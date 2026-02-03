Exportrekordok és kormányzati tervek – a védelmi ipar válhat Csehország új gazdasági pillérévé

A cseh kormány a védelmi ipart szemelte ki a gazdaság új motorjának – jelentette ki Karel Havlícek ipari és kereskedelmi miniszter. A tárcavezető szerint az autóipar, az energia- és a közlekedési ágazat mellett a hadiipar is a cseh gazdaság egyik fontos pillérévé válhat.

Fotó: AFP

A Bloomberg News prágai interjújában Karel Havlícek hangsúlyozta: azt szeretné elérni, hogy a védelmi iparban olyan ökoszisztéma és infrastrukturális háttér alakuljon ki, mint amilyen már évtizedek óta sikeresen működik az autóiparban. Csehország az orosz–ukrán háború kirobbanása óta különböző katonai felszereléseket és lőszereket szállít Ukrajnának, így a hadiipar profitált a konfliktusból.

A szektor növekvő szerepét jól illusztrálja, hogy a prágai székhelyű Czechoslovak Group (CSG NV) tőzsdére lépése – az eddigi legnagyobb ilyen bevezetés egy tisztán védelmi profilú vállalat részéről – nagy érdeklődést váltott ki, a részvények az első napokban több mint 30 százalékkal emelkedtek.

Bár az autóipar továbbra is a legnagyobb bevételt termelő ágazat a mintegy 345–350 milliárd dolláros cseh gazdaságban (a GDP kb. 10 százalékát adva), a védelmi ipar már most fontos exporttöbbletet biztosít – emelte ki Havlícek. A hadiipar szerkezete eltér az autóiparétól: míg az utóbbi kiterjedt beszállítói hálózattal és számos szereplővel rendelkezik, a fegyver- és védelmi szektort néhány nagyvállalat uralja.

A cseh hadiipar számokban

A cseh védelmi ipar hozzájárulása a cseh GDP-hez 1-2 százalék körül alakul, a kormányzati tervek szerint ez az arány 2030-ra akár 3-4 százalékra is emelkedhet a növekvő export és beruházások révén. Mintegy 20 ezren dolgoznak a szektorban, köztük sok magasan képzett szakember a műszaki és technológiai területeken.

Közvetve, a beszállítói láncon keresztül további 30–50 ezer embert foglalkoztat. A szektor erősen exportorientált: a gyártott termékek több mint 90 százaléka külföldre kerül, a hazai piac csak kis hányadot képvisel. Ez a tendencia az utóbbi években robbanásszerűen erősödött: 2021-ben a védelmi ipar exportja 15 milliárd cseh koronát tett ki, ami 2022-ben 34 milliárdra nőtt, 2023-ban elérte az 50 milliárdot, 2024-ben pedig

rekordot döntött 91–94 milliárd cseh koronával, ami átszámítva több mint 1,4 ezermilliárd forint.

Ez az összeg főleg az ukrajnai háború miatti megnövekedett keresletnek köszönhető. A cseh védelmi ipar fő termékei között a legnagyobb hányadot a nagy kaliberű és tüzérségi lőszerek adják, amelyek nagy mennyiségben kerülnek Ukrajnába.