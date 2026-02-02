Deviza
Ennyi volt: 146 év után megszűnt az európai ország saját pénze, mostantól már csak euróval lehet fizetni – azonnal meglátszik az infláción

Szófia jogilag köteles volt bevezetni az eurót a 2007-es Európai Unióhoz való csatlakozásakor aláírt csatlakozási szerződés értelmében. Az óvatos kiskereskedők azonban jelentős kezdőkészletet halmoztak fel euróból, illetve a pénztárgépeknek csak egy részét frissítették, hogy az első napokban levát és eurót is tudjanak kezelni.
VG
2026.02.02, 07:05

Bulgária korábbi pénzneme, a leva megszűnt törvényes fizetőeszköz lenni, egy hónappal azután, hogy az ország bevezette az eurót — közölte a TVP World. 

bulgária bolgár unió
Bulgária bevezeti az eurót, a leva megtartásáért tüntetnek Szófiában. / Fotó: AFP

Mindössze néhány hónappal a létrehozásának 146. évfordulója előtt, éjfélkor teljesen felváltotta az euró. A két valutát január 1. óta együtt használták, de az átállás befejeződésével a bolgár vállalkozások már nem fogadják el a levát. Az I. Sándor herceg által 1880-ban létrehozott leva 1999 óta az euróhoz volt kötve, hogy megfékezze az 1990-es évek hiperinflációját. 

Szófia jogilag köteles volt bevezetni az eurót a 2007-es Európai Unióhoz való csatlakozásakor aláírt csatlakozási szerződés értelmében. 

Az ország EU-s közös valutára való átállása politikai ellenállásba ütközött, és széles körű utcai tüntetésekhez vezetett az áremelkedésektől való félelem miatt. A pénzügyminisztérium szerint azonban a januári kezdeti adatok azt mutatják, hogy az „árkerekítési” hatás nagyrészt pszichológiai volt, és az inflációt csak marginálisan, 0,2–0,4 százalékponttal érintette. 

Bulgária beleőrül az euró bevezetésébe: most állnak át a leváról, leállítják a bankkártyás fizetést az egész országban – dupla pénzért vásárolják a bankjegyeket

Bulgária: a hivatalos ár dupláján forognak az euróbankók 

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Bolgár Bankszövetség (BNB) megerősítette, hogy az eurós kezdőkészlet, amelynek értéke 10,23 euró 20 leva értékben, gyakran 40 levás áron érhetők el az online piactereken. A hivatalos árfolyam 1,95583 leva lesz eurónként. A bolgár hatóságok december 1-jén kezdték el az euróérmék kezdőkészletének értékesítését bolgár nemzeti emblémával. Ezeket a készleteket magánszemélyek és jogi személyek egyaránt megvásárolhatják a BNB pénztáraiban, a kereskedelmi bankokban, illetve magánszemélyek a Bolgár Posta fiókjaiban is.

A bTV televízió riportja szerint az óvatos kiskereskedők jelentős kezdőkészletet halmoztak fel euróból, illetve a pénztárgépeknek csak egy részét frissítették, hogy az első napokban levát és eurót is tudjanak kezelni. A kereskedők nem bíznak benne, hogy minden gördülékeny lesz. Nem véletlenül, hiszen a bankrendszer is átáll, s ennek során 

2025. december 31. 9:00 óra és 2026. január 1. 1:00 óra között felfüggesztik a kártyás fizetéseket,

ami egyaránt érinti az ATM-ekből, POS-terminálokból való pénzfelvételt és az online vásárlásokat. A bTV riportja azt is leleplezte, hogy egyes eladók a hivatalos árfolyamnál jóval magasabb áron, gyakran dupla tarifával kínálnak euróérméket.  

