Teljes meglepetés: az orosz gáz 2026-ban rögtön elkezdett visszatérni Európába, mindenki hallgat róla – óriási mennyiség érkezett januárban

Januárban több mint 10 százalékkal nőtt az orosz gáz exportja Európába az egy évvel korábbihoz képest, annak ellenére, hogy a teljes mennyiség immár kizárólag a Török Áramlat vezetéken keresztül érkezik.

Bár az ukrán tranzit megszűnt, januárban érezhetően nőtt az Európába irányuló orosz gázszállítás / Fotó: Maxx-Studio

Jelentősen nőtt az Európába irányuló orosz vezetékes földgázexport januárban – derül ki a Reuters számításaiból. Az adatok szerint a Gazprom átlagos napi szállításai a Fekete-tenger alatt futó Török Áramlat vezetéken 10,3 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbi szintet.

Januárban összesen 1,73 milliárd köbméter orosz földgáz érkezett Európába ezen az útvonalon, szemben a tavalyi év azonos időszakában mért 1,57 milliárd köbméterrel.

A napi átlagos mennyiség 55,8 millió köbméterre emelkedett, míg 2025 januárjában még 50,6 millió köbméter volt. A mostani adat nagyjából megegyezik a decemberi szinttel, amikor napi 56 millió köbmétert szállítottak.

A Török Áramlat mára az egyetlen fennmaradt tranzitútvonal az orosz gáz számára Európa felé, miután Ukrajna 2025 januárjában nem hosszabbította meg az öt évre szóló gáztranzit-megállapodást Moszkvával. Ezzel megszűnt az évtizedeken át kulcsfontosságú ukrán útvonal, és Törökország vált az egyetlen kapuvá az orosz vezetékes gáz számára.

A Gazprom továbbra sem közöl hivatalos havi exportadatokat: az orosz energetikai óriás 2023 eleje óta nem publikál részletes statisztikákat.

Fogy az orosz gáz, és ezen Európa is veszít

A januári növekedés ellenére a hosszabb távú kép továbbra is erős visszaesést mutat. 2025-ben a Gazprom európai gázexportja 44 százalékkal zuhant, és a hetvenes évek közepe óta nem látott mélypontra süllyedt. Tavaly mindössze 18 milliárd köbméter földgázt szállítottak Európába.

Ez éles kontrasztban áll a korábbi csúcsévekkel. 2018–2019-ben az orosz vezetékes gázexport éves szinten meghaladta a 175-180 milliárd köbmétert. A mostani adatok átmeneti élénkülést jeleznek, de messze vannak a korábbi szintektől, és az orosz gáz Európába irányuló útvonala mára egyetlen vezetékre, a Török Áramlatra szűkült.