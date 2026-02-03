2030-ra elfogyhatnak a kritikus nyersanyagok az EU-ban, búcsút lehet inteni az energetikai vállalásoknak

Pénzügyi, törvényi és adminisztratív akadályai egyaránt vannak annak, hogy az EU-n belül rövid időn belül megerősödhessen a kritikus fontosságú ásványkincsek kitermelése. Ezek olyan kritikus nyersanyagok, amelyek jelentős része a technológiai vállalatok, az űripar, a hadiipar, az elektromos átállás miatt is fontos, az EU-nak pedig az energetikai és klímapolitikai céljai miatt lényegesek. Ám, mint az Európai Számvevőszék online formában megrendezett, a most bemutatott különjelentést ismertető sajtótájékoztatóján kiderült: az unió számára nehézséget jelent, hogy biztosítsa az ellátást a céljai megvalósulásához szükséges nyersanyagokból – írja az Origo.

Kritikus fontosságú nyersanyagok: aggasztó az EU-s kitettség

A megújuló energiára való átálláshoz az unió nagymértékben függ az olyan műszaki berendezésektől, mint az akkumulátorok, a szélturbinák és a napelemek, ezek mindegyikéhez pedig olyan kritikus fontosságú nyersanyagokra van szükség, mint

a lítium,

a nikkel,

a kobalt,

a réz és

a ritkaföldfémek.

Ezeknek az anyagoknak a legnagyobb része jelenleg egy vagy néhány nem uniós országban – például Kínában, Törökországban és Chilében – található. Mindez kiszolgáltatottá teszi az EU-t a beszerzések kapcsán.

Az EU 2024-ben elfogadta a kritikus fontosságú nyersanyagokról szóló rendeletet, amelynek célja, hogy biztosítsa az energetikai átállás szempontjából kritikus fontosságúként meghatározott 26 ásványi anyag hosszú távú és biztonságos ellátását.

Ám a számvevők szerint az EU az évtized végéig csak nehézségek árán fogja tudni biztosítani a számára szükséges stratégiai fontosságú nyersanyagokkal való ellátást. Az import diverzifikálására irányuló törekvések azonban a számvevők szerint eddig még nem hoztak kézzelfogható eredményeket.

Az Origo a sajtótájékoztatón elhangzottak alapján azt írja:

az ellátás megoldása legalább részben önerőből azért is nehézkes, mert az EU bányászata nem elég fejlett, továbbá elégtelen kapacitású, és csak néhány ásványkincs feldolgozása zajlik a kontinensen belül.

Mindössze 20 releváns bányászati projekt működik a közösség határain belül, pusztán ezektől pedig nem várható, hogy a 2030-ra elérendő uniós célt, melynek értelmében az előállított energia 42,5 százaléka megújuló energiaforrásokból kell hogy származzon, teljesíteni lehet.