Ráfaragtak a szegények az euró legújabb bevezetésére – amitől féltek, megtörtént: milliókat érint

Két cikket is közöl címlapján a bolgár Novinite az árak alakulásáról januárban, amikor az eurózóna legújabb tagja bevezette az egységes valutát. Az egyik arról szól, hogy az euró bevezetése első hónapjában mérséklődött az infláció. A másik azt nézte meg, hogy a legszegényebb bolgárok fogyasztását tükröző kosár ára hogy alakult, és ebből meg az látszik: megtörtént, amitől a tavaly az euró ellen tüntető tízezrek tartottak az európai uniós tagországban. Amelynek nyolc hete csak ügyvivő kormánya van, miután a demonstrációk hatására decemberben a kabinet lemondott.

Az euró bevezetése inkább nem tetszett a bolgároknak, mint tetszett: aki az árakon szeretne most eligazodni, ugyanolyan nehéz dolga van, mint aki a politikán / Fotó: NurPhoto via AFP

Három euróval drágább lett a fogyasztói kosár januárban – számol be a második cikk.

Az euró bevezetése: az élelmiszerkosár hirtelen megdrágult 1,4 millió bolgár számára

A 27 alapvető élelmiszercikkből összeállított kosár most 56 euróba (21 280 forintba) kerül, ebből könnyen kiszámolható, hogy egy csapásra 5,6 százalékos drágulást okozott az euró bevezetése.

A tájékoztatást az euró bevezetését felügyelő koordinációs központ adta ki az első héten, amikor a tranzakciók már kizárólag az új pénznemben zajlanak (a leva már nem használható, forgalomban lévő mennyiségének 75 százalékát már be is vonták). A tejtermékeknél tapasztalták a legnagyobb emelkedést, különösen a sajt, a félkemény sajt és a vaj esetében. Az összességében 1,50 eurós egyheti emelkedést nagyrészt a gyümölcs- és zöldségárak növekedése okozta.

Mindez annak ellenére történt, hogy a hatóságok továbbra is ellenőrzéseket folytatnak,

az olyan jogsértésekre összpontosítva, mint a hibás árfolyamátváltás és az indokolatlan áremelések, és a Nemzeti Adóhivatal eddig közel 193 ezer euró összegű bírságot szabott ki.

Hány ember életét nehezítette meg az euró, erről nem szól a hír, mindenesetre a legutolsó, 2024-es ismert éves összesítés szerint a bolgár népesség 21,7 százaléka volt a nyomorküszöb alatt: a kosár vélhetően az ő életkörülményeiket tükrözi. Ez 1,4 millió embert jelent.

Az uniós árindex másik világba csöppent át: a bolgároknak marad a megérzés

Ha az előzetes hivatalos statisztikai inflációs adatokról szóló másik cikket olvassuk, tulajdonképp azt látjuk, mintha javult volna a helyzet.