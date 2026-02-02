Megdöbbentő: bármilyen kézifegyvert beszerezhet a lakosság Ukrajnában, még a mesterlövészpuskák amerikai sztárját is raktárról szállítják

Ukrajnában a magánkézben lévő fegyverek száma a becslések szerint lakosságarányosan akár az Egyesült Államokat is lepipálhatja. Ha megfelelő engedélyed van, szinte bármilyen gyalogsági fegyver beszerezhető a polgári piacon. Még a Barrett amerikai gyártó különféle űrméretben készülő, több mint kétezer méterig hatásos lőtávolságú mesterlövész puskához is hozzá lehet jutni, ráadásul még olcsóbban is, mint a mércének számító német, fegyverkereskedelemmel foglalkozó magáncégeknél. Többségük raktárról, fizetés után azonnal elvihető. Egy jó Barrett ára azonban Ukrajnában is 10 ezer dollárnál kezdődik.

Barrett mesterlövész puska - a fegyver Ukrajnában bárki számára elérhető, ha meg tudja fizetni / Fotó: StockTrek Images via AFP

Hivatalos adatok szerint az egymilliós létszám körüli ukrán állami hadsereg kezén lévő óriási katonai fegyvertömeg mintegy 40 százaléka ukrán gyártmányú. Legalábbis ezt állítja az ukrán állami média.

Az ukrán sztárvállalat

Az ukrán hadiipari vállalatok száma, tevékenységi köre, gazdasági eredményessége az Oroszország által 2022-ben indított háború óta államtitok.

Ugyanígy a hadiipari vállalatok többségét összefonó ernyővállalat, az UkrOboronProm (UOP) valamennyi alapadata is titkos.

Annyit közölnek csupán honlapjukon, hogy az iparágnak 54 ezer magasan képzett alkalmazottja van az országban.

2022 és 2025 között a termelést az évi egymilliárd dollárról 35 milliárdra emelték, közölték a vállalat illetékesei.

A vállalat befolyására jellemző, hogy megerősítették tisztségében Herman Szmetanyint, az ukrán stratégiai ágazatok miniszterét, aki 2023-24-ben vezérigazgatóként vezette az UOP-ot. A vállalatot kissé átalakították, új neve JSC UDI lett, s Oleg Gulyak személyében 2024-ben új vezérigazgatót állítottak az élére.

Valamit talán jelez a tény, hogy a vezérigazgatót nem ukránosan Olehnek, hanem oroszosan Olegnek írják, és a vezetékneve is Gulyak és nem ukránosan Huljak.

Két évvel ezelőtt még fejek hullottak volna egy ilyen „tévedésért”. Ám Guljak vagy nem vált be, vagy más posztra szánják, mert bejelentették hogy belátható időn belül Szmetanyin visszatér a JSC UDI élére.

Tavaly, az év utolsó napján meghirdették a JSC UDI hat stratégiai ágazatában dolgozó vállalatok független felügyelőbizottsági posztjaira szóló pályázatokat. A megavállalat emellett jelölteket keres a vállalat (alvállalatok) korporatív irányítói tisztségei, általában vezetői tisztségek betöltésére embereket és nagy tudást igénylő ipari folyamatok irányításához szükséges vezetők foglalkoztatására.