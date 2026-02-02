Elkeserítő számokat közölt a BYD, az elemzők szerint csak egy kiút van: megnevezték a mentőövet, Szegeden pont ezeket gyártják majd

A BYD részvényei hétfőn legalább egy éve a legalacsonyabb szintre estek: a hongkongi tőzsdén jegyzett papírok 6,9 százalékos mínusszal, 91 hongkongi dolláron zártak, míg a sencseni tőzsdén jegyzett A-részvények 4,2 százalékkal, 87,05 jüanra, csökkentek.

A zuhanást az váltotta ki, hogy a társaságok gyengébb januári eladásokat jelentettek, miközben az állami támogatási rendszer módosítása a vállalat kedvezőbb árú modelljeit érintette hátrányosan. A tőzsdei reakció rávilágít a befektetők növekvő aggodalmaira: a kínai autópiacon hosszabb távú lassulás bontakozhat ki, mivel lassul a belföldi kereslet.

Az elemzők szerint érdemi fordulat a hazai keresletben csak akkor várható, ha a BYD olyan új modelleket vezet be, amelyek jobb ár-érték arányt kínálnak a versenytársakhoz képest. Az autógyártók több fronton is nyomás alatt állnak: az árverseny leszorítja a haszonkulcsokat, miközben a technológiai különbségek egyre csökkennek.

Hasonló mozgást mutattak a versenytársak is: a Geely, Leapmotor, a Xiaomi és az Xpeng részvényei 1,2 és 6,8 százalék közötti csökkenéssel zártak. A Kínai Személygépkocsi Szövetség a múlt hónapban közölte, hogy 2026-ban a kínai személyautó-eladások stagnálására számít.

A BYD egyre több járművet exportál

Kína 2026-ban meghosszabbította az autócsere-támogatási programot, de a támogatás most nem fix összeg (pl. 20 ezer jüan), hanem az új autó vételárának százaléka (új energiás autóknál ez 12 százalék, benzineseknél 10zázalék), legfeljebb 20 ezer jüanig. Ez azt jelenti, hogy az olcsóbb autók (150-170 ezer jüan alatt) sokkal kisebb kedvezményt kapnak, mint korábban, így főleg a drágább modellek járnak jobban.

A BYD-t korábban a kedvező árú Dynasty és Ocean modellcsaládjai vitték sikerre, ezekkel érte el a legnagyobb eladásait és piaci növekedését. A plug-in hibridek – amelyek a BYD teljes eladásának több mint felét adják – idén januárban 28,5 százalékkal estek, folytatva a 2025-ös 7,9 százalékos csökkenést .A cég a külföldi piacokon gyorsabb bővülést remél a hazai gyengeség ellensúlyozására.