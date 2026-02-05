Deviza
Az oroszok bejelentették: az övék a világ egyik legnagyobb raktára, még az idén színültig töltik 5 millió tonnával – sorban állnak érte az országok

Az OTEKO vállalat, a tamanyi kikötő infrastruktúrájának legnagyobb befektetője, idén üzembe helyezi a 300 000 tonna ásványi műtrágya egyidejű tárolására tervezett raktárát. Az Oroszországban, Krasznodar régióban található kikötő 2025-ben 23 százalékkal növelte rakománykészletét.
Csókási Annamária
2026.02.05, 21:22
Frissítve: 2026.02.05, 21:25

Az oroszországi Tamany kikötőben található, 300 000 tonna tervezett kapacitású fedett ásványi műtrágya raktár a világ egyik legnagyobbja — közölte az Interfax.

Kína kikötő konténer kereskedelem orosz
Az oroszországi Tamany kikötő 300 ezer tonna műtrágyát képes tárolni. / Fotó: AFP

Stratégiailag felosztották a területet az oroszok

Tíz részre van felosztva a kikötő területe, ami lehetővé teszi az OTEKO számára, hogy széles körű ömlesztett műtrágyákkal dolgozzon. Szakértői becslések szerint a globális ásványi műtrágya-piac középtávon folyamatos növekedést fog tapasztalni; különösen a globális déli féltekén található fejlődő országokban fog növekedni a műtrágyák iránti kereslet” – közölte a vállalat.

A létesítmény üzembe helyezése lehetővé teszi, hogy az OTEKO Taman Bulk Cargo Terminal (TBCT) terminálján akár 120 000 tonnás nagy teherbírású hajókra is rakodjanak.

A TBCT tavaly szeptemberben kezdte meg az ásványi műtrágyák kezelését. A műtrágyák vasúton, tartálykocsikban érkeznek a terminálra. A kocsikból való kirakodás és a hajóra való berakodás egy új, speciális technológiai vonalon történik. A terminálon kezelni tervezett főbb rakományok a karbamid, a nitroammofoszka, az ammónium-szulfát, a MAP (monoammónium-foszfát) és a DAP (diammonium-foszfát).

Nem volt műtrágyaboom az első fél évben, de a forgalmazók bevétele jelentősen nőtt

Exportfolyosót hoztak létre a legnagyobb csendben

Az évi 5 millió tonnás tervezett kezelési szint lehetővé teszi számunkra, hogy egy teljes körű déli exportfolyosó létrehozásáról beszéljünk az ásványi műtrágyák számára, amelyek az egyik legkeresettebb exportáru.

A vállalat 2025-ben 23 százalékkal, 25 millió tonnára növelte a rakománykezelést.

Az OTEKO a legnagyobb magánbefektető a déli oroszországi kikötői infrastruktúrában, és több területen is fejleszt rakodási tevékenységet – ömlesztett áruk, túlméretes és nehéz áruk, kőolajtermékek és LPG átrakodása. Az OTEKO Oroszország déli részének legnagyobb magánbefektetője a kikötői infrastruktúra területén, amely több területen is rakodási tevékenységet folytat – ömlesztett áruk, túlméretes és nehéz rakományok, kőolajtermékek és LPG átrakodása. Az ömlesztett áruk átrakodási termináljának tervezett kapacitása 70 millió tonna évente, ebből 50 millió tonna szén.

