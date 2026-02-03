Megjelent a brüsszeli rendelet az orosz gáz és olaj kitiltásáról, sokkal durvább, mint gondoltuk: itt vannak napra pontosan az utolsó dátumok
Hétfőn jelent meg az Európai Unió Hivatalos Lapjában a REPowerEU terv szerinti, az orosz gázimport teljes kivezetéséről szóló rendelet, amely február 3-án lép hatályba – közölte brüsszelben Anna-Kaisa Itkonen, az Európai Bizottság szóvivője — közölte az Interfax.
Brüsszel fokozatosan akarja kivonni az orosz olajat
„Alapvetően hat héttel a szabályozás hatálybalépése után tilosak lesznek az új rövid és hosszú távú szerződések” – mondta a szóvivő egy brüsszeli tájékoztatón. A jelenlegi szerződésekkel kapcsolatban az újságíróknak az Európai Bizottság Energiaügyi Főigazgatóságának honlapján közzétett új szabályozás alkalmazási ütemtervére utalt.
A rendelet „meghatározza azokat a jogi rendelkezéseket, amelyekkel fokozatosan ki lehet vonni az Oroszországból származó földgázimportot.
Ez a történelmi döntés, amelyet a tavaly év végén hoztak meg, célja, hogy 2027-re végleg megszüntesse az EU orosz gáztól való függőségét” – közölte az igazgatóság a weboldalán.
Van idő áprilisig
Az elfogadott törvény a következő típusú szállításokat tiltja:
- rövid távú LNG-szerződések alapján 2026. április 25-től;
- rövid távú vezetékes gázszerződések alapján 2026. június 17-től;
- hosszú távú LNG-importszerződések alapján 2027. január 1-jétől;
- hosszú távú vezetékes gázimportszerződések alapján 2027. szeptember 30-tól.
Kivételes esetben a tagállamok meghosszabbíthatják ezt a határidőt 2027. október 31-ig, amennyiben gáztárolóik a szükséges szint alá vannak töltve
– áll a dokumentumban. Azt is kijelenti, hogy az Európai Bizottság 2026 elejére jogalkotási javaslatot kíván benyújtani az Oroszországból származó olajimport betiltásáról „a lehető leghamarabb, de legkésőbb 2027-ig”.
Arra a kérdésre válaszolva, hogy Magyarország és Szlovákia korábban szándékozott-e az EU bíróságához fordulni az orosz gázra vonatkozó új szabályozások miatt, Itkonen azt mondta, hogy ez bármely tagállam joga. „Ezután természetesen megvédjük majd a javaslatunkat ott” – mondta.
Magyarország támadja az Európai Bizottságot
Szijjártó Péter bejelentette, hogy Magyarország megtámadta a brüsszeli REPowerEU-rendeletet az Európai Bíróságon. Ez a rendelet tiltja meg a tagállamoknak az orosz gáz importját. Ahogy arról korábban beszámoltunk, Szijjártó a magyar kormány nevében benyújtotta keresetét az Európai Bírósághoz, kérve az intézkedés megsemmisítését. A beadványukban az alábbi három fontos dologra hivatkoznak.
- Először is arra, hogy Brüsszelnek nem volt joga ilyen határozatot hozni, ugyanis energiahordozók importját csak szankciókkal lehetne megtiltani, az pedig egyhangú döntést igényelne.
- A második érv, hogy az EU-nak nincs is hatásköre ilyen intézkedést hozni, minthogy az alapszerződésben világosan kikötötték, hogy minden tagállam maga dönthet arról, hogy kitől, s milyen energiahordozókat vásárol.
- Harmadrészt pedig, az Európai Uniónak van egy szabálya, amit úgy hívnak, hogy az energiaszolidaritás elve. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az európai uniós országok energiaellátásának biztonságban kell lennie. Nyilvánvalóan ez a brüsszeli döntés ezt felrúgja, Magyarország esetében mindenképp.
A miniszter úgy vélekedett, hogy a per valószínűleg nagyjából egy és háromnegyed-két évig fog tartani.