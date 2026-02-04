Hajmeresztő ötlettel állt elő Brüsszel: eltörölnék a filléres jegyárakat, lassulhat a repülés – ezt azonnal áttolnák a fapadosok az utasokra

A fapados légitársaságok egyre komolyabb kihívással néznek szembe az Európai Unió részéről. Az Európai Parlament olyan jogszabály-módosítást javasolt, amely lehetővé tenné, hogy minden utas ingyen vihessen fel a fedélzetre egy 7 kilogrammos táskát egy laptop- vagy hátizsák mellett. Ennek azonban messzemenő következményei lehetnek, és akár a visszájára is elsülhet – derül ki a Financial Times cikkéből. A módosítás már régóta porondon van, lapunk már a nyáron is foglalkozott vele.

Az EU ingyenes kézipoggyászt biztosító terve azonban alapjaiban rengetheti meg a fapados légitársaságok üzleti modelljét / Fotó: Ukrolenochka / Shutterstock

Andrey Novakov bolgár európai parlamenti képviselő, a poggyászszabályozás parlamenti főtárgyalója szerint az a cél, hogy „világosabb, kiszámíthatóbb szabályok jöjjenek létre a légitársaságok számára, és erősebb legyen az európai légi közlekedési ágazat – de soha nem az utasok kárára”.

A Beuc, az európai fogyasztóvédelmi szervezetek ernyőszervezete ezt támogatja, sőt azt javasolja, hogy az ingyenesen felvihető csomag súlyhatárát 10 kilogrammra emeljék. „A fogyasztók elvárják, hogy a kézipoggyász benne legyen a repülőjegy árában” – mondta Agustín Reyna főigazgató. Szerinte

a poggyászdíjak bevezetése a csomagokat „luxuscikké” teszi.

Ezzel szemben az Airlines 4 Europe iparági lobbicsoport megbízásából készült felmérés szerint az utasok fele inkább alacsonyabb jegyárakat szeretne, és elfogadja, hogy a poggyász választható extra szolgáltatás maradjon. „Különböző utasoknak különböző igényeik vannak, és kizárólag nekik kell eldönteniük, miért hajlandók fizetni – nem a szabályozóknak” – mondta Ourania Georgoutsakou ügyvezető igazgató.

A fejenként néhány kilogramm plusz poggyász összességében jelentősen befolyásolhatja a fapados légitársaságok üzletpolitikáját

Jay Sorensen, a légitársasági díjakat elemző IdeaWorks tanácsadó cég vezetője arra figyelmeztetett, hogy a szabályozás „összezavarná a fapados légitársaságok bevételi mechanikáját”. Becslése szerint az Európában működő légitársaságok tavaly 16 milliárd dollárt szedtek be poggyászdíjakból, ennek mintegy 60 százalékát a fapados cégek realizálták. Sorensen szerint

a poggyászdíjakból származó bevétel a diszkont légitársaságok összbevételének közel ötöde.

A több csomag plusz súlyt, költséget és időveszteséget jelent. Augusto Ponte, az Alton Aviation tanácsadó európai igazgatója szerint „ha fejenként plusz 2–3–4 kilogrammot adunk hozzá, az összesen 500 kilogramm többletsúlyt jelent, ami óránként 20–25 dollárnyi extra üzemanyagköltséget eredményez.” Ha ezt megszorozzuk az easyJet által évente repült mintegy egymillió órával, az nagyjából 25 millió fontos többletköltséget jelentene évente, ami a légitársaság teljes profitjának körülbelül egytizede.