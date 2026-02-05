Deviza
Képeken a világ legijesztőbb motelje, amely a vendégek több mint 50 százalékánál fóbiát vált ki

A modern szállodaipar egy olyan, új irányt vett, ahol egyre fontosabbá válik, hogy egyedi élményeket kínáljon a vendégek számára. És ez nem is csoda, hiszen mind inkább növekszik azoknak az utazóknak a száma, akik nemcsak az úti cél, de a szálláshelyek kapcsán is keresik a különlegességeket. Őket vonzzák a világ legpáratlanabb tematikus, vagy olykor kifejezetten bizarr szálláshelyei, amelyek viszont garantáltan életre szóló élményt nyújtanak. A következő fotókon szereplő szálláson viszont, valószínűleg csak nagyon kevesen érzik majd jól magukat, tekintve, hogy a motel tematikája a vendégek 53 százalékánál fóbiát vált ki.
VG
2026.02.05, 16:01
Frissítve: 2026.02.05, 16:11

Egy pszichológusok által végzett tanulmány kimutatta, hogy meglepően sokan nem szeretnek bohócok közelében lenni. A kutatás szerint egy 987 felnőttből álló csoportban az emberek 53,5 százaléka valamilyen mértékben félt a bohócoktól. Szélsőséges esetekben ez akár coulrophobiához is vezet, amikor már a bohócok puszta említése is szorongást és pánikrohamokat okozhat. Ezért is meglepő, hogy egy nevadai motel az egész enteriőrt a bohóctematika köré szervezte.

A hátborzongató Bohóc Motel egy temető mellé épült. Fotó: Getty Images
A hátborzongató Bohóc Motel egy temető mellé épült / Fotó: Getty Images

A hátborzongató motel egy temető mellé épült

A Clown Motel (magyarul: Bohóc Motel) bár sok emberben szorongást kelt, néhány bohócrajongó, horrorfilmkedvelő és a kísértetjárta helyek felfedezését szerető ember számára igazi álomhelyszín, tekintve, hogy a szálláshely közvetlen közelében egy a „szellemvadászok” körében is népszerű temető található – számolt be róla a Mirror.

A motel külsejét bohócrajzok borítják, de a figurák nem csak az épület külsején vannak jelen. A lobbyban a padlótól a mennyezetig érik egymást a bohócok, és az épületben egy külön bohócmúzeumot is kialakítottak.

image

Emellett vannak olyan szobák, amelyek a népszerű horrorfilmeket idézik, és hátborzongató festményekkel és művérfoltos ágyneműkkel vannak díszítve.

image
image

További részletek az Origo oldalán olvashatók!

