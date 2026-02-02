Mesterséges intelligencia az építkezéseken: előbb asszisztens, később főnök – szoftverek veszik át a projektmenedzserek feladatait

Az amerikai építőipar egyre inkább a mesterséges intelligenciához (MI) és a rajta alapuló ügynökökhöz fordul, hogy megkönnyítse a projektmenedzserek munkáját, és jobb esetben később pótolják a hiányzó munkaerőt, rosszabb esetben elvegyék a munkájukat – írja a The Wall Street Journal.

Az építőiparban egyre nagyobb szerepet kap a mesterséges intelligencia / Fotó: Zuyeu Uladzimir / Shutterstock

A mesterséges intelligencia több területen is megjelent az építőiparban

Az építőipari szoftvereket fejlesztő vállalatok MI-alapú eszközöket kínálnak, amelyek segíthetik az építésvezetőket és művezetőket például az építési területek elemzésében, a lehetséges munkavédelmi szabálysértések azonosításában. Azaz olyan feladatokban, amelyeket az MI-modellek nagy mennyiségű adat átvizsgálásával és összegzésével képesek elvégezni.

Emellett már most lefektetik annak alapjait, hogy a jövőben az MI képes legyen visszaadni egy tapasztalt vezető vagy magasan képzett szakember tudását.

Például a Procore Technologies tavaly bemutatott egy naplózó ügynököt, egy személyes asszisztenst a művezetők számára, valamint egy feladatgenerátort az irodai adminisztratív munkákhoz. A Procore MI-eszközei többféle modellre támaszkodnak, köztük az OpenAI megoldásaira is. Az AI Clearing és az OpenSpace nevű startupok pedig számítógépes látást használnak az építkezések előrehaladásának nyomon követésére légi és más valós képek alapján. A Skillit pedig MI-t és MI-ügynököket arra alkalmaz, hogy összekapcsolja az építőipari munkásokat a nyitott pozíciókkal.

Az MI-alapú projektmenedzsment-eszközök egyik előnye, hogy a vezetők és a helyszíni dolgozók közvetlenül beszélhetnek az alkalmazásokhoz az eszközeiken keresztül, amivel például adatokat rögzíthetnek.

Ami korábban hat-nyolc órát vett igénybe, az most percek alatt elkészül

– magyarázta Tim Bonczek, a Kaufman Lynn építőipari vállalat ügyvezető alelnöke a lapnak.

Az International Data Corp. kutatása szerint az amerikai építőipari cégek 60 százaléka már használ valamilyen MI-megoldást, igaz, ezek többsége nagyvállalat. Sok kisebb építőipari cég még mindig a digitalizációval foglalkozik, és csak néhány éve tért át a felhőalapú rendszerekre – mondta Jeff Hojlo, az IDC elemzője az üzleti lapnak.

Hosszabb távon az MI arra is alkalmas lehet, hogy megőrizze és továbbadja a szakképzett munkavállalók tudását – különösen azokét, akik nyugdíjba vonulnak vagy elhagyják az ágazatot.

Ez különösen fontos, tekintve az építőipar jelenlegi helyzetét. Az utóbbi években megélénkült az adatközpontok iránti kereslet szerte a világban, így az Egyesült Államokban is. A létesítmények építése pedig drasztikusan megnövelte a keresletet a szakképzett építőipari munkaerő iránt. Amerikában jelenleg mintegy 349 ezer fős az ágazati munkaerőhiány az Associated Builders and Contractors szakmai szervezet szerint. A National Center for Construction Research and Education becslése alapján pedig a jelenlegi építőipari munkaerő mintegy 41 százaléka 2031-ig nyugdíjba vonul.