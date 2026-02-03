Vita lezárva: kiderült az igazság, mennyivel drágult az élelmiszer Magyarországon, az EU hozta nyilvánosságra – kijózanító számok

Európában az élelmiszerárak 2025-ben átlagosan 2,8 százalékkal, míg az eurózónában 2,1 százalékkal emelkedtek az előző évhez képest. Egyes termékeknél azonban ennél jóval nagyobb volt a drágulás. Az Eurostat adatai szerint bizonyos élelmiszerek ára elérte a 10 százalékos növekedést is – mutatott rá az Euronews.

Magyarországon az élelmiszerárak az európai átlagnak megfelelően emelkedtek tavaly / Fotó: Bernadett Szabo / Reuters

Az élelmiszer-infláció tekintetében Törökország messze kiugró értéket mutatott: az árak 2025-ben 32,8 százalékkal emelkedtek, ami az ország szélesebb körű inflációs problémáit tükrözi. A második legnagyobb növekedést Koszovóban mérték, ott 7,6 százalékkal drágultak az élelmiszerek.

Magyarországon a tavalyi éves élelmiszer-infláció 2,9 százalék volt.

Az Európai Unión belül Romániában volt a legmagasabb az élelmiszer-infláció, 6,7 százalékkal. Kelet- és Délkelet-Európa több térségében 2025-ben is magas maradt a drágulás: Romániában, Bulgáriában, a balti államokban és a Balkánon jellemzően 4–7 százalék közötti értékeket mértek, ami jóval meghaladja az uniós átlagot.

A csokoládé ára nőtt a leginkább

Az Eurostat által nyomon követett 64 alapvető élelmiszer 2025-ben 2024-hez képest három terméknél két számjegyű inflációt mértek. A csokoládé ára emelkedett a legnagyobb mértékben, 17,8 százalékkal, ezt követte a fagyasztott gyümölcs 13 százalékkal, valamint a marha- és borjúhús, amelynek ára 10 százalékkal nőtt.

A csokoládé ára három országban is több mint 30 százalékkal nőtt: Lengyelországban 33, Litvániában 32, Észtországban pedig 32 százalékkal. A fagyasztott élelmiszerek esetében az éves infláció 2 százalék körül mozgott Izlandon, míg Észtországban elérte a 32 százalékot.

Az európai átlag 18 százalékos áremelkedés volt, mint ahogyan Magyarországon is, míg az euróövezeti drágulás 16 százalékos volt.

A tojás ára brutálisat nőtt tavaly Magyarországon

A legnagyobb drágulók mögött több más terméknél is jelentős áremelkedés volt tapasztalható. A tojás ára 8,4 százalékkal nőtt átlagosan, míg öt országban ez meghaladta a 20 százalékot. A legnagyobb növekedést Koszovóban regisztrálták, 30 százalékkal, ezt követte Csehország 29, Szlovákia 27, Portugália 21 és Magyarország 20 százalékkal. A tojásárak inflációja Európán belül jelentős eltéréseket mutat: több országban minimális volt az emelkedés, néhány helyen pedig csökkenést is mértek. Az európai átlag 8, az euróövezeti pedig 6 százalék volt.