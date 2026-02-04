Ebből a bajból egyhamar nem lábal ki Németország: a legöregebb a munkaereje az EU-ban

Az Európai Unió tagállamai között Németország munkaereje a legidősebb, a munkavállalók majdnem negyede 55 és 64 éves közötti. A kontinens legnagyobb gazdasága ráadásul egyre kevésbé biztosítja a jólétet az állampolgárainak, több mint 13 millió németet fenyeget a szegénységbe süllyedés veszélye.

Németország munkareje a legidősebb az Európai Unióban / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A német szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis kedden nyilvánosságra hozott, de nem túl friss adatai szerint 2024-ben 40,9 millió 15 és 64 év közötti ember dolgozott az országban, és a 24 százalékuk, 9,8 millió volt 55 évesnél idősebb – tudósított az adatszolgáltatásról a Deutsche Welle internetes kiadása.

Ez a legmagasabb arány az EU-ban, ahol az átlag 20,1 százalék.

A Németország mögött második helyen álló Olaszországban a dolgozók 23 százaléka tartozik ebbe a korcsoportba, míg Máltán a legjobb e téren a helyzet, ott az arányuk 11 százalék – emlékeztetett az AFP francia hírügynökség.

A Destatis közleménye szerint az idősebb munkavállalók magas arányát elsősorban az magyarázza, hogy a népesség egyre inkább elöregszik – ez azonban igaz az EU többi tagállamára is.

Németországban azonban a munkavállalók átlagosan később vonulnak nyugdíjba. A Német Nyugdíjbiztosítási Alap adatai szerint az átlagos nyugdíjkorhatár a két évtizeddel ezelőtti 63 évről 2024-re 64,7 évre emelkedett, 2029-re pedig a kötelező korhatár fokozatosan eléri a 67 évet.

Nem bírja a nyomást Németország nyugdíjrendszere

Szakértők és a német kormány is úgy véli ugyanis, hogy a németeknek muszáj lesz hosszabb ideig dolgozniuk, hogy enyhítsék a nyugdíjrendszerre helyezett nyomást. Friedrich Merz kancellár is figyelmeztetett, hogy a német gazdaság nem képes tovább finanszírozni a jelenlegi formájában a jóléti államot.

A nyugdíjasok jelentős része támogatásra szorul / Fotó: NurPhoto via AFP

A jelenlegi német kormány új „aktív nyugdíjazási” programot is bevezetett, hogy

ösztönözze az embereket a munkaerőpiacon maradásra a törvényes nyugdíjkorhatár elérése után is.

A program lehetővé teszi a munkavállalók számára, hogy havi 2000 eurót keressenek nyugdíj mellett adómentesen. Valószínűleg sokan fognak élni ezzel a lehetőséggel, mert egy tavalyi felmérés eredménye szerint a németek csaknem 75 százaléka úgy véli, hogy időskorában nem fogja tudni fenntartani jelenlegi életszínvonalát, mert nem lesz ehhez elég magas a nyugdíja, és emiatt valamivel több, mint felük azt tervezi, hogy nyugdíjasként is dolgozik majd.