Nem sajnálják a pénzt az új olajvezetékre Kuvaitban, de kérdés, kivel fizettetnék meg a költségeket

A Kuwait Oil Company (KOC) állami olajvállalat egy hozzávetőleg hétmilliárd dolláros (kb. 2300 milliárd forint) csővezeték-megállapodás előkészítésén dolgozik, amelyben nemzetközi partnerek is részt vennének – írja az Origo külföldi tudósítások alapján. A kuvaiti beruházás része annak az átfogóbb stratégiának, amelynek célja a termelési tevékenységet az export- és feldolgozóközpontokkal összekötő szállítási kapacitások fejlesztése, miközben csökkenti az állam pénzügyi terheit.

Kuvait nem akar kimaradni a Közel-Kelet olajbizniszének új hullámából – a háttérben az ikonikus Kuvati Tornyok nevű épületegyüttes / Fotó: Unsplash

Kuvait sem akar lemaradni a közel-keleti olajbiznisz új hullámáról

A lap azt írja, hogy Kuvait igazi „főnix” a jelentős olajtartalékokkal bíró országok között: a kicsiny közel-keleti állam olajkitermelése néhány évvel ezelőtt jelentősen megugrott, s bár az olaj árának a Covid–19 időszakában látott beszakadása komoly pénzügyi gondokat okozott az olajfüggő országban, egy nemrég azonosított szénhidrogén-mező újabb lendületet adhat az olajipar fejlődésének.

Az ország olajiparának életben tartása ugyanakkor igényli a ráfordításokat, de Kuvaitnak is szüksége van arra, hogy ennek pénzügyi terheitől legalább részben tehermentesítse az államot.

A magántőke bevonását jelentő lépés komoly változást jelez Kuvait gyakorlatában, mivel az ország hagyományosan közpénzekből finanszírozta olajinfrastruktúráját.

A vezetéket olyan konstrukcióban tervezik megvalósítani, amely lehetővé teszi a külföldi befektetők részvételét. Kuvait ezzel gyorsítani kívánja az energetikai beruházásokat anélkül, hogy jelentősen növelné az állami kiadásokat.

A csővezeték-fejlesztés illeszkedik Kuvait szélesebb upstream stratégiájába is.

Az ország 2030-ig mintegy négymilliárd dollárt kíván olajkutatásba fektetni, új készletek feltárását és a kitermelési hatékonyság javítását célozva.

A cél az, hogy

a nyersolaj-termelési kapacitás a jelen évtized második felében napi négymillió hordó közelébe emelkedjen, miközben

a térség más szereplői is versenyeznek a tőkéért és a piaci részesedésért.

Kuvait emellett igyekszik kedvező pozíciót elfoglalni a Közel-Kelet következő nagy olajfelfedezési hullámában. A térség fennmaradó alacsony költségű erőforrás-potenciáljának jelentős része hagyományos szárazföldi és sekély vízi mezőkben található, köztük olyan területeken, ahol Kuvait már meglévő infrastruktúrával rendelkezik – a 2026-ra vonatkozó feltárási előrejelzésekről ebben a cikkben írtunk a Világgazdaság oldalán.

