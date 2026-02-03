Deviza
EUR/HUF380,95 0% USD/HUF322,37 -0,16% GBP/HUF441,31 -0,04% CHF/HUF415,8 +0,33% PLN/HUF90,19 -0,05% RON/HUF74,77 +0,02% CZK/HUF15,65 -0,13% EUR/HUF380,95 0% USD/HUF322,37 -0,16% GBP/HUF441,31 -0,04% CHF/HUF415,8 +0,33% PLN/HUF90,19 -0,05% RON/HUF74,77 +0,02% CZK/HUF15,65 -0,13%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX130 284,26 +1,47% MTELEKOM2 040 0% MOL3 950 +2,44% OTP40 870 +1,16% RICHTER11 100 +2,02% OPUS550 +0,18% ANY7 480 0% AUTOWALLIS165 +1,23% WABERERS5 400 +0,37% BUMIX10 263,91 +1,19% CETOP4 328,63 +1,69% CETOP NTR2 711,52 +1,68% BUX130 284,26 +1,47% MTELEKOM2 040 0% MOL3 950 +2,44% OTP40 870 +1,16% RICHTER11 100 +2,02% OPUS550 +0,18% ANY7 480 0% AUTOWALLIS165 +1,23% WABERERS5 400 +0,37% BUMIX10 263,91 +1,19% CETOP4 328,63 +1,69% CETOP NTR2 711,52 +1,68%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Rendkívüli

Rendkívüli, kezdődik: összecsapott az amerikai és az iráni hadsereg, kiadták az első tűzparancsot – célt talált az F-35-ös vadászgép

közel-keleti válság
drón
F-35
hadsereg
összecsapás
Amerika
Irán

Rendkívüli, kezdődik: összecsapott az amerikai és az iráni hadsereg, kiadták az első tűzparancsot – célt talált az F-35-ös vadászgép

Egymás után két incidens is bekövetkezett. Az első során konkrétan összecsapott az amerikai és az iráni haderő, a másodikban ez elmaradt, de sokkal súlyosabb kockázatokat hordozott magában. Ennek helyszíne ugyanis a kritikus fontosságú Hormuzi-szoros volt.
Hecker Flórián
2026.02.03, 19:41
Frissítve: 2026.02.03, 20:08

Az amerikai haditengerészet lelőtt egy iráni drónt az Arab-tenger felett – számolt be rendkívüli hírként az angolszász sajtó néhány perccel ezelőtt.

összecsapott, F-35, vadászgép
Összecsapott az amerikai és az iráni hadsereg / Fotó: Shutterstock

Az amerikai hadsereg egészen pontosan azt jelentette be, hogy célba vett és megsemmisített egy iráni tulajdonú drónt az Arab-tenger vizei felett.

Az incidens azután történt, hogy az amerikai katonai jelenlétet megerősítették a térségben a légi fenyegetések elhárítása és a hajózási útvonalak biztosítása érdekében. Ami biztosan kijelenthető, hogy 

ezzel az amerikai–iráni válság új szakaszba lépett.

Az eseményekre reagálva a CENTCOM (az Amerikai Középső Parancsnokság) parancsnoka, Brad Cooper tábornok azt hangsúlyozta, hogy Irán nemzetközi vizeken és légtérben tanúsított folyamatos zaklatását és fenyegetéseit a továbbiakban nem fogják tolerálni.

Tim Hawkins, a CENTCOM szóvivője pedig részleteket is közölt a katonai összecsapásokról.

Összecsapott az amerikai és az iráni hadsereg

A jelentés szerint február 3-án egy amerikai F-35C vadászgép lelőtt egy iráni Sahid-139-es drónt, amely „támadó üzemmódban” közelített a USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozó felé az Arab-tengeren.

A repülőgép-hordozó Irán déli partjaitól 500 mérföldre állomásozott, a drón pedig az amerikai deeszkalációs kísérletek ellenére is folytatta a közeledést. Az incidens során amerikai katonák nem sérültek meg és a haditechnikában sem keletkezett kár.

Közölte viszont, hogy nem sokkal később egy másik konfliktus is bekövetkezett, igaz, ez nem eszkalálódott.

Történt, hogy órákkal az első incidenst követően a kritikus fontosságú Hormuzi-szorosban az Iráni Forradalmi Gárda (IRGC) haditengerészete két gyorsnaszáddal és egy pilóta nélküli repülőgéppel (UAV) fenyegetett meg egy amerikai zászló alatt hajózó kereskedelmi olajszállító tartályhajót, a „Stena Imperative”-et.

A jelentések szerint az iráni hadsereg erői meg akarták közelíteni és feltehetően le akarták foglalni a hajót. Azonban a USS McFall rakétaromboló – a brit királyi légierő (RAF) támogatásával – kísérni kezdte a tartályhajót egészen a biztonsági zónáig, ezzel pedig véget vetve az összetűzésnek.

Ahogy arról korábban a Világgazdaság beszámolt, Irán a hétvégén nagyszabású hadgyakorlatot hajtott végre a térségben, éles lőszert is alkalmazva. Az amerikai parancsnokság rögtön reagált, és felszólítást küldött az iráni Forradalmi Gárdának: ne hibázzanak a Hormuzi-szorosnál.

A szoroson naponta mintegy húszmillió hordó kőolaj halad át, ami a globális olajkereskedelem körülbelül húsz százalékát jelenti.

Ha itt bármilyen fennakadás történik, azt az üzemanyag ára nem tudná elviselni. A hétvége azonban nem telt el eseménytelenül, a Hormuzi-szoros egyik legnagyobb kikötőjét robbanás rázta meg. Erről részletesen az alábbi cikkben írtunk.

Rendkívüli: ettől tartott mindenki, most bekövetkezett, súlyos robbanás történt a Hormuzi-szorosnál Iránban – napi húszmillió hordó olaj rekedhet meg
Egyelőre senki nem tudja, mi történt pontosan. A robbanás Irán legfontosabb kikötőjében következett be, a Hormuzi-szorosnál, amelyen a világ kőolajszállításának 20 százalékát bonyolítják.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu