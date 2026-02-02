Sárba ragadt Nagy-Britannia, de a politikai elit inkább civakodik: növekedés helyett már a jobboldal is az újraosztásról beszél – itt már egy kormányváltás is kevés

A brit gazdaság látványosan kifulladt, miközben a politikai elit képtelen világos stratégiát felmutatni a növekedés újraindítására. Ehelyett a kormányzó Munkáspárt és az ellenzék is inkább a meglévő – és folyamatosan elapadó – vagyon újraosztásáról vitatkozik, miközben a jólét növelése helyett inkább egymás szabotálásával foglalkoznak.

A brit gazdaság stagnálását egyre nehezebb visszafordítani, ám Starmer munkáspárti kormánya és az ellenzéki pártok sem hajlandóak működőképes kiutat keresni a gödör mélyéből / Fotó: AFP

Az Egyesült Királyság politikai rendszere az elmúlt hetekben látványos belső válságokon ment keresztül. A Munkáspárt belharcoktól hangos, miközben Keir Starmer miniszterelnök egyre nehezebben tartja kézben saját pártját. A konzervatív oldalon közben a Nigel Farage által vezetett Reform UK térnyerése gyorsítja fel a széthullást.

A közös nevező egyértelmű: a brit gazdaság vérszegény állapota.

Ami viszont feltűnő, hogy ezek a konfliktusok nem a kilábalásról szólnak.

Starmer népszerűtlenségének több oka van. Vezetői stílusát sokan színtelennek tartják, miközben a Munkáspárt mélyen megosztott a technokrata közép és a hangos progresszív baloldal között. Ez a belső feszültség folyamatos visszakozásra kényszeríti a kormányfőt adózási és szociális kérdésekben. Emellett az illegális bevándorlás kezelésében sem sikerült áttörést elérnie.

A legnagyobb probléma azonban a gazdaság teljesítménye:

a negyedéves GDP-növekedés alig érzékelhető;

a feldolgozóipar és az építőipar is az összeomlás szélén van;

az infláció pedig ismét 3 százalék fölé emelkedett.

Starmer 2024-ben a konzervatívok 14 évnyi kormányzása után a változás ígéretével nyert választást. Ehhez képest az ország ma magasabb adóterhek mellett kevesebb növekedést és optimizmust mutat, mint az elmúlt évtizedekben valaha.

A párton belüli elégedetlenség nyílt szervezkedéssé vált, ám a kihívók sem kínálnak világos alternatívát.

A helyére nemrég Andy Burnham manchesteri polgármester neve merült fel, de támogatói sem tudják megmondani, milyen gazdaságpolitikát képviselne. Eközben Wes Streeting egészségügyi miniszter a Nemzeti Egészségügyi Szolgálat (NHS) reformját tűzte a zászlajára, bízva abban, hogy ezzel hatalomra tud jutni, de a párt politikai realitásai miatt elképzelhetetlen, hogy ezek megvalósuljanak. A viták középpontjában pedig itt sem a növekedés, hanem az újraelosztás áll.