Megalázta Amerikát a 280 milliós ország: hirtelen kidobta a kukába a csúcsvadászgépeit, európait vesz helyette - Trump ezt nem fogja hagyni

Indonézia lemondott a Boeing F-15EX vadászrepülőgépek beszerzéséről. A cég és az ázsiai ország sem részletezte a döntés okait – írja az Aerospace Global News.

Fotó: StockTrek Images via AFP

Délkelet-Ázsia legnagyobb országa még 2023 augusztusában jelentette be, hogy elkötelezi magát 24 darab F-15EX Eagle II (helyi jelzéssel F-15IDN) vásárlása mellett az Egyesült Államoktól. Ez akkor történt, amikor az F-35-ösök beszerzését Washington elutasította, helyette az F-15EX-et ajánlotta fel. Az üzletet azóta sem sikerült szerződésbe foglalni, noha a Kongresszus nem blokkolta.

Tavaly augusztusában az indonéz védelmi minisztérium arról számolt be, hogy a folyamat zajlik, de szerződést azóta sem írtak alá. A mostani bejelentés véget vet a több mint két éve húzódó, nagy értékű (kb. 13,9 milliárd dolláros) modernizációs projektnek, amely az indonéz légierő elöregedő flottájának felfrissítését célozta.

A világ negyedik legnépesebb állama– mint nem elkötelezett ország – igyekszik diverzifikálni fegyverbeszerzéseit, hogy elkerülje bármely nagyhatalom túlzott befolyását. Jelenleg több irányban halad az indonéz légierő korszerűsítése: januárban megérkeztek az első Rafale vadászrepülőgépek. Jakarta összesen 42 gépet rendelt.

A francia sajtó szerint Indonézia további 24 Rafale beszerzése iránt érdeklődik. Közben az ország szigorú feltételeket szabott a török TAI Kaan programmal folytatott tárgyalásoknak: ragaszkodik ahhoz, hogy a gépek teljesen mentesek legyenek az amerikai exportellenőrzés alól, ami a hajtómű és számos egyéb rendszer amerikai eredete miatt nehéz elvárás.

Törökország legkorábban 2036-tól gyárthat hazai hajtóműveket, így ez a feltétel gyakorlatilag ellehetetlenítheti a megállapodást. A költségvetési prioritások, a finanszírozási nehézségek és a párhuzamos beszerzések mind hozzájárulhattak ahhoz, hogy az F-15EX program végül félresiklott.