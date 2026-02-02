Deviza
EUR/HUF380,95 0% USD/HUF323,42 +0,58% GBP/HUF441,5 +0,4% CHF/HUF414,25 -0,33% PLN/HUF90,27 -0,15% RON/HUF74,76 -0,04% CZK/HUF15,68 +0,09% EUR/HUF380,95 0% USD/HUF323,42 +0,58% GBP/HUF441,5 +0,4% CHF/HUF414,25 -0,33% PLN/HUF90,27 -0,15% RON/HUF74,76 -0,04% CZK/HUF15,68 +0,09%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX128 391,02 -0,34% MTELEKOM2 040 +2,1% MOL3 856 -1,88% OTP40 400 -0,35% RICHTER10 880 +1,02% OPUS549 -0,18% ANY7 480 -2,35% AUTOWALLIS163 0% WABERERS5 380 0% BUMIX10 143,51 -0,73% CETOP4 256,86 -0,34% CETOP NTR2 666,61 -0,34% BUX128 391,02 -0,34% MTELEKOM2 040 +2,1% MOL3 856 -1,88% OTP40 400 -0,35% RICHTER10 880 +1,02% OPUS549 -0,18% ANY7 480 -2,35% AUTOWALLIS163 0% WABERERS5 380 0% BUMIX10 143,51 -0,73% CETOP4 256,86 -0,34% CETOP NTR2 666,61 -0,34%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
vezetőváltás
vezérigazgató
Disney
élménypark
Bob Iger

Végre lehull a lepel: kiderül, ki örökli meg Walt Disney trónját – ez a teljes szórakoztatóiparra hatással lehet

Hosszú évek óta találgatják a befektetők és az iparági szereplők, ki vezetheti tovább a Disneyt Bob Iger távozása után. A vállalat pénzügyi helyzete most stabilizálódni látszik, a növekedési motorok egyértelművé váltak, az út tehát el lett egyengetve a két éves káosz után. A Disney készen áll arra, hogy elengedje közel 20 év utána a biztonságot jelentő Bob Iger kezét.
Gergely Máté
2026.02.02, 19:58

Úgy tűnik nemsokára lehull a lepel a Disney legnagyobb rejtélyéről: mégpedig, hogy ki fogja tovább hajtani a szekeret Bob Iger vezérigazgató leköszönése után. A jelek szerint a Walt Disney Company igazgatótanácsa egyhangúan kiválasztotta azt a személyt, aki meg fogja örökölni a trónt. Az ügyet ismerő források szerint a testület arra készül, hogy a vidámpark- és élményüzletágat vezető Josh D’Amarót nevezze ki vezérigazgatónak, és a döntésről akár már a jövő héten szavazhatnak. A döntés ugyanakkor még nem végleges, az igazgatótanács álláspontja változhat, de tekintve, hogy eleve D’Amaro volt a legesélyesebb jelölt, ez nem valószínű.

Végre lehull a lepel: kiderül, ki örökli meg Walt Disney trónját – ez a teljes szórakoztatóiparra hatással lehet
Végre lehull a lepel: kiderül, ki örökli meg Walt Disney trónját – ez a teljes szórakoztatóiparra hatással lehet  / Fotó: Marko Aliaksandr

Az 54 éves D’Amaro 2020 óta irányítja azt az üzletágat, mely a Disney nyereségének jelentős részét termeli. Amennyiben kinevezése megtörténik, ő válthatja a jelenlegi vezérigazgatót, Bob Igert, aki 2005 és 2020 között vezette a vállalatot, majd egy kis higyás után 2022-ben tért vissza a posztra. A Bloomberg értesülése szerint a Disney szóvivője e-mailes nyilatkozatában hangsúlyozta: a testület még nem hozott végleges döntést, és a kiválasztás lezárultával hivatalosan is tájékoztatni fogják a nyilvánosságot.

D’Amaro kinevezése mintegy három éves folyamatot zárna le, 

melyet 2024 óta a vállalat elnöke, James Gorman irányít. Gorman korábban a Morgan Stanley élén már levezényelt egy sikeres vezetőváltást, így jelentős tapasztalattal rendelkezik az ilyen átmenetek menedzselésében.

