Máris főhet a Mol feje a NIS miatt, itt az első konfliktus: a horvátok új vezetéket akarnak és LNG-t tukmálnának Szerbiára – de mindenki emlékszik a Janaf magyar botrányára

Szerbia is szeretne a Horvátországban működő, Krk-szigeti terminálon át cseppfolyós földgázhoz (LNG) jutni, legalábbis ezt állítja Ante Susnjar horvát gazdasági miniszter szerint. Dubravka Dedovics Handanovics szerb energia- és bányászati ​​miniszter ugyan megerősítette, hogy Szerbia ismeri ezt a lehetőséget, de erősen bizonytalannak nevezte ezt az ellátási útvonalat.

A NIS csoportnak is jól jönne a Krk-szigetről érkező LNG, a szállítást főleg a horvát oldalon szorgalmazzák / Fotó: AFP

De kezdjük az elején. Ante Susnjar hangsúlyozta, hogy Horvátország stabil jövőt biztosított a földgáz, mint átmeneti üzemanyag számára azáltal, hogy infrastruktúrát fejlesztett a belföldi és a tágabb térség piaca számára. A horvátországi Krk-szigeten működő LNG terminál kapacitását évi 2,9 milliárd köbméterről 6,1 milliárd köbméterre növelte.

Emellett beruházások folynak a Horvátországot Szlovéniával és Magyarországgal összekötő csővezeték-hálózaton.

Horvátország 560 millió eurós uniós forrással bővíti és korszerűsíti a gázrendszerét. Susnjar megjegyezte, hogy tárgyalt ausztriai, szlovéniai illetékesekkel, valamint az Európai Bizottsággal a horvát és szlovén gázhálózatok összekapcsolásáról.

A bővítés megkönnyítené a gázszállítást Szlovéniába, Ausztriába és Németország egyes részeibe. Minden új vezetéken szállítható majd hidrogén is. Mindezekről a miniszter a Jutarnji List által szervezett energiakonferencián beszélt, Horvátország következő évtizedekre vonatkozó döntéseit ismertetve.

Horvátország jelenleg évente alig 3 milliárd köbméter gázt fogyaszt, amelynek egyharmada hazai termelésből származik. A Déli Gázösszekötőn keresztül majd gáz juthatna az LNG-terminálon keresztül Bosznia-Hercegovinába. Horvátország ez ehhez szükséges összes feltételt teljesítette Ante Susnjar közlése szerint, így hamarosan megszülethet az erre vonatkozó kormányközi megállapodás is.

Hangsúlyozta a Horvátország és Szerbia közötti összeköttetés megteremtésének fontosságát is. Ehhez egy mindössze 15 kilométernyi vezetékre van szükség.

Egy kérdésre válaszolva Ante Susnjar elmondta, hogy a fentiekre vonatkozó kezdeti megbeszélésekre azért került sor, hogy segítsék a szerb Naftna Industrija Srbije (NIS) olaj- és gázipari vállalatot az amerikai szankciók alóli mentesség megszerzésében a működés folytatásához. A NIS-ről nemrég derült ki, hogy a magyarországi Mol ellenőrzése alá kerül.