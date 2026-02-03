Deviza
EUR/HUF380,81 -0,04% USD/HUF322,27 -0,19% GBP/HUF441,31 -0,04% CHF/HUF415,8 +0,33% PLN/HUF90,17 -0,06% RON/HUF74,75 0% CZK/HUF15,65 -0,15% EUR/HUF380,81 -0,04% USD/HUF322,27 -0,19% GBP/HUF441,31 -0,04% CHF/HUF415,8 +0,33% PLN/HUF90,17 -0,06% RON/HUF74,75 0% CZK/HUF15,65 -0,15%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX130 284,26 +1,47% MTELEKOM2 040 0% MOL3 950 +2,44% OTP40 870 +1,16% RICHTER11 100 +2,02% OPUS550 +0,18% ANY7 480 0% AUTOWALLIS165 +1,23% WABERERS5 400 +0,37% BUMIX10 263,91 +1,19% CETOP4 328,63 +1,69% CETOP NTR2 711,52 +1,68% BUX130 284,26 +1,47% MTELEKOM2 040 0% MOL3 950 +2,44% OTP40 870 +1,16% RICHTER11 100 +2,02% OPUS550 +0,18% ANY7 480 0% AUTOWALLIS165 +1,23% WABERERS5 400 +0,37% BUMIX10 263,91 +1,19% CETOP4 328,63 +1,69% CETOP NTR2 711,52 +1,68%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
hadiipar
Románia
Rheinmetall
lynx
Rheinmetall Hungary

Orbán Viktorék mindenkinél gyorsabbak voltak, az évtized katonai üzletét kötötték meg Magyarországnak: most már a román hadsereg is sorban állhat érte – videó

Magyarország stratégiai előnye tovább erősödhet az európai védelmi iparban, ugyanis ha Románia a Rheinmetall KF41 Lynx harcjármű megrendelése mellett dönt, az a zalaegerszegi Lynx-gyár szerepét és regionális súlyát is jelentősen növelheti.
VG
2026.02.03, 19:00
Frissítve: 2026.02.03, 19:04

Magyarország volt az első, amely stratégiai szinten kötelezte el magát a Rheinmetall és a Lynx mellett, Zalaegerszegen létrehozva Európa egyik legmodernebb harcjárműgyárát – írja a Makronóm. A Rheinmetall KF41 Lynxje jelenleg a legmodernebb konstrukciónak számít a mezőnyben, szemben a már bizonyított, de régebbi tervezésű svéd és osztrák–spanyol riválisokkal. 

Orbán Viktor Lynx
Ha Románia a Rheinmetall KF41 Lynx harcjármű megrendelése mellett dönt, az a zalaegerszegi Lynx-gyár szerepét és regionális súlyát is jelentősen növelheti / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

A Lynx megrendelése felé hajlik Románia is, ami az elsők között aktiválta az Európai Unió új, SAFE finanszírozási keretét, amivel Bukarest mintegy 16,7 milliárd eurónyi kedvezményes forráshoz juthat.

Románia átalakítaná a haderejét, amihez az a SAFE forrásait használná. Emiatt az országnak olyan partnert kell választania, amely a harcjárművet beszállítása mellett képes garantálni a 65 százalékos európai arányt is, lehetőleg úgy, hogy abból a román ipar is részesedjen. 

A beszerzésekhez a vállalatok köre három, az unió programjának is megfelelő cégre szűkült: a német Rheinmetall (KF41 Lynx), az osztrák–spanyol General Dynamics European Land Systems (ASCOD) és a svéd BAE Systems (CV90). 

Amennyiben a SAFE-keret nyomására Bukarest a Lynx mellett dönt, az a zalaegerszegi üzem pozícióit is megerősítheti. 

Egy ekkora megrendelés teljesítéséhez ugyanis a Rheinmetallnak szüksége lesz minden elérhető régiós kapacitásra. A szigorú európai eredetigazolási szabályok miatt a magyarországi gyártóbázis és a köré épülő beszállítói hálózat hátországot jelenthet a román program számára is. Ez pedig nemcsak a gyártást teheti hatékonyabbá, de hosszú távon csökkentheti a Magyar Honvédség üzemeltetési és alkatrészköltségeit is. 

Elárasztotta a csúcsmodern német haditechnika a magyar hadsereget

Mint lapunk beszámolt róla, januárban tömegesen érkeztek az MH Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár laktanyájába a Lynx gyalogsági harcjárművek. A Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program során beérkező eszközök hozzájárulnak hazánk védelmi képességének növeléséhez – közölte a Honvedelem.hu.

A német Rheinmetall védelmi konszern bejelentette, hogy az év elején leszállította az első öt Lynx KF–41 gyalogsági harcjárművet (IFV), a következő lépés pedig további járművek beszerzése lesz, beleértve az ukrajnai gyártást is – közölte az Interfax hírügynökség.

A Lynx KF–41 családot úgy tervezték, hogy megfeleljen a jelenlegi és a jövőbeli harctéri követelményeknek, hangsúlyt fektetve a magas fokú modularitásra. A Rheinmetall jelentése szerint a jármű nyitott elektronikus felépítéssel és a kategóriájában legnagyobb védett belső térrel rendelkezik, így jelentős a potenciálja a jövőbeli technológiák integrálása és az új küldetési profilokhoz való alkalmazkodás terén.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu