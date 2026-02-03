Elkezdtek szivárogtatni a kínaiak: láthatatlan vadászgépen dolgozik a nagyhatalom, B-2-eseket eszik az új technika – videó!

Kínai repülőgép-ipari kutatók közzétették egy tanulmány eredményeit, amely megváltoztathatja a lopakodó bombázók tervezésére vonatkozó régóta fennálló korlátozásokat — közölte a szerb Novoszti.

Kína élen jár a lopakodófejlesztésben / Fotó: Imaginechina via AFP

Forradalmi újítást vezet be Kína

Az új kínai technológia lehetővé teszi a repülőszárnyú repülőgépek számára, hogy akár 62,5 százalékkal gyorsabban repüljenek biztonságosan, mint korábban, szerkezeti megerősítések és a radarjelek zavarása nélkül.

Ha ezt a technológiát a gyakorlatba is átültetik, Kína következő generációs bombázói elérhetik, vagy akár meg is haladhatják a szuperszonikus repülést, miközben megőrzik a lopakodóképességüket.

Ez most először kérdőjelezné meg komolyan a sebesség és a lopakodóképesség közötti, évtizedek óta tartó kompromisszumot, amely eddig az Egyesült Államokban, Oroszországban és Kínában a stratégiai bombázók fejlesztését formálta.

Régóta szerették volna kidolgozni

Egy friss kínai kutatás szerint, ahelyett, hogy további szerkezeti megerősítést adtak volna hozzá, vagy megváltoztatták volna a szárny alakját, a kínai csapat egy aktív rezgéscsillapító rendszert fejlesztett ki, amely a repülőgépen meglévő érzékelőkre támaszkodik. Ezek az érzékelők valós időben figyelik a repülőgép állapotát, és a veszélyes vibráció korai jeleit észlelik.

A gyűjtött adatok alapján a rendszer azonnal beállítja a szárnyak körüli légáramlást, egyfajta „láthatatlan támasz” hatását hozva létre, amely megakadályozza, hogy a rezgések kritikus fázisba kerüljenek.

Ennek a megoldásnak a legfontosabb előnye, hogy nem igényel nehéz szerkezeti beavatkozásokat, ami nem növeli a repülőgép súlyát, és nem rontja a lopakodási tulajdonságait.

Tízéves kutatás eredménye a lopakodótechonlógia

A kutatócsoport közel tíz éve dolgozik a technológia fejlesztésén. Ez idő alatt leegyszerűsítették a villódzás előfordulását produkáló modelleket, négy alapvető tényezőre redukálva. Ez alapján fejlesztették ki az első teljesen hazai kínai szoftvert a merev-elasztikus repülésdinamika modellezésére, amely a rugalmas szárnyak és a repülőgép testének kölcsönhatását követi le nagy sebességnél.

Az elmélet gyakorlati teszteléséhez a kutatók egy pilóta nélküli légi járművet építettek repülőszárnnyal és rendkívül hosszú, valamint keskeny szárnyakkal.

A tesztrepülések során a drón a korábban biztonságosnak tartott határérték 62,5 százalékával meghaladó sebességet ért el, mielőtt az instabilitás jeleit mutatta volna. Ez új globális referenciaértéket állított fel a repülőszárnyak sebességteljesítményére vonatkozóan.