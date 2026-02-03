Deviza
európai parlament
Friedrich Merz
Mercosur

A Mercosur-megállapodással kapcsolatban nem működik a demokrácia az Európai Néppártnál

Kiderült, hogy az Európai Néppárt elárulta a gazdákat. Friedrich Merz német kancellár szerint a Mercosur-megállapodást életbe kell léptetni. Az Európai Unió brüsszeli bürokratái újabb trükkökhöz folyamodnának.
VG
2026.02.03, 13:27
Frissítve: 2026.02.03, 14:01

Az Európai Unió és a Mercosur közötti kereskedelmi megállapodás ideiglenesen hatályba lép, annak ellenére, hogy az Európai Parlamentben az ellenzők bírósági felülvizsgálatot terveznek a paktum ellen – idézi Friedrich Merz német kancellár sajtónyilatkozatát az Origo.

European,Flags,Flap,In,The,Wi európa nd,Outside,Eu,Headquarters,In európai gazdaságEurópai Unió, Európai Bizottság, Brüsszel, EUsafe
Merz bejelentette, hogy létrejött a Mercosur-megállapodás, ami ellen régóta tüntetnek az európai gazdák / Fotó: Alexandros Michailidis / Shutterstock (képünk illusztráció)

 „A Mercosur és az EU közötti kereskedelmi megállapodás ideiglenesen hatályba lép, amint az első dél-amerikai ország ratifikálja” – mondta Merz hétfőn Frankfurtban tartott beszédében. A német kancellár már január 23-án sürgette az Európai Uniót, hogy ideiglenes jelleggel vezesse be az új kereskedelmi megállapodást a dél-amerikai országokkal, gyakorlatilag megkerülve a paktum bírósági felülvizsgálatát, amelyet az Európai Parlament ellenzői vertek át a döntéshozatalon. Vagyis az elvárás az, hogy az eddigi kiskapuk kihasználása után az Európai Unió szavazói által a parlamentbe delegált képviselők állásfoglalását és döntését is megkerüljék.

Brüsszel mozgósít: berendelték az összes agrárminisztert, sürgős döntést várnak a Mercosur-ügyben – ezen múlik az uniós mezőgazdaság

Európa nem kérte, mégis lenyomják a torkán

Merz jogállamiságról és demokráciáról alkotott elképzeléseit jól mutatják, hogy múlt pénteken újságíróknak azt mondta, az EU és Argentína, Brazília, Uruguay és Paraguay közötti Mercosur-megállapodás „demokratikus legitimitása” kétségtelen. A képviselők döntését közben azzal iktatta ki, hogy kifejtette, szerinte rosszkor szavaztak. Konkrétan azt mondta: 

Nagyon sajnálom, hogy az Európai Parlament olyan időpontban hozta meg döntését, amikor a világ elvárja az Európai Uniótól, hogy bizonyítsa cselekvőképességét.

Mint ismert, január elején a folyamatos gazdademonstrációk ellenére az európai uniós tagállamok minősített többsége – vagyis pár nagyobb tagállam hozzájárulásával – megszavazta a Mercosurral kötendő szabadkereskedelmi egyezményt, amelynek nyomán az Európai Unió, Brazília, Argentína, Uruguay és Paraguay részvételével gyakorlatilag egy 780 millió lakost számláló közös piac születik. 

Elhalasztották a folyamat beindítását

Az Európai Parlament ugyanakkor elhalasztotta a megállapodás ratifikálását, és jogi véleményt kért az Európai Bíróságtól, ami hónapokra megakaszthatja a folyamatot. Az Európai Bizottság ugyanakkor már korábban jogi kiskapukat épített be a rendszerbe, elfogadva egy olyan szabályt, amely szerint „ideiglenesen” azonnal életbe léptethető a megállapodás, függetlenül attól, hogy azt elfogadták-e a tagországok.

