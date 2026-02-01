Ez nem vicc: Németországban eltörölnék a 8 órás munkanapot, Merz kancellár kitalálta, mi lépne a helyére – még több autógyár költözik Magyarországra?

Látványos foglalkoztatáspolitikai változtatásokra készül Friedrich Merz németországi kancellár ( CDU ) jobbközép koalíciós kormánya. A csomag fő eleme a nyolcórás munkanap megszüntetése, ezt a hírről beszámoló Merkur munkaerőpiaci forradalomnak minősíti.

Nyolcórás munkanap helyett rugalmas időbeosztás jöhet Németországban / Fotó: Tobias Arhelger / Shutterstock

A lap felidézi, hogy az utóbbi időben a CDU/CSU-n belül is felmerültek olyan elképzelések, amelyek a részmunkaidős foglalkoztatáshoz való jog és a telefonon keresztül adminisztrálható táppénz lehetőségének eltörlését szorgalmazzák. A kormány most ehhez képest egy másik vitatott kérdésre fordítja figyelmét: a napi maximális munkaidőre.

Nemzeti stratégiájának részeként ugyanis a német a kormány azt is szeretné, hogy „megteremtse a heti, és nem a napi maximális munkaidő lehetőségét”. A hírt először a legnagyobb német lap, a Bild közölte az általa megszerzett dokumentumra hivatkozva.

Eszerint a napi nyolcórás munkaidő átadná a helyét a heti maximális munkaidőnek.

A CDU abban reménykedik, hogy a változás nemcsak a középvállalkozásoknak lesz előnyös, hanem az alkalmazottaknak is nagyobb rugalmasságot biztosít. A szülők például hosszabb ideig dolgozhatnának, majd utána több szabadidejük lenne.

A cikk nem tér ki arra, de hozzátehetjük: nehéz a munkavállaló szempontjából előnyként megélni, hogy

a szülő nem tudja időben elhozni a kisgyerekét az iskolából, óvodából vagy a bölcsődéből,

a késői hazajutás miatt borul a kisgyerekek esti ellátása, ritmusa, csökken az alvásideje.

A munkavállalói későbbi, több szabadideje nem feltétlenül hasznosítható a család javára, ha a gyermekek ezalatt nincsenek is otthon.

Sérül magának a munkavállalónak a napi egészséges életvitelhez való hozzáférése is, amit nem pótol a későbbi, rövidebb, vagy munka nélkül tölthető munkanap.

Christoph Ploß, a CDU politikusa mindazonáltal a Bildnek elmondta, hogy „még az év vége előtt” meg szeretnék hozni az erre vonatkozó döntést.

Sok helyen már nem tartható a nyolcórás munkanap

A CSU főtitkára, Martin Huber a müncheni Merkur újság megkeresésére megerősítette, hogy folynak a fenti egyeztetések. Válaszában a rugalmas munkaidőt helyesnek és szükségesnek nevezte, mondván, hogy az lehetővé teszi a munkavállalóknak és a munkáltatóknak, hogy egyéni és személyre szabott modelleket találjanak a családi és szakmai élet jobb megszervezésére.