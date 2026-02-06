Másfél milliárdos ország mérhet végzetes csapást a Metára és az X-re: felhasználók millióinak tilthatják meg a használatot

Világszerte erősödik az aggodalom az online tér gyermekekre gyakorolt káros hatásai miatt. Így van ez Indiában is. A világ legnépesebb országában egyre élénkebb a vita arról, hogy korhatárhoz kössék a közösségi média használatát.

A gyermekek online védelmére hivatkozva Indiában is felmerült a közösségi média korhatárhoz kötése, ami több százmillió felhasználót érinthet / Fotó: Tada Images / Shutterstock

Lavu Sri Krishna Devarayalu, a Narendra Modi miniszterelnök politikai szövetségesének számító párt parlamenti képviselője egy olyan törvényjavaslatot készül benyújtani, amely megtiltaná a 16 év alattiak számára a közösségimédia-fiókok fenntartását. Devarayalu célja az adatvédelem biztosítása, valamint a gyermekek és fiatalok megvédése a kizsákmányolástól.

Az ilyen egyéni képviselői indítványok nem a kormány hivatalos álláspontját tükrözik, és ritkán válnak törvénnyé, ugyanakkor szélesebb parlamenti vitát indíthatnak el – mutatott rá a Bloomberg.

Több száz millió felhasználót veszíthetnek a közösségimédia-oldalak, ha India szigorít

A Worldiometer szerint 2026-ban Indiában a medián életkor 29,2 év. A meglehetősen fiatal korfával rendelkező India a világ legnagyobb piacaként jelentős tényező a közösségi oldalakat működtető nagy technológiai vállalatok üzletpolitikájában.

A Meta Instagramja és Facebookja, a Snap Snapchatje és Elon Musk X-e is nagy fogyasztói csoporttól eshetnek el, ha Indiában korlátozzák a kiskorúak hozzáférését a közösségi médiához.

A ByteDance TikTokját ugyanakkor már korábban betiltották az országban.

A DataReportal globális digitális viselkedést elemző adatbázisa szerint az Instagramnak és a Facebooknak egyaránt több mint 400 millió felhasználója van Indiában. Ez több, mint bármely más országban. India a Snapchatnak a több mint 200 millió felhasználóval a cég legnagyobb piaca, míg az X-nek valamivel több mint 20 millió indiai felhasználója van.

Bár ezek a vállalatok általában kevesebb bevételt termelnek egy felhasználóra vetítve Indiában, mint a fejlettebb gazdaságokban, az ország óriási növekedési potenciált jelent. Indiában található a világ legnagyobb, még kiaknázatlan digitális fogyasztói bázisa, rengeteg olyan emberrel, aki még nem csatlakozott az internethez.