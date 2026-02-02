Deviza
EUR/HUF380,81 -0,04% USD/HUF320,82 -0,22% GBP/HUF439,37 -0,09% CHF/HUF415,28 -0,08% PLN/HUF90,44 +0,04% RON/HUF74,71 -0,1% CZK/HUF15,67 +0,03%
BUX127 272,46 -1,21% MTELEKOM1 990 -0,4% MOL3 852 -2,02% OTP40 030 -1,27% RICHTER10 760 -0,09% OPUS550 0% ANY7 680 +0,26% AUTOWALLIS164 +0,61% WABERERS5 380 0% BUMIX10 140,78 -0,75% CETOP4 271,19 -0,38% CETOP NTR2 628,1 -1,77%
Véget ért a metálmánia, őrült zuhanásokat látunk, összeomlott az arany és az ezüst árfolyama – „ennek még koránt sincs vége”

Iszonyatos korrekció tombol az arany és az ezüst piacán. A korábban történelmi csúcsokat döntő árfolyamok összeomlottak, szakad a nemesfémek kurzusa.
D. GY.
2026.02.02, 07:58
Frissítve: 2026.02.02, 08:25

Kőként zuhan az arany és az ezüst árfolyama a tőzsdéken, tovább növelve a több mint egy évtizede legnagyobb zuhanást. A nemesfémek árfolyama korábban sorra döntötte a rekordokat, most iszonyatos korrekció kezdődött. 

arany ezüst nemesfémek
Véget ért a metálmánia? Történelmi csúcsokról zuhan a nemesfémek árfolyama / Fotó: Angel Garcia

Az azonnali piacon az arany ára hétfőn, a kora reggeli kereskedésben volt hogy 4 százalék mínuszban is járt, az ezüst is hasonló mértékben zuhant. A fehér fém 12 százalékos mínuszban is járt. Pénteken az ezüst árfolyama minden idők legnagyobb napon belüli zuhanását szenvedte el. 

Ennek még koránt sincs vége 

– kommentálta a helyzetet a Bloombergnek Robert Gottlieb, a JPMorgan Chase & Co. korábbi nemesfém-kereskedője, jelenleg független piaci kommentátor. „A kérdés, hogy találnak-e támaszt az árfolyamok. A lényeg az, hogy ez a pozíció túlságosan zsúfolttá vált” – tette hozzá.

Történelmi csúcsokról szakadt be nemesfémek árfolyama

Az elmúlt évben a nemesfémek történelmi csúcsokra emelkedtek, ami még a tapasztalt kereskedőket is meglepte. A rali januárban élesen felgyorsult, amikor a befektetők ismét az arany és az ezüst felé fordultak 

  • a geopolitikai felfordulástól, 
  • a devizák elértéktelenedésétől és 
  • a Federal Reserve függetlenségét érintő aggodalmaktól vezérelve.

 

A pénteki drámai eladási hullám kiváltó oka az a hír volt, hogy Donald Trump amerikai elnök Kevin Warsht jelölte a Fed élére. Ez erősítette a dollárt, és rontotta azoknak a befektetőknek a hangulatát, akik arra számítottak, hogy Trump gyengülni hagyja az amerikai fizetőeszközt. A kereskedők Warsht a jelöltek közül a legkeményebb inflációellenes harcosnak tartják. 

A vártnál szigorúbb amerikai monetáris politika támaszt adna a dollárnak, és gyengítené a dollárban árazott nemesfémek árfolyamát.

Extrém ármozgások

Ugyanakkor a nemesfémek árfolyamában már eleve kódolt volt az extrém volatilitás, az elszálló árak megterhelték a kereskedők kockázati modelljeit és mérlegeit. A vételi opciók – vagyis az előre meghatározott áron történő vásárlás jogát biztosító kontraktusok – rekordmértékű felhalmozása „automatikusan erősítette a felfelé irányuló árfolyammomentumot” – írja a Goldman Sachs Group elemzése, hozzátéve, hogy az opciók eladói a növekvő árak elleni fedezésként további vásárlásokkal növelték kitettségüket.

 

  • Az arany ára az ázsiai kereskedelemben több mint 2 százalék mínuszban járt, unciánként 4784,54 dollárra esett. 
  • Az ezüst 2,2 százalékkal, 83,30 dollárra csúszott vissza. 
  • A platina és a palládium szintén gyengült. 
  • A Bloomberg Dollar Spot Index – az amerikai deviza erejének mérőszáma – változatlan volt, miután az előző kereskedési napon 0,9 százalékkal emelkedett.
