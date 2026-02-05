„Áruló”, „fasiszta" „zsarnok”: nyilvánosan mocskolta Elon Musk az egyik európai kormányfőt

Újabb európai ország tiltaná be a közösségi médiát a kiskorúak számára. Spanyolország miniszterelnöke bírálta Elon Muskot, az X közösségi oldal tulajdonosát is, amit a milliárdos nem vett jó néven. Az üzletember személyeskedő támadásokkal reagált – derült ki a The Guardian cikkéből.

Elon Musk és Pedro Sánchez beleálltak egymásba / Fotó: AFP

A kormány több intézkedést készít elő, köztük a közösségi média betiltását a 16 év alattiak számára – közölte Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök kedden, aki azt ígérte, hogy megvédi a gyerekeket a „digitális vadnyugattól”, és felelősségre vonja a technológiai cégeket a gyűlöletkeltő és káros tartalmakért.

A miniszterelnök szerint a fellépés sürgős, mivel a közösségi média egy „csődöt mondott állam”, ahol a törvényeket figyelmen kívül hagyják, a bűncselekményeket pedig eltűrik.

A kormányfő bírálta Elon Muskot is amiatt, hogy az X-et „dezinformáció felerősítésére” használta a spanyol kormány múlt heti döntésével kapcsolatban, amely 500 ezer illegálisan tartózkodó munkavállaló és menedékkérő jogi helyzetének rendezéséről szólt. Sánchez arra is emlékeztetett, hogy Musk maga is bevándorló.

Musk válaszul az X-en azt írta egy kupac kaki emoji kíséretében hogy

Mocskos Sánchez egy zsarnok és a spanyol nép árulója.

Majd másfél órával későbbi posztjában már azt jelentette ki, hogy

Sánchez az igazi fasiszta totalitárius.

Sánchez is the true fascist totalitarian https://t.co/b2U17fEwa7 — Elon Musk (@elonmusk) February 3, 2026

Az ügyben a spanyol kormányfő mögött társadalmi támogatottság áll. Egy tavaly augusztusban közzétett Ipsos-felmérés szerint a spanyolok mintegy 82 százaléka úgy véli, hogy a 14 év alatti gyermekek számára be kellene tiltani a közösségi médiát. Ez az arány 2024-ben még 73 százalék volt.

A spanyol javaslat egy, a kiskorúak digitális védelméről szóló törvény módosításának részeként valósulna meg, amely jelenleg parlamenti vitán van – közölte egy kormányszóvivő.

Összefognak az országok a gyermekvédelemben, megalakították a „digitálisan elszántak koalícióját”

Sánchez elmondta, hogy Spanyolország öt másik európai országgal együtt csatlakozik „digitálisan elszántak koalíciójának” nevezett együttműködéshez, amely a határokon átnyúló szabályozás összehangolását és végrehajtását célozza. A részt vevő országokat nem nevezte meg, de közölte, hogy az első találkozót a következő napokban tartják meg.