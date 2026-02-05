Deviza
„Áruló”, „fasiszta" „zsarnok”: nyilvánosan mocskolta Elon Musk az egyik európai kormányfőt

Elon Musk és Pedro Sánchez beleálltak egymásba, de míg a spanyol kormányfő a tisztségének megfelelő stílusban fejezte ki a nemtetszését, addig az üzletember személyeskedő támadásokkal. A vita tárgya Elon Musk X-jének működése, valamint hogy Spanyolország kormánya betiltaná a közösségi médiát a kiskorúak számára. A spanyol kormányfő digitális vadnyugatként jellemezte a közösségi médiát, amire a közösségi oldalon reagálva Elon Musk bebizonyította, hogy az is.
Németh Anita
2026.02.05, 12:28
Frissítve: 2026.02.05, 12:41

Újabb európai ország tiltaná be a közösségi médiát a kiskorúak számára. Spanyolország miniszterelnöke bírálta Elon Muskot, az X közösségi oldal tulajdonosát is, amit a milliárdos nem vett jó néven. Az üzletember személyeskedő támadásokkal reagált – derült ki a The Guardian cikkéből.

Elon Musk, Grok, X
Elon Musk és Pedro Sánchez beleálltak egymásba / Fotó: AFP

A kormány több intézkedést készít elő, köztük a közösségi média betiltását a 16 év alattiak számára – közölte Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök kedden, aki azt ígérte, hogy megvédi a gyerekeket a „digitális vadnyugattól”, és felelősségre vonja a technológiai cégeket a gyűlöletkeltő és káros tartalmakért.

A miniszterelnök szerint a fellépés sürgős, mivel a közösségi média egy „csődöt mondott állam”, ahol a törvényeket figyelmen kívül hagyják, a bűncselekményeket pedig eltűrik.

A kormányfő bírálta Elon Muskot is amiatt, hogy az X-et „dezinformáció felerősítésére” használta a spanyol kormány múlt heti döntésével kapcsolatban, amely 500 ezer illegálisan tartózkodó munkavállaló és menedékkérő jogi helyzetének rendezéséről szólt. Sánchez arra is emlékeztetett, hogy Musk maga is bevándorló.

Musk válaszul az X-en azt írta egy kupac kaki emoji kíséretében hogy 

Mocskos Sánchez egy zsarnok és a spanyol nép árulója.

Majd másfél órával későbbi posztjában már azt jelentette ki, hogy 

Sánchez az igazi fasiszta totalitárius.

Az ügyben a spanyol kormányfő mögött társadalmi támogatottság áll. Egy tavaly augusztusban közzétett Ipsos-felmérés szerint a spanyolok mintegy 82 százaléka úgy véli, hogy a 14 év alatti gyermekek számára be kellene tiltani a közösségi médiát. Ez az arány 2024-ben még 73 százalék volt.

A spanyol javaslat egy, a kiskorúak digitális védelméről szóló törvény módosításának részeként valósulna meg, amely jelenleg parlamenti vitán van – közölte egy kormányszóvivő.

Összefognak az országok a gyermekvédelemben, megalakították a „digitálisan elszántak koalícióját”

Sánchez elmondta, hogy Spanyolország öt másik európai országgal együtt csatlakozik „digitálisan elszántak koalíciójának” nevezett együttműködéshez, amely a határokon átnyúló szabályozás összehangolását és végrehajtását célozza. A részt vevő országokat nem nevezte meg, de közölte, hogy az első találkozót a következő napokban tartják meg.

Tavaly novembertől Görögország az Európai Unióban elsőként tiltotta be általánosan a közösségi média hozzáférését a 16 év alattiak számára. Nagy-Britannia, Dánia és Franciaország is szigorúbb fellépést fontolgatnak a közösségi médiával szemben. Franciaországban a parlament előtt van az a törvényjavaslat, amely megtiltaná a 15 év alatti gyermekek közösségi média használatát.

Sánchez azt is közölte, hogy az ügyészség megvizsgálja a Grok, valamint a TikTok és az Instagram esetleges jogsértéseit. A Grok Elon Musk mesterséges intelligenciát használó chatbotja. Erről az elmúlt hetekben kiderült, hogy beleegyezés nélküli szexuális képeket generált, köztük kiskorúakról is.

Elon Musk máskor is szabadjára engedte a nyelvét

Nem ez az első eset, hogy Musk fasisztázott. A brit kormány néhány hete kapta meg tőle ezt a jelzőt arra reagálva, hogy London betiltaná az X-et az Egyesült Királyság területén, ha a szolgáltató nem korlátozza a Grok által készített szexualizált képeket. A nyáron egyébként más ország is kilátásba helyezte, hogy betiltja Elon Musk chatbotját. Miután a Grok antiszemita és obszcén megjegyzéseket tett különböző országok politikusaira Törökország és Lengyelország is fontolóra vette az alkalmazás betiltását. A chatbot korábban pedig Adolf Hitlert dicsőítette.

Közben kedden

a párizsi ügyészség kiberbűnözés elleni egysége razziát tartott Elon Musk X közösségi oldalának francia irodáiban, egy olyan nyomozás részeként, amely többek között jogellenes adatkinyerés és gyermekpornográf anyagok birtoklásában való bűnrészesség gyanújára terjed ki.

A francia ügyészség azt vizsgálja, hogy az X megsértette-e a törvényt – számolt be az AFP. A lehetséges jogsértések közt szerepel a gyermekpornográf jellegű képek birtoklásában vagy szervezett terjesztésében való bűnrészesség, szexuális deepfake-ekkel történő képmásjogsértés, valamint szervezett csoport által elkövetett csalárd adatkinyerés.

Musk a razziát politikai támadásként jellemezte az X-en.

"Szabadjára engedtünk egy szörnyet" – a gyermekek komoly veszélyben vannak a dán miniszterelnök szerint

A dán kormányfő betiltaná a 15 éven aluliak számára a közösségi médiát. Szerinte a mobilozás károsan hat a gyermekek lelki egészségére. Dánia az iskolákban és az iskolán kívüli klubokban is betiltaná a mobiltelefonok használatát.

