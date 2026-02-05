Képeken a világ legijesztőbb motelje, amely a vendégek több mint 50 százalékánál fóbiát vált ki

Egy pszichológusok által végzett tanulmány kimutatta, hogy meglepően sokan nem szeretnek bohócok közelében lenni. A kutatás szerint egy 987 felnőttből álló csoportban az emberek 53,5 százaléka valamilyen mértékben félt a bohócoktól. Szélsőséges esetekben ez akár coulrophobiához is vezet, amikor már a bohócok puszta említése is szorongást és pánikrohamokat okozhat. Ezért is meglepő, hogy egy nevadai motel az egész enteriőrt a bohóctematika köré szervezte.

A hátborzongató Bohóc Motel egy temető mellé épült / Fotó: Getty Images

A hátborzongató motel egy temető mellé épült

A Clown Motel (magyarul: Bohóc Motel) bár sok emberben szorongást kelt, néhány bohócrajongó, horrorfilmkedvelő és a kísértetjárta helyek felfedezését szerető ember számára igazi álomhelyszín, tekintve, hogy a szálláshely közvetlen közelében egy a „szellemvadászok” körében is népszerű temető található – számolt be róla a Mirror.

A motel külsejét bohócrajzok borítják, de a figurák nem csak az épület külsején vannak jelen. A lobbyban a padlótól a mennyezetig érik egymást a bohócok, és az épületben egy külön bohócmúzeumot is kialakítottak.

Emellett vannak olyan szobák, amelyek a népszerű horrorfilmeket idézik, és hátborzongató festményekkel és művérfoltos ágyneműkkel vannak díszítve.

