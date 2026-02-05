Kigyulladt a Volkswagen legendás gyára Oroszországban, már kínai autók készülnek benne: brutális számokat közölt a kormányzó

Oroszország kalugai régiójában tavaly több mint 140 000 járművet szereltek össze, idén azonban túl akarják szárnyalni ezeket a számokat — közölte Vlagyiszlav Sapsa, a Kalugai régió kormányzója.

Az oroszországi Kaluga régióban működő autógyár egy héttel korábban még hatalmas lángokban állt. / Fotó: FKI

Tűz ütött ki a volt Volkswagen gyárban Oroszországban

A kalugai régióban gyártott Tenet autómárka új rekordot tervez állítani, idén a kínálat négy modellre bővül: a Tenet T4, T7 és T8 mellett egy nagyméretű, összkerékhajtású családi modell, a T9 is megjelenik. Január 28-án reggel azonban tűz ütött ki a volt Volkswagen gyárban. A lángok 700 négyzetméteres területet fedtek le. Tizenkét tűzoltóautót és 44 tűzoltót riasztottak a tűz eloltására. Kora délutánra a tüzet teljesen eloltották. A balesetben senki sem sérült meg.

A kalugai üzem helyzete stabilizálódott. A gyártóüzemeket és a járműgyártó sort a történtek nem érintették, a gyártási folyamat zavartalan. Az üzem visszatért a normál működéshez

– nyilatkozták az AGR képviselői.

A tűz hivatalos okát még nem állapították meg. A Telegram Shot csatorna meg nem erősített jelentései szerint a tűz egy habanyag-újrahasznosító gépben csapott fel. A Kalugai Területi Ügyészség vizsgálatot indított az AGK Kft. raktárában keletkezett tűz ügyében. A tűz az autógyár egyik műhelyében keletkezhetett.

Kínaiaknak adták el a gyárat

A Volkswagen 2023-ban kivonult az orosz piacról, és eladta üzletágát orosz forgalmazójának, az Avilonnak, amely becslések szerint 135 millió dollárt fizetett a VW orosz üzletágáért.

A Volkswagen állítólag több mint 800 millió dollárt fektetett a kalugai gyár építésébe

a Russia's Pivot to Asia jelentése szerint.

A Tenet az új orosz szupermárka

Az Avilon leányvállalata, az AGR Holding LLC és a kínai Defetoo közös technológiai partnerségi megállapodást írt alá a Tenet márkájú autók gyártására. A Defetoo a kínai Chery autógyártó része. A Tenet járművek átalakított, orosz változatai lesznek a kínai márkának. Shapsha elmondta, hogy „a gyártás elindításának előkészületei folyamatban vannak. Sok szisztematikus munka áll előttünk a lokalizáció szintjének következetes növelésével, a nagy egységek összeszerelésétől a teljes ciklusú gyártásig.

A tervek szerint 2025 második negyedévében indul el az autók sorozatgyártása.

A Tenet márka, amelynek gyártása meghaladta a 115 000 darabot nagyban hozzájárult a rekorderedményekhez. A gyár éves kapacitása 225 000 jármű. Tekintettel arra, hogy a Tenet gyártása tavaly nyáron kezdődött, elmondható, hogy a gyár jelenleg teljes kapacitással működik.