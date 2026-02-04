A Netflix máris az amerikai törvényhozók kereszttüzében találta magát: nem győzték meg őket arról, hogy a Warner-üzlet ártatlan egyesülés

Nem sikerült egyértelműen megnyugtatnia az amerikai törvényhozókat a Netflix vezetésének a Warner Bros. Discovery felvásárlására vonatkozó tervekkel kapcsolatban. A mintegy 82 milliárd dolláros (közel 29 500 milliárd forintos) ügyletet a washingtoni szenátusi meghallgatáson mindkét nagy párt politikusai kritikus kérdésekkel fogadták, különösen a verseny csökkenése, az esetleges áremelések és a mozik jövője miatt.

A Netflix máris az amerikai vezetés kereszttüzében találta magát: nem győzték meg őket arról, hogy a Warner-üzlet ártatlan egyesülés / Fotó: NurPhoto via AFP

Az Egyesült Államok szenátusának versenyjogi albizottsága előtt zajló keddi meghallgatáson elhangzott: a tranzakciót jelenleg az amerikai igazságügyi minisztérium vizsgálja, annak hatásköre eldönteni, hogy jóváhagyja-e vagy megakadályozza az összeolvadást. Ha az üzlet zöld utat kap, a Netflix irányítása alá kerülne a Warner film- és televíziós stúdiója, valamint az HBO Max platform is.

A szenátorok a Netflix társ-vezérigazgatóját, Ted Sarandost egyebek között arról faggatták:

mi történne a hagyományos moziforgalmazással,

hogyan alakulnának az előfizetési díjak,

és milyen hatással lenne az összeolvadás az amerikai szórakoztatóiparban dolgozókra.

Sarandos azzal érvelt, hogy a Warner Bros filmjei továbbra is legalább 45 napig moziban maradnának – ez jelenleg az iparági standard –, és a stúdió működését „nagyobbrészt a jelenlegi formájában tartanák fenn”.

A Netflix vezetője szerint a két vállalat egyesítése a fogyasztóknak kedvezne,

mivel „több tartalmat kapnának kevesebb pénzért”. Érvelését azzal támasztotta alá, hogy az HBO Max előfizetőinek mintegy 80 százaléka jelenleg is fizet a Netflix szolgáltatásáért. Emellett azt is hangsúlyozta, hogy az ügylet több amerikai munkahelyet teremtene.

Valódi kereszttűzbe került a Netflix

Mike Lee republikánus szenátor arra figyelmeztetett, hogy két jelentős munkaadó egyesítése ugyanazon a piacon „elkerülhetetlenül hatással van a munkaerőpiaci versenyre, és azt akár jelentősen is gyengítheti”. Bár több republikánus politikus is versenyjogi aggályokat fogalmazott meg, a meghallgatáson a kulturális viták is előkerültek: Eric Schmitt a Netflix műsorkínálatát „túlzottan woke”-nak nevezte.