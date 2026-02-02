Elkeserítő számokat közölt a BYD, az elemzők szerint csak egy kiút van: megnevezték a mentőövet, Szegeden pont ezeket gyártják majd
A BYD részvényei hétfőn legalább egy éve a legalacsonyabb szintre estek: a hongkongi tőzsdén jegyzett papírok 6,9 százalékos mínusszal, 91 hongkongi dolláron zártak, míg a sencseni tőzsdén jegyzett A-részvények 4,2 százalékkal, 87,05 jüanra, csökkentek.
A zuhanást az váltotta ki, hogy a társaságok gyengébb januári eladásokat jelentettek, miközben az állami támogatási rendszer módosítása a vállalat kedvezőbb árú modelljeit érintette hátrányosan. A tőzsdei reakció rávilágít a befektetők növekvő aggodalmaira: a kínai autópiacon hosszabb távú lassulás bontakozhat ki, mivel lassul a belföldi kereslet.
Az elemzők szerint érdemi fordulat a hazai keresletben csak akkor várható, ha a BYD olyan új modelleket vezet be, amelyek jobb ár-érték arányt kínálnak a versenytársakhoz képest. Az autógyártók több fronton is nyomás alatt állnak: az árverseny leszorítja a haszonkulcsokat, miközben a technológiai különbségek egyre csökkennek.
Hasonló mozgást mutattak a versenytársak is: a Geely, Leapmotor, a Xiaomi és az Xpeng részvényei 1,2 és 6,8 százalék közötti csökkenéssel zártak. A Kínai Személygépkocsi Szövetség a múlt hónapban közölte, hogy 2026-ban a kínai személyautó-eladások stagnálására számít.
A BYD egyre több járművet exportál
Kína 2026-ban meghosszabbította az autócsere-támogatási programot, de a támogatás most nem fix összeg (pl. 20 ezer jüan), hanem az új autó vételárának százaléka (új energiás autóknál ez 12 százalék, benzineseknél 10zázalék), legfeljebb 20 ezer jüanig. Ez azt jelenti, hogy az olcsóbb autók (150-170 ezer jüan alatt) sokkal kisebb kedvezményt kapnak, mint korábban, így főleg a drágább modellek járnak jobban.
A BYD-t korábban a kedvező árú Dynasty és Ocean modellcsaládjai vitték sikerre, ezekkel érte el a legnagyobb eladásait és piaci növekedését. A plug-in hibridek – amelyek a BYD teljes eladásának több mint felét adják – idén januárban 28,5 százalékkal estek, folytatva a 2025-ös 7,9 százalékos csökkenést .A cég a külföldi piacokon gyorsabb bővülést remél a hazai gyengeség ellensúlyozására.
A cég a külföldi piacokon gyorsabb növekedést vár, hogy ellensúlyozza a belföldi eladások gyengülését. Januárban a Kínán kívüli eladások 43,3 százalékkal nőttek, és a havi kiszállítások 48 százalékát tették ki. A BYD tavaly bejelentette, hogy 2026-ban 1,3 millió jármű exportálást tűzte ki célul, ami 24 százalékos növekedést jelentene 2025-höz képest, bár alacsonyabb a korábbi, akár 1,6 milliós becslésnél.
A szegedi gyár húzhatja ki őket a bajból?
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter még 2023 decemberében jelentette be, hogy első európai gyárát Szegeden építi fel a BYD. A cég igazgatósága a Nemzeti Befektetési Ügynökséggel 224 tárgyalási fordulót követően döntött hazánk mellett. A több ezer új munkahelyet létrehozó kínai óriás az akkumulátorgyártás és a vegyipari tevékenységek kivételével a teljes gyártási folyamatot itt valósítja meg. A beruházás költsége mintegy 4,5 milliárd dollár, amivel a valaha volt egyik legnagyobb ilyen fejlesztés Magyarországon, a próbagyártás múlt héten, nem hivatalos közlés szerint már el is indult.
A BYD nem csak a magyar járműipar gondjaira lehet az egyik megoldás, hanem az egész távol-keleti cégnek jól jöhet. itthon ugyanis két belépő szintű modellt, a kompakt BYD Dolphin Surf és a kompakt SUV BYD Atto 2-t fogják gyártani. A BYD Dolphin Surf (Seagull / Dolphin Mini) a BYD legolcsóbb elektromos autója, a legfrissebb információk szerint ez lesz az első, ami legördül a szegedi gyártósorról.
Más, Magyarországon kapható modellekhez képest ezek kedvező indulóárnak tekinthetők, főleg, ha azt nézzük, hogy a kínai autógyártók már alapból extrázottak. Ráadásul az a szegmens, ami az elemzők szerint javítani tud a globális eredményeken. A szegedi gyártás stratégiai sorsforduló a BYD számára: nem csak két új autóról van szó, hanem arról, hogy a cég „európai gyártóvá” válik, amivel alapjaiban változtatja meg a globális erőviszonyokat. A BYD mellett szól az is, hogy azzal, hogy az EU-n belül építkezik, kikerüli a vámokat, és nem kell 27 százalékos vámot fizetni az autók után, ez végső soron az eladásokban is mutatkozhat.
Sőt, globális szinten is azt üzeni a befektetőknek, hogy a BYD képes alkalmazkodni a geopolitikai akadályokhoz.
