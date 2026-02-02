Deviza
Rendkívüli: Putyint váratlanul hátba támadták, India többé nem vesz orosz olajat – Trump máris bejelentette érte a jutalmat

Donald Trump bejelentette, hogy az USA az Indiára kivetett importvámokat 25 százalékról 18 százalékra csökkenti. Narendra Modi állítólag beleegyezett az orosz olaj vásárlásának leállításába.
VG
2026.02.02, 19:06
Frissítve: 2026.02.02, 19:52

Donald Trump amerikai elnök hétfőn bejelentette, hogy az Egyesült Államok csökkenti az Indiára kivetett importvámokat 25 százalékról 18 százalékra, mivel Narendra Modi indiai miniszterelnök állítólag beleegyezett az orosz olajvásárlások leállításába.

orosz olaj
Trump bejelentette, hogy Washington eltörli az Indiára kivetett vámokat, miután Modi állítólag beleegyezett az orosz olaj vásárlásának leállításába / Fotó: AFP

Trump szerint a két vezető telefonbeszélgetése során számos témát érintettek, köztük a kereskedelmi kapcsolatok bővítését és az ukrajnai háború befejezésének lehetőségeit. 

Az elnök közlése szerint az Egyesült Államok a 25 százalékos reciprocitási vámot 18 százalékra mérsékli, miközben India az amerikai termékekre vonatkozó vámokat és nem vámjellegű korlátozásokat nullára csökkenti.

A megállapodás fontos részét képezi India energiapiaci stratégiájának átalakítása. Trump szerint Modi vállalta az orosz olajimport leállítását, és az Egyesült Államokból, valamint potenciálisan Venezuelából is jelentősen több energiát vásárol majd. Az amerikai elnök hozzátette, hogy India a jövőben több mint 500 milliárd dollár értékben vásárol majd amerikai árut, beleértve energia-, technológiai, mezőgazdasági és ipari termékeket.

A CNN szakértői szerint a megállapodás nemcsak gazdasági, hanem geopolitikai jelentőséggel is bír mindkét ország számára:

  • az Egyesült Államok célja, hogy csökkentse Oroszország energiaexportból származó bevételeit, és erősítse szövetségeseit a globális energiapolitikában;
  • míg India számára a váltás stabilabb kereskedelmi kapcsolatokat jelent a világ legnagyobb piacával.

Ugyanakkor kérdéses, hogy Újdelhi mennyire tartja majd be a tényleges energiaimport-változtatásokat.

Az amerikai–indiai kereskedelmi megállapodás várhatóan új fejezetet nyit a két ország kapcsolatában. Trump szerint a megállapodás elősegítheti a békés energiapiaci átmenetet, a kétoldalú kereskedelem bővítését és hozzájárulhat az Ukrajnában zajló háború gazdasági nyomásának fokozásához Oroszország ellen. Ugyanakkor India részéről hivatalos megerősítés még nem érkezett a konkrét energiaimport-változtatásokról és a vásárlási kötelezettségekről.

Az indiai gazdaságnak fájni fog az orosz olajcsapok elzárása

Elemzők szerint a megállapodás rövid távon kedvező hatással lehet az amerikai exportőrök bevételeire és a két ország politikai kapcsolataira, hosszabb távon azonban az indiai energiapiaci politikát és a globális olajpiacot is jelentősen befolyásolhatja. A váltás az orosz olaj importjának leállítására csökkentheti Moszkva bevételeit, ugyanakkor kihívást jelenthet Indiának az energiaellátás diverzifikálásában.

A megállapodás továbbá példát adhat más ázsiai országoknak is az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelmi tárgyalásokban. A vámcsökkentés és az energiaforrások átalakítása egyaránt stratégiai lépésnek tekinthető a nemzetközi kereskedelmi és geopolitikai színtéren.

Megtörtént: Amerika bosszút állt Indián az oroszok miatt – most beláthatatlan, mi következik

Az Egyesült Államok 50 százalékos vámot vetett ki az Indiából importált árukra. A lépés veszélyeztetheti az Egyesült Államok és India közötti kapcsolatokat.

 

Kereskedelmi háború

Donald Trump amerikai elnök 2025. árprilis másodikán bejelentette, hogy 10 százalékos alapvámot vet ki az Egyesült Államokba irányuló összes importra, és magasabb vámokat vet ki az ország több kereskedelmi partnerére.
Kereskedelmi háború
860 cikk

 

 

Címoldalról ajánljuk

Címoldalról ajánljuk

