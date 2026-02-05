Már az arabokkal szövetkeznek a szerbek a NIS megvásárlására: az OPEC áll a háttérben – csak most lett tiszta, miért kellenek ők is a Mol mellé

Dubravka Dedovics szerb bányászati és energiaügyi miniszter a 2026-os Világkormányzati Csúcstalálkozón Dubajban kijelentette, hogy tárgyalások folynak a magyar Mol és az Egyesült Arab Emírségek állami olajvállalata, az ADNOC között a Gazpromnyefty vállalattal a NIS (Szerb Olajipari Vállalat) orosz részesedésének átvételéről – közölte a szerb Telegraf.

Mindenki akar egy szeletet a szerb NIS vállalatból / Fotó: Adam Radosavljevic / Shutterstock

Dubravka Dedovics úgy nyilatkozott:

A Mol és az ADNOC közötti tárgyalások folyamatban vannak, és mi természetesen részt veszünk ezeken a tárgyalásokon, és nagyon érdekeltek vagyunk, de számunkra a fő cél az, hogy megállapodás szülessen, elsősorban a vétel és eladás tekintetében (a Mol és a Gazpromnyeft között), és hogy az amerikai OFAC jóváhagyja azt, majd hogy még erősebb partnerünk legyen hazánkban, mint az ADNOC az olajszektorban, és hogy folytathassuk sikeres együttműködésünket az Egyesült Arab Emírségekkel az energia területén.

A miniszter hozzátette, hogy az ADNOC rendkívül fontos vállalat a globális olajtermelésben és -forgalmazásban, valamint az OPEC tagja. A miniszter szerint csak előnyös számunkra, hogy egy ilyen vállalat részesedéssel rendelkezik a NIS-ben.

Ez számunkra azért fontos, mert ez egy Egyesült Arab Emírségek állami tulajdonában lévő vállalat, amely kiterjedt tapasztalattal rendelkezik az olajszektorban, és megérti az állami érdekeket, ami számunkra rendkívül fontos

– közölte a miniszter.

Kiderült, valóban mit vett a Mol a NIS-szel, kegyetlenül elbántak az olajfinomítóval – ez történik, ha valaki nem ússza meg a szankciókat

A pancsovai finomító jövője múlik a tárgyalásokon

Dedovics kijelentette, hogy a következő napon Abu-Dzabiba utazik, hogy tárgyaljon az ADNOC ügyvezetésével, Omar Al Suwaidi és Nasser Al Muhairi képviselőkkel és a Masdar vezérigazgatójával, aki a szerbiai megújuló energiaforrások jelentős befektetője. Az Elektroprivreda Srbije-vel való partnerség kialakításának lehetőségeiről is szó esett.

Természetesen fontos témákat fogunk felvetni, elsősorban Szerbia és az Egyesült Arab Emírségek közötti együttműködést az olajszektorban, de a NIS ügyében is, elsősorban az ADNOC-nak és az ország államférfijainak, a minisztereknek, elsősorban Al Jaber miniszternek, aki eddig támogatást nyújtott Szerbiának, de a NIS-nek is (amely amerikai szankciók alatt áll), hogy túljusson ezen a nehéz időszakon, és mindenekelőtt, hogy a NIS engedélyt kapjon (működésére)

– közölte a miniszter. Dedovics pontosította, hogy az ADNOC tárgyalásokat folytatnak a magyar Mollal és a Gazpromnyefty olajipari vállalattal, amely továbbra is a NIS többségi tulajdonosa.

Holnap biztosan több információval fogok szolgálni, de annyit elárulhatok, hogy az ADNOC és az Egyesült Arab Emírségek támogatásának biztosításán dolgozunk. Mint mondtam, rendkívül jó politikai és gazdasági kapcsolataink vannak ezzel az országgal. Nagyon szívesen látnak minket, és ezek az alapok sok éven át épültek, elsősorban Vucic elnök és az Egyesült Arab Emírségek vezetése által, és ezekre az alapokra támaszkodva fordultunk hozzájuk segítségért a szerbiai kőolajipar ügyében

– mondta a miniszter, majd hozzátette: „Az ADNOC vezetése megerősítette, hogy céljuk a finomító további működésének fenntartása és kapacitásának a piaci igényeknek megfelelő jövőbeli növelése”.