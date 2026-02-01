Putyin erre várt: hatalmas gáz- és olajmezőket találtak Oroszországban – Európa most bánhatja igazán, hogy leválik

Oroszország folyékony szénhidrogén-készleteinek (lényegében olaj) végső növekedése 2025-re elérte a 640 millió tonnát, gázkészletei pedig a 670 milliárd köbmétert – közölte a Természeti Erőforrások és Környezetvédelmi Minisztérium. Más ásványok esetében is gyarapodtak a készletek.

Gyarapodtak a bizonyított orosz olaj- és gázkészletek 2025-ben (Képünk illusztráció) /Fotó: Ibragimova / Shutterstock

Oroszország kitermelhető folyékony szénhidrogén-készletei, illetve gázkészletei annak köszönhetően nőttek ennyivel tavaly, mert a geológiai kutatómunkák igen eredményesek voltak – magyarázta Alekszandr Kozlov miniszter.

Üröm az örömben, hogy Kozlov a múlt év végén az Interfax hírügynökségnek a fentinél még magasabbra becsült növekedésről számolt be:

az olaj esetében 666 millió tonnát,

a gáz esetében 686 milliárd köbmétert

valószínűsített. Ettől tehát elmaradt a végleges eredmény.

Készletek: hatalmas gáz- és olajmezőket találtak Oroszországban

A minisztérium általában a tárgyév utáni év januárjában teszi közzé a tartalékok növekedéséről szóló végleges éves adatokat. Ezekben most az is szerepel, hogy

Oroszországban tavaly 41 új szénhidrogén-lelőhely nyílt, ebből 31 olajmező volt.

A legnagyobbak a Jamalo-Nyenyec Autonóm Körzetben lévő Tolavejszkoje gázkondenzátum-mező 54,4 milliárd köbméter gázzal és 20,4 millió tonna kondenzátummal, a Krasznodar területén található Mezenyinszkoje mező 49,7 milliárd köbméter gázzal, valamint az Alekszej Kontorovics mező a Jamalo-Nyenyec Autonóm Körzetben 30,3 milliárd köbméter gázzal, 7 millió tonna olajjal és 0,4 millió tonna kondenzátum rendelkezik.

Az AB1C1 ipari kategória kitermelhető tartalékainak növekedése 2024-ben 592 millió tonna folyékony szénhidrogént és 708 milliárd köbméter gázt tett ki. Az AB1C1 kategória az orosz kőolaj- és gáziparban biztos, azaz működő és termelésre kész alapkészletet, állományt jelent.

A besorolás megfelel a nemzetközi (SPE-PRMS) bizonyított készletek kategóriájának.

Dugig van arannyal Oroszország

A múlt évben különösen a nemesfémek területén ért el Oroszország számottevő készletnövekedést. Az arany esetében plusz 600 tonnáról, érkezett hír. A lelőhelyek három fő területen találhatók:

Hakaszföldön a Fjodorovszkoje–Kedrovszkoje mezőben 21,7 tonna arany- és 17,6 tonna ezüstkészletet azonosítottak,

a Magadani területen fekvő Dubacs lelőhelyen 14,7 tonna aranyat,

a Kamcsatkai területen lévő Kajurkovszkoje lelőhelyen pedig 10,8 tonna aranyat és 12 tonna ezüstöt.

A minisztérium adatai szerint 2025-ben összesen 317 új lelőhelyet vettek állami nyilvántartásba

a földtani kutatások eredményeként, ezek közül 276 szilárd ásványi nyersanyagot tartalmaz.