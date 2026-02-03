Rendkívüli, kezdődik: összecsapott az amerikai és az iráni hadsereg, kiadták az első tűzparancsot – célt talált az F-35-ös vadászgép
Az amerikai haditengerészet lelőtt egy iráni drónt az Arab-tenger felett – számolt be rendkívüli hírként az angolszász sajtó néhány perccel ezelőtt.
Az amerikai hadsereg egészen pontosan azt jelentette be, hogy célba vett és megsemmisített egy iráni tulajdonú drónt az Arab-tenger vizei felett.
Az incidens azután történt, hogy az amerikai katonai jelenlétet megerősítették a térségben a légi fenyegetések elhárítása és a hajózási útvonalak biztosítása érdekében. Ami biztosan kijelenthető, hogy
ezzel az amerikai–iráni válság új szakaszba lépett.
Az eseményekre reagálva a CENTCOM (az Amerikai Középső Parancsnokság) parancsnoka, Brad Cooper tábornok azt hangsúlyozta, hogy Irán nemzetközi vizeken és légtérben tanúsított folyamatos zaklatását és fenyegetéseit a továbbiakban nem fogják tolerálni.
Tim Hawkins, a CENTCOM szóvivője pedig részleteket is közölt a katonai összecsapásokról.
Összecsapott az amerikai és az iráni hadsereg
A jelentés szerint február 3-án egy amerikai F-35C vadászgép lelőtt egy iráni Sahid-139-es drónt, amely „támadó üzemmódban” közelített a USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozó felé az Arab-tengeren.
A repülőgép-hordozó Irán déli partjaitól 500 mérföldre állomásozott, a drón pedig az amerikai deeszkalációs kísérletek ellenére is folytatta a közeledést. Az incidens során amerikai katonák nem sérültek meg és a haditechnikában sem keletkezett kár.
Közölte viszont, hogy nem sokkal később egy másik konfliktus is bekövetkezett, igaz, ez nem eszkalálódott.
Történt, hogy órákkal az első incidenst követően a kritikus fontosságú Hormuzi-szorosban az Iráni Forradalmi Gárda (IRGC) haditengerészete két gyorsnaszáddal és egy pilóta nélküli repülőgéppel (UAV) fenyegetett meg egy amerikai zászló alatt hajózó kereskedelmi olajszállító tartályhajót, a „Stena Imperative”-et.
A jelentések szerint az iráni hadsereg erői meg akarták közelíteni és feltehetően le akarták foglalni a hajót. Azonban a USS McFall rakétaromboló – a brit királyi légierő (RAF) támogatásával – kísérni kezdte a tartályhajót egészen a biztonsági zónáig, ezzel pedig véget vetve az összetűzésnek.
Ahogy arról korábban a Világgazdaság beszámolt, Irán a hétvégén nagyszabású hadgyakorlatot hajtott végre a térségben, éles lőszert is alkalmazva. Az amerikai parancsnokság rögtön reagált, és felszólítást küldött az iráni Forradalmi Gárdának: ne hibázzanak a Hormuzi-szorosnál.
A szoroson naponta mintegy húszmillió hordó kőolaj halad át, ami a globális olajkereskedelem körülbelül húsz százalékát jelenti.
Ha itt bármilyen fennakadás történik, azt az üzemanyag ára nem tudná elviselni. A hétvége azonban nem telt el eseménytelenül, a Hormuzi-szoros egyik legnagyobb kikötőjét robbanás rázta meg. Erről részletesen az alábbi cikkben írtunk.
Rendkívüli: ettől tartott mindenki, most bekövetkezett, súlyos robbanás történt a Hormuzi-szorosnál Iránban – napi húszmillió hordó olaj rekedhet meg
Egyelőre senki nem tudja, mi történt pontosan. A robbanás Irán legfontosabb kikötőjében következett be, a Hormuzi-szorosnál, amelyen a világ kőolajszállításának 20 százalékát bonyolítják.