Máris főhet a Mol feje a NIS miatt, itt az első konfliktus: a horvátok új vezetéket akarnak és LNG-t tukmálnának Szerbiára – de mindenki emlékszik a Janaf magyar botrányára

Alternatív földgázhoz jutna Szerbia a magyarországi importot is segítő, horvátországi LNG-terminálon keresztül, ehhez szükség lenne egy 15 kilométeres vezetékre is. A beruházás révén a várhatóan a Mol ellenőrzése alá kerülő NIS végleg mentesülhet az amerikai szankció alól, amely az orosz eredetű szénhidrogén vásárlását bünteti. Csakhogy van egy bökkenő: a Janaf megbízhatatlansága.
VG
2026.02.01, 12:43

Szerbia is szeretne a Horvátországban működő, Krk-szigeti terminálon át cseppfolyós földgázhoz (LNG) jutni, legalábbis ezt állítja Ante Susnjar horvát gazdasági miniszter szerint. Dubravka Dedovics Handanovics szerb energia- és bányászati ​​miniszter ugyan megerősítette, hogy Szerbia ismeri ezt a lehetőséget, de erősen bizonytalannak nevezte ezt az ellátási útvonalat.

NIS, Janaf, LNG
A NIS csoportnak is jól jönne a Krk-szigetről érkező LNG, a szállítást főleg a horvát oldalon szorgalmazzák / Fotó: AFP

De kezdjük az elején. Ante Susnjar hangsúlyozta, hogy Horvátország stabil jövőt biztosított a földgáz, mint átmeneti üzemanyag számára azáltal, hogy infrastruktúrát fejlesztett a belföldi és a tágabb térség piaca számára. A horvátországi Krk-szigeten működő LNG terminál kapacitását évi 2,9 milliárd köbméterről 6,1 milliárd köbméterre növelte

Emellett beruházások folynak a Horvátországot Szlovéniával és Magyarországgal összekötő csővezeték-hálózaton.

Horvátország 560 millió eurós uniós forrással bővíti és korszerűsíti a gázrendszerét. Susnjar megjegyezte, hogy tárgyalt ausztriai, szlovéniai illetékesekkel, valamint az Európai Bizottsággal a horvát és szlovén gázhálózatok összekapcsolásáról.

A bővítés megkönnyítené a gázszállítást Szlovéniába, Ausztriába és Németország egyes részeibe. Minden új vezetéken szállítható majd hidrogén is. Mindezekről a miniszter a Jutarnji List által szervezett energiakonferencián beszélt, Horvátország következő évtizedekre vonatkozó döntéseit ismertetve.

Horvátország jelenleg évente alig 3 milliárd köbméter gázt fogyaszt, amelynek egyharmada hazai termelésből származik. A Déli Gázösszekötőn keresztül majd gáz juthatna az LNG-terminálon keresztül Bosznia-Hercegovinába. Horvátország ez ehhez szükséges összes feltételt teljesítette Ante Susnjar közlése szerint, így hamarosan megszülethet az erre vonatkozó kormányközi megállapodás is.

Máris főhet a Mol feje a NIS miatt, itt az első konfliktus a horvátokkal

Hangsúlyozta a Horvátország és Szerbia közötti összeköttetés megteremtésének fontosságát is. Ehhez egy mindössze 15 kilométernyi vezetékre van szükség.

Egy kérdésre válaszolva Ante Susnjar elmondta, hogy a fentiekre vonatkozó kezdeti megbeszélésekre azért került sor, hogy segítsék a szerb Naftna Industrija Srbije (NIS) olaj- és gázipari vállalatot az amerikai szankciók alóli mentesség megszerzésében a működés folytatásához. A NIS-ről nemrég derült ki, hogy a magyarországi Mol ellenőrzése alá kerül.

 A miniszter úgy tudja, hogy ez iránt Szerbiában komoly érdeklődés mutatkozik. Arról is beszélt, hogy

  • fejlett Szerbia infrastruktúrája és piaca,
  • így számára az LNG szállítása gazdaságilag nagyon érdekes,
  • Szerbiának geopolitikai szempontból létfontosságú az energiaellátási útvonalak diverzifikálása,
  • ez egyben egy mindenki számára előnyös helyzet.

Csakhogy hiába a horvát tukmálás, nem eszik olyan forrón a kását. Dubravka Dedovics Handanovics a szerbek részéről ugyanis azt hangsúlyozta, hogy bár Szerbia további utánpótlási útvonalnak tekinti a projektet, 

a múltbeli tapasztalatok miatt bizonyos fokú óvatosságra van szüksége.

Sőt, szerinte még az is alapvető kérdés, hogy a kiegészítő ellátási útvonalnak számító fontos összeköttetésre vonatkozó szándéknyilatkozat egyáltalán megszületik-e.

Az útvonalat ugyanis Belgrád, Horvátország bizonyos helyzetekben tanúsított magatartása miatt némileg bizonytalannak tartja. 

Emlékeztetett, hogy fennakadások voltak a horvátországi Janaf vezetéken keresztüli nyersolaj-szállításban Magyarország és a Mol felé.

 Szerinte Horvátország azért érdeklődik az összeköttetés iránt, mert Szerbia jelentős regionális piac, növekvő gazdasággal és növekvő gázkereslettel, de „Szerbia felméri a saját érdeklődését” – szögezte le Dedovics Handanovics.

 

