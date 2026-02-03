Deviza
Kína megtalálta a legolcsóbb olajat, rögtön elkezdte felvásárolni: már csak nevet rajta, hogy Amerika elvette tőle a venezuelait

Az űrt Irán töltötte be, mélyen árazott olajjal csábítva a független finomítókat. A venezuelai olajimport Kína felé gyakorlatilag összeomlott, amikor Washington átvette az ellenőrzést a szállítmányok felett, de látszólag ez sem jelent problémát Pekingnek.
VG
2026.02.03, 22:03

Pezsgőt bonthatnak a kínai finomítók: India látszólag elfordult az orosz olajtól, így most Peking lett Moszkva legnagyobb vásárlója, az Egyesült Államok venezuelai beavatkozása pedig látszólag sikertelen volt az ázsiai nagyhatalom ellátásának a megszakításában: a latin-amerikai kőolaj helyét most az olcsó iráni termékek veszik át.

Pumpjack,In,Oil,Well,Of,Oil,Field,On,Sunset,In kína
A venezuelai olajimport Kína felé gyakorlatilag összeomlott, amikor Washington átvette az ellenőrzést a szállítmányok felett, de látszólag ez sem jelent problémát Pekingnek / Fotó: Maksim Safaniuk / Shutterstock

Az amerikai lépések néhány hét alatt felborították az ázsiai olajpiac megszokott ritmusát: miután Washington gyakorlatilag átvette a venezuelai olajértékesítés feletti kontrollt, a kínai finomítók kénytelenek voltak új, megbízható és főleg olcsó forrást keresni.

A döntés gyors volt és pragmatikus volt: Irán lett a pótlék, mert a raktárakban és tankereken parkoló közel-keleti nehézolaj most óriási árengedménnyel érhető el. 

A szerepcsere mögött nem ideológia, hanem számvetés áll: a független finomítók – különösen a keleti Shandong tartományban – mindig azt veszik, amivel a legjobban kijön a matek, és jelenleg az iráni Heavy és a Pars típus adja a legjobb képletet.

A váltást a Reuters szerint felgyorsította, hogy a venezuelai szállítmányok december közepe óta látványosan elapadtak. Az amerikai blokád alá vont, korábban szankcionált hajókat Kína felé már nem engedik ugyanazzal a mozgástérrel, és a piacra rátett kéz következménye néhány héten belül megjelent a statisztikákban is: az Ázsiába érkező, venezuelai eredetű készletek a hónap eleji szintről nagyjából a felére zsugorodtak.

Kína tavaly még átlagosan napi közel négyszázezer hordó venezuelai kőolajat vett, ami ugyan csak töredéke a teljes importnak, de fontos mozaikdarab volt a finomítói mixben. Amikor ez a kocka kiesett, nem maradt idő a lamentálásra.

Irán gyorsan Kína új kedvence lett

Az ár mindent vitt. Az iráni Heavy hordónként körülbelül tizenkét dollárral olcsóbb a Brentnél, s bár az orosz Urals is hasonló sávban mozgott, a finomítói technológia és a logisztika sok helyen az iráni fajták felé billentette a mérleget. Közben a Venezuela helyett felkínált amerikai-közvetítésű tételek – olyan nagy kereskedők, mint a Vitol és a Trafigura csatornáin keresztül – már csak öt dolláros diszkonttal érkeztek, szemben a korábbi, jóval bőkezűbb engedményekkel.

Ennyiért a független kínai finomítók nem szívesen vállalnak politikai és pénzügyi kockázatot, amikor ugyanazon a piacon mélyebb árengedményt kapnak Iránból.

A gyors átállásnak megvan az ára: az iráni lebegő készletek is érezhetően fogynak, ami előrevetíti, hogy néhány héten belül keményebb tárgyalások jöhetnek a következő szállítmányokról, és a diszkontok is keskenyedhetnek. A finomítók egy része ezért párhuzamosan más forrásokat is figyel – az orosz olaj például ismét nagyobb mennyiségben parkol az ázsiai vizeken, részben India és Törökország gyengébb kereslete miatt –, de a feldolgozói beállítások, a kéntartalom és a logisztikai láncok miatt nem minden alternatíva illeszkedik ugyanúgy a rendszereikhez.

Putyin ezt is megúszta: máris megvan, melyik ország vásárolja fel az India által visszamondott orosz olajat – súlyos üzenet a nyugati világnak

A geopolitikai nyomás nő, de az exportérték még emelkedni is tudott. Az orosz olajexport korántsem omlott össze, csak irányt váltott: India helyett egyre inkább Kína veszi át a főszerepet.

 

Kereskedelmi háború

Donald Trump amerikai elnök 2025. árprilis másodikán bejelentette, hogy 10 százalékos alapvámot vet ki az Egyesült Államokba irányuló összes importra, és magasabb vámokat vet ki az ország több kereskedelmi partnerére.
Kereskedelmi háború
861 cikk

 

 