A Disney felsővezetésében éles verseny alakult ki a vezérigazgatói posztért Bob Iger visszatérését követően. A vállalat négy nagy üzletágának vezetője – D’Amaro mellett az Disney Entertainment társelnökei, Dana Walden és Alan Bergman, valamint a sportüzletágat irányító Jimmy Pitaro – egyaránt esélyesként indult. A helyzetet bonyolította, hogy Iger 2020-ig tartó ciklusa alatt szerződését többször is meghosszabbították, ami rendre háttérbe szorította a potenciális utódokat, míg a 2020-ban kinevezett Bob Chapek vezetése komoly belső és piaci feszültségeket hozott. 

Josh D’Amaro régi motoros, és jól érti a dolgát

Josh D’Amaro 1998-ban csatlakozott a Disneyhez, azt megelőzően a Gillette borotvagyártónál dolgozott. Karrierjét döntően a vidámparkos üzletágban építette fel, vezetői pozíciókat töltött be kaliforniai, hongkongi és floridai üdülőhelyeken. 

  • Jelenlegi szerepkörében egy 60 milliárd dolláros beruházási programot felügyel, mely a Disney üdülőhelyeinek bővítését és a tengerjáró flotta közel megduplázását célozza. 
  • Emellett ő irányította azt a tranzakciót is, melynek keretében a Disney 1,5 milliárd dolláros részesedést vásárolt a Fortnite kiadójában, az Epic Gamesben.

A Disney friss gyorsjelentése alapján a vállalat egyre stabilabb pénzügyi pályára áll, különösen a streamingüzletág javuló jövedelmezősége miatt, ami a befektetői hangulatra is pozitívan hatott. A cég előrejelzése szerint az év második felében a szórakoztatási szegmens működési eredménye akár két számjegyű növekedést is elérhet, miközben a sportüzletág rövid távon még nyomás alatt maradhat. 

Az élmény-üzletág – mely a parkokat, hajóutakat és licencbevételeket foglalja magában – a költségek ellenére éves szinten közel 10 százalékos eredménynövekedést mutathat. 

A piac összességében kedvezően fogadta a beszámolót, amit az árfolyam gyors emelkedése is jelzett, még ha ez később mérséklődött is. Nem véletlen tehát, hogy ezekre a hetekre időzítették az esetleges kinevezést is: jó számok mellett érdemes bejelenteni egy vezetőváltást, ugyanis az ilyenekre különösen érzékeny a piac, még akkor is, ha már két éve tudni lehet, Bob Iger mikor megy pontosan nyugdíjba.

A Közel-Kelet első Disney-parkja volt Josh D’Amaro kampánymunkája

Az abu-dzabi Disney-élménypark bejelentése jóval túlmutatott egy új turisztikai fejlesztésen, mivel egy olyan időszakban történt, amikor a vállalat vezérigazgatói posztjának jövője nyitott kérdés volt. A Közel-Kelet első Disney-parkja egyszerre jelezte a cég globális terjeszkedési szándékát és azt, hogy a hangsúly továbbra is az élményüzletágra, mint stabil bevételi pillérre helyeződik. A projekt időzítése azért is vált hangsúlyossá, mert egybeesett Bob Iger távozásának közeledtével és a vezérigazgatói utódlás előkészítésével. 

A Közel-Kelet első Disney-parkjának bejelentések a vezérigazgatói kampányidőszak kellős közepére esett, így egyértelmű volt, hogy Josh D’Amaro bizonyítani szeretne.

A Disney olyan időszakban készül meghozni az egyik legfontosabb döntést, amikor a vállalat pénzügyi teljesítménye stabilizálódni látszik, és a stratégiai irányok is egyértelműbbé váltak. A streaming üzletág javuló jövedelmezősége és az élményüzletág tartós növekedési pályája együtt olyan környezetet teremt, mely kedvez egy vezetőváltás piaci fogadtatásának. 

Josh D’Amaro eddigi pályája azt mutatja, hogy a Disney jelenlegi növekedési motorjaihoz ért a leginkább. Ha valóban ő kapja meg a vezérigazgatói posztot, az nem éles irányváltást, hanem tudatos folytonosságot jelezhet a befektetők és a piac felé. A következő hetek döntése így nemcsak egy személyről, hanem arról is szólhat, milyen üzletágakra és milyen kockázatvállalással építi a Disney a Bob Iger utáni korszakot.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu