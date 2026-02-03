Deviza
budapest
tower
millennium tower i
osztrák
ca immo

Kivonul Magyarországról az osztrák multi, újabb jelét adta a döntésnek: leírták, mi az oka — de most még óriási üzletet csináltak

Sikeresen lezárult a budapesti Millennium Tower I irodaház értékesítése is, amely összhangban van a CA Immo hosszú távú befektetési stratégiájával. Egyértelműen a központi elhelyezkedésű, kiváló minőségű, „A” kategóriás budapesti irodaházakra összpontosít az osztrák vállalat.
VG
2026.02.03, 07:28
Frissítve: 2026.02.03, 07:30

Sikeresen lezárult a budapesti Millennium Tower I irodaház értékesítése — közölte az osztrák CA Immobilien Anlagen AG (CA Immo).

millenium tower budapest
A Millenium Tower I irodaház épülete Budapesten. / Fotó: György Palkó

A CA Immo eladta a 18 800 m²-es Millennium Tower I irodaházat a központi pesti irodapiaci körzetben. A 2006-ban átadott, több bérlős épület a Duna-parton, zöldövezetben elhelyezkedő Millennium Towers irodapark része. 

Körülbelül 18 800 m² bruttó kiadható területtel és mintegy 270 parkolóhellyel rendelkezik. 2025 novemberi adatok szerint a kihasználtság körülbelül 87%-os, a hátralévő bérleti idő (WAULT) 7 év, az évesített bérleti díjbevétel (GRI) pedig nagyjából 3,1 millió euró.

Keegan Viscius, a CA Immo vezérigazgatója: „A piaci fundamentumok és a vonzó alternatív tőkeallokációs lehetőségek alapján 2023-ban úgy döntöttünk, hogy Magyarországot a nem stratégiai (non-core) piacok közé soroljuk át. Ez a tranzakció újabb lépés a stratégiai tőkerotációs programunk végrehajtásában és a magyar piacról való kivonulás felé vezető úton. Az eladásból származó bevételt többféleképpen is felhasználhatjuk, beleértve az általános vállalati célokat, a prémium portfóliónkba történő értéknövelő befektetéseket, adósságcsökkentést, részvény-visszavásárlást, vagy külső befektetéseket, amennyiben vonzó lehetőségek adódnak.”

Hedwig Höfler, a CA Immo befektetéskezelési csoportvezetője: 

A 2023-as és 2024-es rendkívül alacsony tranzakciós aktivitás után a budapesti befektetési piac 2025-ben erőteljesen felzárkózott. A tavalyi három eladással – amelyek közül az utolsó most zárult le – megerősíthetjük ezt a pozitív piaci trendet, és bízunk benne, hogy minőségi portfóliónk további befektetőket vonz majd.

Hosszútávú befektetési stratégia

Az értékesítés összhangban van a CA Immo hosszú távú befektetési stratégiájával, amely egyértelműen a központi elhelyezkedésű, kiváló minőségű, „A” kategóriás irodaházakra összpontosít. E stratégia részeként a CA Immo értékesíti azokat az ingatlanokat, amelyek 

  • eszközosztály, 
  • elhelyezkedés, 
  • épületminőség, 
  • életkor 
  • vagy értéknövelési potenciál tekintetében 

nem felelnek meg az alaptevékenységnek, ezzel folyamatosan optimalizálva az ingatlanportfólió minőségét és fenntarthatóságát.

Az eladás során a CERHA HEMPEL Rechtsanwälte és a CBRE nyújtott tanácsadást a CA Immo részére. A szeptember 30-i állapot szerint a CA Immo magyarországi portfóliója hat budapesti irodaházból állt, összesen mintegy 125 000 m² kiadható területtel és körülbelül 246 millió euró könyv szerinti értékkel. Minden magyarországi épület rendelkezik BREEAM Very Good vagy LEED Gold fenntarthatósági tanúsítvánnyal.

CA Immo: kivonul Budapestről az osztrák multi

Keegan Viscius, a CA Immo vezérigazgatója ugyanis a Linkedinen közölte, hogy  

az IP West eladásának sikeres lezárása a magyar piacról való stratégiai kivonulásunk kezdetét jelenti.

Úgy értékelte, hogy az eladás lehetővé teszi a számukra, hogy megerősítsék elkötelezettségüket a főpiacaink iránt és tovább növeljék a stratégiai fókuszukat. A CA Immo világos célt követ: a központi helyszíneken lévő, kiváló minőségű, A-kategóriás irodaházakra koncentráljon a számára legfontosabb piacokon.

Az osztrák multi öt európai országban működtet leányvállalatokat és elsősorban irodaházak bérbeadásával, üzemeltetésével és fejlesztésével foglalkozik. Emellett értékes ingatlanportfóliót kezel Németországban, Ausztriában és Kelet-Európában.

Budapestről már szinte teljesen kivonultak

Ahogy korábban megírtuk, lezárta az IP West irodaépület eladását is az osztrák üzleti ingatlanos óriás, a CA Immobilien Anlagen AG (CA Immo), ami a cég közleménye szerint a budapesti irodapiac egyik legnagyobb tranzakciója a 2024/2025-ös időszakban. Az eladást a BRE és a CERHA HEMPEL Rechtsanwälte segítették.

A tranzakció a CA Immo szerint a budapesti portfóliójának tartós minőségét bizonyítja, valamint azt is tükrözi, hogy a piaci korrekciós időszakot követően a befektetők ismét a város irodai szegmensére összpontosítanak. 

Budapest ismét az irodai befektetők figyelmének középpontjába került

– hívta fel a figyelmet.

