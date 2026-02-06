A CATL és a Changan Automobile újabb iparági mérföldkőhöz érkezett február 5-én: bemutatták a világ első, sorozatgyártásra szánt személyautóját, amely már nátriumion-akkumulátorral érkezik a piacra.

Ilyen a világon nincs: óriási bejelentést tettek a Debrecenben akkugyárat építő kínaiak – megcsinálták az első nátriumos elektromos autót / Forrás: CATL

A fejlesztés nemcsak technológiai áttörést jelent, hanem egy új korszak kezdetét is az elektromobilitásban – derült ki a CATL Debrecen közleményéből. A nátriumion- és lítiumion-technológiák egymást kiegészítve rugalmas, biztonságos és fenntartható energiatárolási megoldásokat kínálnak a különböző felhasználói igényekhez. A Changan márkaportfóliójában a nátriumion-akkumulátorok kizárólagos partnere a CATL, amely saját fejlesztésű Naxtra akkumulátorait biztosítja a gyártó számára

az AVATR,

a Deepal,

a Qiyuan

és az UNI

autómodellekhez. „A nátriumion-technológia megjelenése egy új korszak kezdetét jelenti az e-mobilitásban. A Changan stratégiája egyszerre tükrözi az energiabiztonság iránti felelősségvállalást és a hosszú távú gondolkodást. Ahogyan korábban az elektromos járművek fejlesztése terén, úgy most az úttörő nátriumion-megoldásokkal is az élen jár. A CATL számára kiemelten fontos, hogy az iparág egyik vezető vállalatával dolgozhat együtt, és szakmai tudásával hozzájárulhat a biztonságos, megbízható és nagy teljesítményű technológia piaci bevezetéséhez” – mondta Gao Huan, a CATL kínai elektromosautó-üzletágának technológiai igazgatója.

Kiemelkedő hidegtűrés és biztonság

A CATL Naxtra nátriumion-akkumulátora akár 175 Wh/kg energiasűrűséget is elér, ami jelenleg a legjobbnak számít a piacon. A fejlett Cell-to-Pack kialakítás és az intelligens akkumulátormenedzsment-rendszer több mint 400 kilométeres, tisztán elektromos hatótávot biztosít. A technológia további fejlődésével a hatótáv várhatóan 500–600 kilométerre nő a teljesen elektromos modelleknél, míg a kiterjesztett hatótávolságú és hibrid változatok esetében 300–400 kilométer is elérhető lesz.

A rendszer extrém hideg körülmények között is megbízhatóan működik: –30°C-on közel háromszoros kisütési teljesítményt nyújt az azonos kategóriájú LFP-akkumulátorokhoz képest, –40 °C-on pedig több mint 90%-os kapacitásmegtartást biztosít, miközben –50°C-ig stabil a teljesítménye. Zúzási, fúrási és vágási teszteken is bizonyította biztonságát: nem keletkezik se füst, se tűz, az energiaellátás pedig folyamatos marad.