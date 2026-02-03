Az idei az utolsó békeév a gázpiacon, lépéskényszerben az orosz eladók

Nehezen kezelhető helyzetet teremt az Európai Unióban, hogy az uniós döntés értelmében a tagországok 2027. január 1-jétől csak egy fájdalmas kikötéssel vásárolhatnak orosz cseppfolyós (LNG), illetve 2027. szeptember 30-tól orosz vezetékes gázt. A kikötés a következő: az európai vállalatoknak a szerződéses érték legalább 300 százalékának vagy az éves forgalmuk 3,5 százalékának megfelelő bírságot kell fizetniük. E kikötés olyan súlyos, hogy valójában tilalmat jelent az orosz gáz vásárlására.

Új tankeren indul a piacra az orosz gáz / Fotó: Zvejzda hajógyár

Eljön Kína ideje

Az orosz LNG-termelés szintjének fenntartását feltételezve a fenti határidőtől 19-20 milliárd köbméternek megfelelő orosz LNG-nek kell tárolóhelyet találni, ennyi volt ugyanis a 2025-ben az EU-ba exportált mennyiség – mutat rá egy orosz szaklap. A tétel a vezetékes gázzal együtt évi mintegy 38 milliárd köbméterre nő.

Kínát nem érintik a szankciók, a távol-keleti ország ezzel kényelmes helyzetbe kerül. Közvetett adatok szerint Kína már most is a nyilvános piaci ár 30 százalékán jut az Arctic LNG 2 gázához Alekszej Gromov, az Energiaügyi és Pénzügyi Intézet energetikai főigazgatójának közlése szerint. Ráadásul a cseppfolyósított földgáz globális termelése jövőre többletet mutathat a katari és amerikai új kapacitások miatt, ez pedig tovább csökkentheti az LNG világpiaci árát:

Katar 2027-re a jelenlegi 77 millió tonnáról évi 126 millió tonnára (64 százalékkal) bővíti az LNG-termelését egy folyó projekt révén.

Az Egyesült Államok új cseppfolyósítókat helyez üzembe a Golden Pass és a Plaquemines terminálokon. Exportkapacitása elérheti az évi 169 millió tonnát, ezzel világelsővé válna.

Eladhatnak az orosz cégek LNG-t Indiába és Pakisztánba is, ám Kínához hasonlóan ezen országok importőrei is megtehetik majd, hogy alacsony árat kínáljanak.

Az USA adatközpontjai közbeszólnak

Közben azonban hihetetlen ütemben nő a majdani legnagyobb LNG-exportőr belföldi gázigénye. Kisebb részben az elöregedő atomerőművek leállítása, de főleg az adatközpontok olthatatlan áramigénye miatt. Az S&P Global szerint 2030-ra évente további 30-60 milliárd köbméter gázra lesz szükség az új adatközpontok igényeinek kielégítéséhez. Ezt azzal érdemes összevetni, hogy az Egyesült Államok belföldi fogyasztása 920-930 milliárd köbméter, míg az exportja 180-200 milliárd köbméter. Mivel pedig az ország LNG-termelése az idén várhatóan mindössze 1 százalékkal nő, az adatközpontok által igényelt, további 30-60 milliárd köbméter vélhetőleg az export csökkentéséből származik majd. Az amerikai LNG-hajók USA-ba történő visszafordulása pedig – mint arról a Világgazdaság beszámolt – már a jelen.