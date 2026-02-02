Kongói bányaélet: maga a földi pokol

A Rubaya környéki bányák – amelyek egyikében a mostani, szerencsétlen baleset is történt – az ország legnagyobb koltánbányái. Az ENSZ adatai szerint ezek a bányák adják a globális tantálmennyiség mintegy 15 százalékát, de a Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) a világ második legnagyobb réztermelője, sőt a világpiacra jutó kobaltmennyiség 60-70 százaléka is innen származik. Ám ezeknek az értékes ásványkincseknek a kitermeléséhez olykor súlyos jogsértések is kapcsolódnak.

A kongói bányákban mostoha munkakörülmények uralkodnak és gyakori a gyermekmunka / Fotó: Olivier Polet / Corbis via Getty Images

A százmilliós, szegény és egyes térségeiben fegyveres konfliktusokkal terhelt KDK-ban rengeteg van a ritka ásványkincsekből

Kongó jelenleg is hatalmas

réz-,

kobalt-,

lítium- és

tantálkészleteken ül.

Ezek a nyersanyagok pedig kulcsfontosságúak az elektromos járművek, a védelmi rendszerek és a fejlett elektronikai eszközök gyártásában. Így a sok viszontagságtól – ebolától, polgárháborútól és a szinte leküzdhetetlen, társadalmi szintű szegénységtől – sújtott ország megkerülhetetlen partnere az ellátási láncban a nagy bányavállalatoknak, és így végső soron a technológiai, valamint a járműgyártó cégeknek is. De mindannak dacára, hogy egyre több emberi jogi erőfeszítés és per kényszeríti Kongót a bányászat biztonságosabbá tételére, a kétes etika és a kizsákmányoló munkavégzés gyakorlata, különösen a gyermekmunka alkalmazása, továbbra is üldözi az ágazatot.

A kritikus nyersanyagok bányászata megdöbbentő emberi áldozattal jár Kongóban

A nemzetközi figyelem ellenére több ezer gyermek továbbra is veszélyes körülmények között dolgzik a kézműves és kisüzemi bányászatban, mindezt szerény bérekért, feláldozva egészségét, oktatását és jövőjét.

Az Egyesült Államok Munkaügyi Minisztériuma szerint:

„Gyermekek rendszeresen dolgoznak ezekben a bányákban, gyakran veszélyes körülmények között. Míg a bányászat szerepel a Kongói Demokratikus Köztársaság azon veszélyes tevékenységeinek listáján, amelyeknél tilos a gyermekek munkája, a Kongói Demokratikus Köztársaságban a kobaltbányászat nagy része informálisan folyik, ahol a nyomon követés és a végrehajtás gyenge.”