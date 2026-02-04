A Netflix máris az amerikai törvényhozók kereszttüzében találta magát: nem győzték meg őket arról, hogy a Warner-üzlet ártatlan egyesülés
Nem sikerült egyértelműen megnyugtatnia az amerikai törvényhozókat a Netflix vezetésének a Warner Bros. Discovery felvásárlására vonatkozó tervekkel kapcsolatban. A mintegy 82 milliárd dolláros (közel 29 500 milliárd forintos) ügyletet a washingtoni szenátusi meghallgatáson mindkét nagy párt politikusai kritikus kérdésekkel fogadták, különösen a verseny csökkenése, az esetleges áremelések és a mozik jövője miatt.
Az Egyesült Államok szenátusának versenyjogi albizottsága előtt zajló keddi meghallgatáson elhangzott: a tranzakciót jelenleg az amerikai igazságügyi minisztérium vizsgálja, annak hatásköre eldönteni, hogy jóváhagyja-e vagy megakadályozza az összeolvadást. Ha az üzlet zöld utat kap, a Netflix irányítása alá kerülne a Warner film- és televíziós stúdiója, valamint az HBO Max platform is.
A szenátorok a Netflix társ-vezérigazgatóját, Ted Sarandost egyebek között arról faggatták:
- mi történne a hagyományos moziforgalmazással,
- hogyan alakulnának az előfizetési díjak,
- és milyen hatással lenne az összeolvadás az amerikai szórakoztatóiparban dolgozókra.
Sarandos azzal érvelt, hogy a Warner Bros filmjei továbbra is legalább 45 napig moziban maradnának – ez jelenleg az iparági standard –, és a stúdió működését „nagyobbrészt a jelenlegi formájában tartanák fenn”.
A Netflix vezetője szerint a két vállalat egyesítése a fogyasztóknak kedvezne,
mivel „több tartalmat kapnának kevesebb pénzért”. Érvelését azzal támasztotta alá, hogy az HBO Max előfizetőinek mintegy 80 százaléka jelenleg is fizet a Netflix szolgáltatásáért. Emellett azt is hangsúlyozta, hogy az ügylet több amerikai munkahelyet teremtene.
Valódi kereszttűzbe került a Netflix
Mike Lee republikánus szenátor arra figyelmeztetett, hogy két jelentős munkaadó egyesítése ugyanazon a piacon „elkerülhetetlenül hatással van a munkaerőpiaci versenyre, és azt akár jelentősen is gyengítheti”. Bár több republikánus politikus is versenyjogi aggályokat fogalmazott meg, a meghallgatáson a kulturális viták is előkerültek: Eric Schmitt a Netflix műsorkínálatát „túlzottan woke”-nak nevezte.
Feltűnő volt ugyanakkor egy fontos szereplő hiánya:
a Warnerért szintén versenyben lévő Paramount vezérigazgatója, David Ellison nem vett részt a meghallgatáson,
noha cége – az Ellison család támogatásával – egy nagyobb, mintegy 108 milliárd dolláros (közel 38 900 milliárd forintos) ajánlatot is letett az asztalra. A távolmaradást Cory Booker demokrata politikus frusztrálónak nevezte, hangsúlyozva, hogy Ellison visszautasította a meghívását.
A kritikusok mindkét felvásárlási tervet túlzott piaci koncentrációval vádolják. Booker szerint akár a Netflix, akár a Paramount ajánlata valósulna meg, „egy másik nagyvállalat kezébe kerülne még nagyobb ellenőrzés afelett, mit látunk, mit hallunk, és milyen hírekhez jutunk hozzá”.
A meghallgatáson szóba került az is, hogy az Alphabet tulajdonában lévő YouTube mennyiben tekinthető a Netflix valódi versenytársának. Sarandos szerint a két platform ugyanazért a tartalomért, a nézők figyelméért és sok esetben ugyanazokért a hirdetési bevételekért versenyez.
A YouTube már nem csupán rövid, szórakoztató videók gyűjtőhelye, hanem televízió
– fogalmazott. Több szenátor, köztük Mike Lee, továbbra is szkeptikus ezzel az összevetéssel kapcsolatban, és a Paramount is vitatja ezt az érvelést.
Eközben a Netflix nem éppen felfelé szárnyal: meglepő módon a héten tovább csökkentek a részvényárai, ami az jelzi, hogy a piac nem fogadja kitörő örömmel a Warner felvásárlását. A jelenlegi állás szerint a Warner tart szavazást az egyesülésről. A sikeres részvényesi szavazás után viszont jönne az igazi feketeleves: a versenyhatóságok, amelyeknek azt kell majd mérlegelniük, hogy a Netflix és a Warner egyesülése csökkenti-e a piaci versenyt, illetve szűkíti-e a fogyasztók választási lehetőségeit a streaming- és tartalompiacon.