekedés, hanem az újraelosztás áll.

A jobboldal is elfeledkezett a brit gazdaságról

Az ellenzékben más jellegű, de hasonlóan súlyos válság zajlik. A Konzervatív Pártból sorra lépnek át vezető politikusok Farage pártjába, elsősorban a bevándorlás kérdése miatt. A gazdaságpolitika azonban itt is háttérbe szorul. A Wall Street Journal szerint Farage programja inkább a középbalra emlékeztet, míg a konzervatív vezetés által képviselt növekedésorientált elképzelések alig jutnak el a választókhoz.

Mindez oda vezetett, hogy miközben a világ egyik legnagyobb gazdasága tartós stagnálásba süllyed, a brit politikai elit gyakorlatilag lemondott a jólét bővítéséről. Ez fordulópontot jelent – és egyértelműen nem jó irányba.

Lassan beütik az utolsó szöget a koporsóba: valaha szárnyalt ez az ágazat, ma a kihalás szélére került – ordít az állami támogatásért

A brit gazdaság egykor meghatározó iparága a kihalás szélén áll, a brit vegyipar az utolsókat rúgja. Állami támogatás nélkül bezárhat az INEOS tulajdonában lévő Inovyn runcorni sógyára, ami az egykor legnagyobb sóexportőr Nagy-Britanniát először tenné teljes mértékben importfüggővé a sóellátásban. Ez pedig végső soron ellátásbiztonsági kockázatot rejt magában.

 

 

