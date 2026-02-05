Kigyulladt a Volkswagen legendás gyára Oroszországban, már kínai autók készülnek benne: brutális számokat közölt a kormányzó
Oroszország kalugai régiójában tavaly több mint 140 000 járművet szereltek össze, idén azonban túl akarják szárnyalni ezeket a számokat — közölte Vlagyiszlav Sapsa, a Kalugai régió kormányzója.
Tűz ütött ki a volt Volkswagen gyárban Oroszországban
A kalugai régióban gyártott Tenet autómárka új rekordot tervez állítani, idén a kínálat négy modellre bővül: a Tenet T4, T7 és T8 mellett egy nagyméretű, összkerékhajtású családi modell, a T9 is megjelenik. Január 28-án reggel azonban tűz ütött ki a volt Volkswagen gyárban. A lángok 700 négyzetméteres területet fedtek le. Tizenkét tűzoltóautót és 44 tűzoltót riasztottak a tűz eloltására. Kora délutánra a tüzet teljesen eloltották. A balesetben senki sem sérült meg.
A kalugai üzem helyzete stabilizálódott. A gyártóüzemeket és a járműgyártó sort a történtek nem érintették, a gyártási folyamat zavartalan. Az üzem visszatért a normál működéshez
– nyilatkozták az AGR képviselői.
A tűz hivatalos okát még nem állapították meg. A Telegram Shot csatorna meg nem erősített jelentései szerint a tűz egy habanyag-újrahasznosító gépben csapott fel. A Kalugai Területi Ügyészség vizsgálatot indított az AGK Kft. raktárában keletkezett tűz ügyében. A tűz az autógyár egyik műhelyében keletkezhetett.
Kínaiaknak adták el a gyárat
A Volkswagen 2023-ban kivonult az orosz piacról, és eladta üzletágát orosz forgalmazójának, az Avilonnak, amely becslések szerint 135 millió dollárt fizetett a VW orosz üzletágáért.
A Volkswagen állítólag több mint 800 millió dollárt fektetett a kalugai gyár építésébe
a Russia's Pivot to Asia jelentése szerint.
A Tenet az új orosz szupermárka
Az Avilon leányvállalata, az AGR Holding LLC és a kínai Defetoo közös technológiai partnerségi megállapodást írt alá a Tenet márkájú autók gyártására. A Defetoo a kínai Chery autógyártó része. A Tenet járművek átalakított, orosz változatai lesznek a kínai márkának. Shapsha elmondta, hogy „a gyártás elindításának előkészületei folyamatban vannak. Sok szisztematikus munka áll előttünk a lokalizáció szintjének következetes növelésével, a nagy egységek összeszerelésétől a teljes ciklusú gyártásig.
A tervek szerint 2025 második negyedévében indul el az autók sorozatgyártása.
A Tenet márka, amelynek gyártása meghaladta a 115 000 darabot nagyban hozzájárult a rekorderedményekhez. A gyár éves kapacitása 225 000 jármű. Tekintettel arra, hogy a Tenet gyártása tavaly nyáron kezdődött, elmondható, hogy a gyár jelenleg teljes kapacitással működik.
