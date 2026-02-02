Ennyit ér a barátság: kigolyózták az oroszok Iránt a drónüzletből, átvették az irányítást

Hiába a tárgyalással kapcsolatos hétfői bejelentések, Donald Trump nyitottsága – és a zuhanó olajár – lényegében bármelyik pillanatban bekövetkezhet a konfliktus az Egyesült Államok és Irán között, Kijev és európai szövetségesei azonban nem reménykedhetnek abban, hogy ez bármiféle hatással lesz az ukrajnai háborúra. Az oroszok egyik legfontosabb fegyverei ugyan az eredetileg iráni segítséggel hadrendbe állított drónok, a tömeges gyártásukhoz és továbbfejlesztésükhöz azonban már nincs szükség Teherán közreműködésére, és a termelés oroszországi felfuttatása már ki is élezte a feszültségeket a két ország között.

Az eredetileg Irán álal küldött, majd továbbfejlesztett drónok borzalmas károkat okoznak Ukrajnában / Fotó: Anadolu via AFP

Bár Donald Trump elnök reményét fejezte ki, hogy nem lesz szükség katonai beavatkozásra Irán ellen, hatalmas amerikai erőket, köztük egy repülőgép-hordozó csapásmérő csoportot vontak össze a térségben, és a biztonság kedvéért részleges evakuálást hajtottak végre Katarban, ami általában nem túl biztató jel.

Ukrajnában néhányan talán abban reménykednek, hogy egy esetleges amerikai beavatkozás hatással lehet az országban folyó háborúra, mert megzavarja az orosz hadsereg drónellátását, erre azonban nincsen esély, Moszkvának ezen a téren már nincsen szüksége régi szövetségesére.

A CNN amerikai hírtelevízió által idézett elemzők és hírszerzési források szerint

a termelés 90 százaléka már helyben zajlik.

Az iráni fejlesztésű, olcsó és nagy robbanótöltettel rendelkező Sahed drónokat ma már Oroszországban állítják elő, Moszkvától nem egészen ezer kilométerre, a tatárföldi Jelabugában működik az ország legnagyobb dróngyára.

Kiszivárgott felvételek szerint tinédzserek szerelik össze az iráni Sahed-136-os modell orosz verzióját, a Geran-2 típusú drónokat.

Folyamatosan bővítik a legnagyobb orosz dróngyárat

Timur Szagivaljev, a Jelabuga Különleges Gazdasági Övezet vezérigazgatója azzal büszkélkedik, hogy a drónok legtöbb elemét is helyben állítják elő. „Alumíniumrudak érkeznek, amelyekből motorok készülnek; a mikroelektronikát elektromos chipekből, a törzseket szén- és üvegszálból készítjük – ez egy komplett létesítmény” – fogalmazott.