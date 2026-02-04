Deviza
EUR/HUF379,65 -0,3% USD/HUF321,44 -0,26% GBP/HUF439,17 -0,53% CHF/HUF414,08 -0,33% PLN/HUF90,03 -0,14% RON/HUF74,51 -0,31% CZK/HUF15,57 -0,51% EUR/HUF379,65 -0,3% USD/HUF321,44 -0,26% GBP/HUF439,17 -0,53% CHF/HUF414,08 -0,33% PLN/HUF90,03 -0,14% RON/HUF74,51 -0,31% CZK/HUF15,57 -0,51%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX133 311,7 +2,32% MTELEKOM2 025 -0,74% MOL4 110 +4,05% OTP41 650 +1,91% RICHTER11 490 +3,51% OPUS550 0% ANY7 660 +2,41% AUTOWALLIS173 +4,85% WABERERS5 320 -1,48% BUMIX10 306,9 +0,42% CETOP4 364,17 +0,82% CETOP NTR2 733,75 +0,82% BUX133 311,7 +2,32% MTELEKOM2 025 -0,74% MOL4 110 +4,05% OTP41 650 +1,91% RICHTER11 490 +3,51% OPUS550 0% ANY7 660 +2,41% AUTOWALLIS173 +4,85% WABERERS5 320 -1,48% BUMIX10 306,9 +0,42% CETOP4 364,17 +0,82% CETOP NTR2 733,75 +0,82%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Warner
szórakoztatóipar
felvásárlás
szenátus
Egyesült Államok
Netflix
munkaerőpiac
versenyjog

A Netflix máris az amerikai törvényhozók kereszttüzében találta magát: nem győzték meg őket arról, hogy a Warner-üzlet ártatlan egyesülés

Az amerikai szenátusban heves vitát váltott ki a Netflix Warner-felvásárlási ügye, mely alapjaiban alakíthatná át a globális szórakoztatóipart. A törvényhozók szerint az üzlet csökkentheti a versenyt, hatással lehet az előfizetési árakra és a munkaerőpiacra is. A Netflix és a Warner üzlete így nemcsak üzleti, hanem politikai kérdéssé is vált az Egyesült Államokban.
Gergely Máté
2026.02.04, 17:47

Nem sikerült egyértelműen megnyugtatnia az amerikai törvényhozókat a Netflix vezetésének a Warner Bros. Discovery felvásárlására vonatkozó tervekkel kapcsolatban. A mintegy 82 milliárd dolláros (közel 29 500 milliárd forintos) ügyletet a washingtoni szenátusi meghallgatáson mindkét nagy párt politikusai kritikus kérdésekkel fogadták, különösen a verseny csökkenése, az esetleges áremelések és a mozik jövője miatt.

A Netflix máris az amerikai vezetés kereszttüzében találta magát: nem győzték meg őket arról, hogy a Warner-üzlet egy ártatlan egyesülés
A Netflix máris az amerikai vezetés kereszttüzében találta magát: nem győzték meg őket arról, hogy a Warner-üzlet ártatlan egyesülés / Fotó: NurPhoto via AFP

Az Egyesült Államok szenátusának versenyjogi albizottsága előtt zajló keddi meghallgatáson elhangzott: a tranzakciót jelenleg az amerikai igazságügyi minisztérium vizsgálja, annak hatásköre eldönteni, hogy jóváhagyja-e vagy megakadályozza az összeolvadást. Ha az üzlet zöld utat kap, a Netflix irányítása alá kerülne a Warner film- és televíziós stúdiója, valamint az HBO Max platform is.

A szenátorok a Netflix társ-vezérigazgatóját, Ted Sarandost egyebek között arról faggatták:

  • mi történne a hagyományos moziforgalmazással, 
  • hogyan alakulnának az előfizetési díjak, 
  • és milyen hatással lenne az összeolvadás az amerikai szórakoztatóiparban dolgozókra. 

Sarandos azzal érvelt, hogy a Warner Bros filmjei továbbra is legalább 45 napig moziban maradnának – ez jelenleg az iparági standard –, és a stúdió működését „nagyobbrészt a jelenlegi formájában tartanák fenn”.

A Netflix vezetője szerint a két vállalat egyesítése a fogyasztóknak kedvezne, 

mivel „több tartalmat kapnának kevesebb pénzért”. Érvelését azzal támasztotta alá, hogy az HBO Max előfizetőinek mintegy 80 százaléka jelenleg is fizet a Netflix szolgáltatásáért. Emellett azt is hangsúlyozta, hogy az ügylet több amerikai munkahelyet teremtene.

Valódi kereszttűzbe került a Netflix

Mike Lee republikánus szenátor arra figyelmeztetett, hogy két jelentős munkaadó egyesítése ugyanazon a piacon „elkerülhetetlenül hatással van a munkaerőpiaci versenyre, és azt akár jelentősen is gyengítheti”. Bár több republikánus politikus is versenyjogi aggályokat fogalmazott meg, a meghallgatáson a kulturális viták is előkerültek: Eric Schmitt a Netflix műsorkínálatát „túlzottan woke”-nak nevezte.

Feltűnő volt ugyanakkor egy fontos szereplő hiánya:

a Warnerért szintén versenyben lévő Paramount vezérigazgatója, David Ellison nem vett részt a meghallgatáson, 

noha cége – az Ellison család támogatásával – egy nagyobb, mintegy 108 milliárd dolláros (közel 38 900 milliárd forintos) ajánlatot is letett az asztalra. A távolmaradást Cory Booker demokrata politikus frusztrálónak nevezte, hangsúlyozva, hogy Ellison visszautasította a meghívását.

A kritikusok mindkét felvásárlási tervet túlzott piaci koncentrációval vádolják. Booker szerint akár a Netflix, akár a Paramount ajánlata valósulna meg, „egy másik nagyvállalat kezébe kerülne még nagyobb ellenőrzés afelett, mit látunk, mit hallunk, és milyen hírekhez jutunk hozzá”.

A meghallgatáson szóba került az is, hogy az Alphabet tulajdonában lévő YouTube mennyiben tekinthető a Netflix valódi versenytársának. Sarandos szerint a két platform ugyanazért a tartalomért, a nézők figyelméért és sok esetben ugyanazokért a hirdetési bevételekért versenyez. 

A YouTube már nem csupán rövid, szórakoztató videók gyűjtőhelye, hanem televízió

– fogalmazott. Több szenátor, köztük Mike Lee, továbbra is szkeptikus ezzel az összevetéssel kapcsolatban, és a Paramount is vitatja ezt az érvelést.

Eközben a Netflix nem éppen felfelé szárnyal: meglepő módon a héten tovább csökkentek a részvényárai, ami az jelzi, hogy a piac nem fogadja kitörő örömmel a Warner felvásárlását. A jelenlegi állás szerint a Warner tart szavazást az egyesülésről. A sikeres részvényesi szavazás után viszont jönne az igazi feketeleves: a versenyhatóságok, amelyeknek azt kell majd mérlegelniük, hogy a Netflix és a Warner egyesülése csökkenti-e a piaci versenyt, illetve szűkíti-e a fogyasztók választási lehetőségeit a streaming- és tartalompiacon.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu