Véget ért a metálmánia, őrült zuhanásokat látunk, összeomlott az arany és az ezüst árfolyama – „ennek még koránt sincs vége”

Kőként zuhan az arany és az ezüst árfolyama a tőzsdéken, tovább növelve a több mint egy évtizede legnagyobb zuhanást. A nemesfémek árfolyama korábban sorra döntötte a rekordokat, most iszonyatos korrekció kezdődött.

Véget ért a metálmánia? Történelmi csúcsokról zuhan a nemesfémek árfolyama / Fotó: Angel Garcia

Az azonnali piacon az arany ára hétfőn, a kora reggeli kereskedésben volt hogy 4 százalék mínuszban is járt, az ezüst is hasonló mértékben zuhant. A fehér fém 12 százalékos mínuszban is járt. Pénteken az ezüst árfolyama minden idők legnagyobb napon belüli zuhanását szenvedte el.

Ennek még koránt sincs vége

– kommentálta a helyzetet a Bloombergnek Robert Gottlieb, a JPMorgan Chase & Co. korábbi nemesfém-kereskedője, jelenleg független piaci kommentátor. „A kérdés, hogy találnak-e támaszt az árfolyamok. A lényeg az, hogy ez a pozíció túlságosan zsúfolttá vált” – tette hozzá.

Történelmi csúcsokról szakadt be nemesfémek árfolyama

Az elmúlt évben a nemesfémek történelmi csúcsokra emelkedtek, ami még a tapasztalt kereskedőket is meglepte. A rali januárban élesen felgyorsult, amikor a befektetők ismét az arany és az ezüst felé fordultak

a geopolitikai felfordulástól,

a devizák elértéktelenedésétől és

a Federal Reserve függetlenségét érintő aggodalmaktól vezérelve.

A pénteki drámai eladási hullám kiváltó oka az a hír volt, hogy Donald Trump amerikai elnök Kevin Warsht jelölte a Fed élére. Ez erősítette a dollárt, és rontotta azoknak a befektetőknek a hangulatát, akik arra számítottak, hogy Trump gyengülni hagyja az amerikai fizetőeszközt. A kereskedők Warsht a jelöltek közül a legkeményebb inflációellenes harcosnak tartják.

A vártnál szigorúbb amerikai monetáris politika támaszt adna a dollárnak, és gyengítené a dollárban árazott nemesfémek árfolyamát.

Extrém ármozgások

Ugyanakkor a nemesfémek árfolyamában már eleve kódolt volt az extrém volatilitás, az elszálló árak megterhelték a kereskedők kockázati modelljeit és mérlegeit. A vételi opciók – vagyis az előre meghatározott áron történő vásárlás jogát biztosító kontraktusok – rekordmértékű felhalmozása „automatikusan erősítette a felfelé irányuló árfolyammomentumot” – írja a Goldman Sachs Group elemzése, hozzátéve, hogy az opciók eladói a növekvő árak elleni fedezésként további vásárlásokkal növelték kitettségüket.