Németország csökkentené amerikai energiafüggőségét, a Közel-Keleten keres megbízható partnereket

Arab-öböl menti körútra indul szerdán Friedrich Merz német kancellár, hogy megpróbálja diverzifikálni Európa legnagyobb gazdaságának energiaellátását, és csökkenteni Németország függését az amerikai cseppfolyósított földgáz (LNG) importjától. A kancellárt vállalatvezetők is elkísérik Szaúd-Arábiába, Katarba és az Egyesült Arab Emírségekbe.

Friedrich Merz kancellár megbízható partnereket keres Németország számára / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A három ország egyébként is fontos Berlin számára, az elmúlt hónapokban egymásnak adták a kilincset a fővárosaikban a német miniszterek, járt ott nemrég Carsten Schneider, a környezetvédelmi és Katherina Reiche, a gazdasági tárca vezetője.

Friedrich Merz kancellár szerdán 72 órás villámlátogatást tesz a három energetikai nagyhatalomnak számító országban, hogy

mélyítse a gazdasági kapcsolatokat és megbízható új partnereket keressen,

mert Németország ismét túlságosan függ egyetlen forrástól, az orosz gáz helyett most az amerikai LNG-től.

Erre annál is inkább szükség van, mert Európa többi országához hasonlóan a német gáztárolók is már a tél közepén kezdenek kiürülni, a töltöttségi szint

országosan 30,

Bajorországban 20

százalék alá esett.

Németország alternatívákat keres

A német ipar az olcsó orosz gázra épült, de az emelkedő energiaárak visszafogták a növekedést. Az orosz gázt egyre nehezebb amerikai LNG-vel is pótolni, és az Egyesült Államok a magas hazai gázárak miatt nemcsak fő beszállítóvá, hanem közvetlen versenytárssá is vált a csúcsidőszakokban rendelkezésre álló erőforrásokért; néhány cég már oda irányította át az LNG-szállítmányait az Európai Unió helyett.

LNG-terminál Németországban / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az új források biztosítása az élesedő transzatlanti feszültségek miatt is szükséges. „A nagy függőség problémát jelent az amerikai kormány autoriter irányvétele és a geopolitikai zsarolás kockázata miatt” – mondta a Bloombergnek Susanne Nies, a Helmholtz-Zentrum Berlin energiaügyi szakértője.

Egyetért azzal, hogy Németországnak „meg kell fontolnia olyan alternatívákat is, mint több gázvezetéken keresztül érkező gáz Norvégiából és LNG Kanadából vagy Ausztráliából”.

A szövetségi kormány adatai szerint tavaly

a Németországba importált LNG 96 százaléka volt amerikai,

ami sokkal magasabb arány, mint az uniós, amely 2025-ben több mint 25 százalék volt, de a Politico tudósítása szerint 2030-ra elérheti a 30 százalékot.