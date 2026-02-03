Kivonul Magyarországról az osztrák multi, újabb jelét adta a döntésnek: leírták, mi az oka — de most még óriási üzletet csináltak

Sikeresen lezárult a budapesti Millennium Tower I irodaház értékesítése — közölte az osztrák CA Immobilien Anlagen AG (CA Immo).

A Millenium Tower I irodaház épülete Budapesten. / Fotó: György Palkó

A CA Immo eladta a 18 800 m²-es Millennium Tower I irodaházat a központi pesti irodapiaci körzetben. A 2006-ban átadott, több bérlős épület a Duna-parton, zöldövezetben elhelyezkedő Millennium Towers irodapark része.

Körülbelül 18 800 m² bruttó kiadható területtel és mintegy 270 parkolóhellyel rendelkezik. 2025 novemberi adatok szerint a kihasználtság körülbelül 87%-os, a hátralévő bérleti idő (WAULT) 7 év, az évesített bérleti díjbevétel (GRI) pedig nagyjából 3,1 millió euró.

Keegan Viscius, a CA Immo vezérigazgatója: „A piaci fundamentumok és a vonzó alternatív tőkeallokációs lehetőségek alapján 2023-ban úgy döntöttünk, hogy Magyarországot a nem stratégiai (non-core) piacok közé soroljuk át. Ez a tranzakció újabb lépés a stratégiai tőkerotációs programunk végrehajtásában és a magyar piacról való kivonulás felé vezető úton. Az eladásból származó bevételt többféleképpen is felhasználhatjuk, beleértve az általános vállalati célokat, a prémium portfóliónkba történő értéknövelő befektetéseket, adósságcsökkentést, részvény-visszavásárlást, vagy külső befektetéseket, amennyiben vonzó lehetőségek adódnak.”

Hedwig Höfler, a CA Immo befektetéskezelési csoportvezetője:

A 2023-as és 2024-es rendkívül alacsony tranzakciós aktivitás után a budapesti befektetési piac 2025-ben erőteljesen felzárkózott. A tavalyi három eladással – amelyek közül az utolsó most zárult le – megerősíthetjük ezt a pozitív piaci trendet, és bízunk benne, hogy minőségi portfóliónk további befektetőket vonz majd.

Hosszútávú befektetési stratégia

Az értékesítés összhangban van a CA Immo hosszú távú befektetési stratégiájával, amely egyértelműen a központi elhelyezkedésű, kiváló minőségű, „A” kategóriás irodaházakra összpontosít. E stratégia részeként a CA Immo értékesíti azokat az ingatlanokat, amelyek

eszközosztály,

elhelyezkedés,

épületminőség,

életkor

vagy értéknövelési potenciál tekintetében

nem felelnek meg az alaptevékenységnek, ezzel folyamatosan optimalizálva az ingatlanportfólió minőségét és fenntarthatóságát.