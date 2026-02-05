Leleplezték a Coca-Cola nagy titkát: nagyon nem mindegy, hogy üveges vagy műanyag palackos – aki jót akar, ezt veszi inkább

Nem, nem képzelődsz, ha úgy gondolod, hogy a Coca-Cola üvegpalackban jobb ízű, mint dobozban — fogalmazott az Unilad.

A Coca-Cola ikonikus üvegpalackjai

A Z generáció jelenleg imádja a káros hatásai miatt„hűtőcigarettának” csúfolt, finom, hideg, ropogós dobozos Diet Coke-ot, de vannak, akik a klasszikus Coca-Colát preferálják az ikonikus üvegben. A kérdés már régóta vita tárgyát képezi, az emberek olyan oldalakon próbálják kideríteni, hogy mások is úgy érzik-e, hogy a palackos Coca-Cola más ízű (ha nem jobb), mint a Reddit közösségi platform.

Üveges vagy műanyag palackos legyen?

Egy négy évvel ezelőtti Reddit posztban valaki feltette a kérdést: „Miért ízlik jobban a üveges kóla?”

Egyszerűen más íze van

– válaszolta neki valaki, míg egy másik felhasználó így fogalmazott „Hallottam, hogy másfajta cukrot használnak. A palackos változatban nádcukrot használnak.”

Nem tudom miért, de egyszerűen így van, főleg ha az utolsó a hűtőben

– értett egyet egy másik felhasználó.

Az üvegpalackok szakértője is megszólalt

Valójában azonban létezik tudományos magyarázat arra, hogy a Coca-Cola üvegpalackban más ízű, mondta Rowland King, a Quality Bottles üvegpalack-gyártó igazgatója. Elmondta, hogy az üveg kémiailag inert és nem porózus, ami azt jelenti, hogy nem reagál az itallal és nem szívja magába az ízanyagokat.

Ez segít megőrizni az ízét pontosan úgy, ahogyan azt a töltés pillanatában szánták, egészen a kinyitás pillanatáig.

A szénsavas viselkedés egy másik fontos tényező — tette hozzá a szakember. „A szénsavas italok ízük és frissességük szempontjából az oldott szén-dioxidra támaszkodnak. Az idő múlásával a műanyag kissé áteresztővé válik a gáz számára, még lezárt állapotban is. Az üveg nem, ezért a szénsavtartalom általában egyenletesebben megmarad, ami észrevehetően befolyásolhatja az ízét és az ivás élményét.”

A szakértő kiemelte:

A palack alakja is szerepet játszik. A keskeny palacknyak koncentrálja az aromát és lassítja az ital ízének eljutását a szájpadláshoz.

Bajban vannak a Coca-cola palackozó üzemei

A The Coca-Cola Company tavaly eladta utolsó saját palackozóvállalatát, a Coca-Cola Beverages Africát a londoni tőzsdén jegyzett Coca-Cola Hellenic Bottling Companynak. A 3,4 milliárd dolláros ügylet lezárja

a több mint tíz éve tartó átalakulást, melynek célja, hogy a Coca-Cola kizárólag a márkaépítésre és a szirupgyártásra koncentráljon.

Ahogy korábban megírtuk, a londoni tőzsdén jegyzett Coca-Cola Hellenic Bottling Company 75 százalékos tulajdonrészt vásárol a Coca-Cola Beverages Africa cégben, 2,6 milliárd dollárért, ami a vállalat teljes értékét 3,4 milliárd dollárra teszi.

A tranzakcióval a Coca-Cola Hellenic Afrikában is kulcsszereplővé válik: a kontinensen értékesített Coca-Cola-termékek mintegy 40 százalékát ez a vállalat fogja palackozni és forgalmazni.

A Coca-Cola működése sokkal összetettebb, mint azt a legtöbben gondolják. A The Coca-Cola Company – az atlantai központú anyavállalat – nem maga palackozza az üdítőket, hanem különálló partnercégekre bízza a gyártást és a terjesztést. A palackozók megvásárolják az anyacégtől a Coca-Cola szirupját, majd helyben gyártják, palackozzák és értékesítik az italokat. A mostani ügyletben az egyik palackozó (Coca-Cola Hellenic) vásárolta meg a másikat (Coca-Cola Beverages Africa), mégpedig megától az anyavállalattól – számolt be a Financial Times.