Kiderült, valóban mit vett a Mol a NIS-szel, kegyetlenül elbántak az olajfinomítóval – ez történik, ha valaki nem ússza meg a szankciókat

Közzétette a tavalyi negyedik negyedévre, valamint az egész 2025-ös évre vonatkozó üzleti beszámolóját a Naftna Industrija Srbije. A hétfőn publikál jelentés szerint a Mol által megvásárolt NIS veszteséges volt.

Nem alakultak jól a NIS 2025-ös számai / Fotó: Djordje Kojadinovic / Reuters

A szerb Forbes cikke alapján a NIS tavalyi vesztesége 5,6 milliárd dinár, vagyis mintegy 18,6 milliárd forint volt. A vállalt 2024-ben még több mint tízmilliárd dinár nyereséget könyvelhetett el. A rekordév 2022 volt, amikor a cég nettó nyeresége 787 millió, vagyis nagyjából 300 milliárd forint volt.

Ugyan a jelentés szinte minden üzleti mutató esetében csökkenést mutat, azt megjegyzik, hogy ennek oka az amerikai szankciók bevezetése és a termelés egy időre történő felfüggesztése.

Ennek eredményeként az árbevétel a 2021-es 408 milliárd dinárról tavaly 290 milliárd dinárra esett vissza. A nyersolaj és félkésztermékek feldolgozásának volumene 3,6 millió tonnáról alig több mint hárommillió tonnára csökkent, míg a származékos termékek forgalma 3,7 millió tonnáról hárommillió tonnára esett vissza.

Az EBITDA felére csökkent, a 2024-es 44,4 milliárd dinár helyett jelenleg csupán 22,2 milliárd dinár.

Az olajfeldolgozás volumene 14 százalékkal csökkent. 2025 negyedik negyedévében a NIS 43 százalékos forgalomcsökkenést regisztrált 2024 azonos negyedévéhez képest. A kiskereskedelmi forgalom 15 százalékkal, a nagykereskedelmi forgalom pedig 56 százalékkal esett vissza.

A NIS részesedése a szerbiai kiskereskedelmi piacon 2025-ben még ezzel együtt is 46 százalékos volt.

A jelentés szerint a bankok felé fennálló adósság tavaly 558 millió euróról 396 millió euróra csökkent. A devizastruktúrára vonatkozó adatok szerint a NIS teljes adóssága euróban van.

