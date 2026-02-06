Másfél milliárdos ország mérhet végzetes csapást a Metára és az X-re: felhasználók millióinak tilthatják meg a használatot
Világszerte erősödik az aggodalom az online tér gyermekekre gyakorolt káros hatásai miatt. Így van ez Indiában is. A világ legnépesebb országában egyre élénkebb a vita arról, hogy korhatárhoz kössék a közösségi média használatát.
Lavu Sri Krishna Devarayalu, a Narendra Modi miniszterelnök politikai szövetségesének számító párt parlamenti képviselője egy olyan törvényjavaslatot készül benyújtani, amely megtiltaná a 16 év alattiak számára a közösségimédia-fiókok fenntartását. Devarayalu célja az adatvédelem biztosítása, valamint a gyermekek és fiatalok megvédése a kizsákmányolástól.
Az ilyen egyéni képviselői indítványok nem a kormány hivatalos álláspontját tükrözik, és ritkán válnak törvénnyé, ugyanakkor szélesebb parlamenti vitát indíthatnak el – mutatott rá a Bloomberg.
Több száz millió felhasználót veszíthetnek a közösségimédia-oldalak, ha India szigorít
A Worldiometer szerint 2026-ban Indiában a medián életkor 29,2 év. A meglehetősen fiatal korfával rendelkező India a világ legnagyobb piacaként jelentős tényező a közösségi oldalakat működtető nagy technológiai vállalatok üzletpolitikájában.
A Meta Instagramja és Facebookja, a Snap Snapchatje és Elon Musk X-e is nagy fogyasztói csoporttól eshetnek el, ha Indiában korlátozzák a kiskorúak hozzáférését a közösségi médiához.
A ByteDance TikTokját ugyanakkor már korábban betiltották az országban.
A DataReportal globális digitális viselkedést elemző adatbázisa szerint az Instagramnak és a Facebooknak egyaránt több mint 400 millió felhasználója van Indiában. Ez több, mint bármely más országban. India a Snapchatnak a több mint 200 millió felhasználóval a cég legnagyobb piaca, míg az X-nek valamivel több mint 20 millió indiai felhasználója van.
Bár ezek a vállalatok általában kevesebb bevételt termelnek egy felhasználóra vetítve Indiában, mint a fejlettebb gazdaságokban, az ország óriási növekedési potenciált jelent. Indiában található a világ legnagyobb, még kiaknázatlan digitális fogyasztói bázisa, rengeteg olyan emberrel, aki még nem csatlakozott az internethez.
Devarayalu javaslata szerint
a szabályok betartatásáért a technológiai cégek lennének felelősek. A büntetés pedig akár 28 millió dollárnak megfelelő rúpiát, vagy a vállalat globális árbevételének 5 százalékát is elérhetné – attól függően, melyik az alacsonyabb összeg.
Múlt héten a pénzügyminiszter India gazdaságáról szóló jelentése is felvetette a közösségimédia-használat korhatárhoz kötésének kérdését.
Ashish Shelar, a Mumbait is magában foglaló tagállam informatikai minisztere munkacsoport felállítását rendelte el, hogy javaslatokat dolgozzon ki a közösségi média gyermekekre gyakorolt káros hatásainak kezelésére. A vezető egy hétfői X-bejegyzésében „a digitális függőség riasztó növekedésére és annak a gyermekek mentális és fizikai jóllétére gyakorolt kedvezőtlen hatásaira” hívta fel a figyelmet.
Ausztrália már megtiltotta a 16 év alattiak közösségimédia-használatát, míg több más ország már rálépett arra a szabályozói ösvényre, amelynek végén ott is betilthatják azt. Ezek közül az indiai érintené a legtöbb felhasználót.
India 2020-ban nemzetbiztonsági okokra hivatkozva betiltotta a TikTokot és más kínai alkalmazásokat, tavaly pedig törvényt fogadott el az online szerencsejáték betiltásáról. Innen már csak egy nagyobb lépés lenne a közösségi oldalakhoz való hozzáférés szűkítése.
