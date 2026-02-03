Árat csökkent a PepsiCo: túl drága lett a Lay's
A PepsiCo legfeljebb 15 százalékkal csökkenti több alapmárkája, köztük a Lay’s és a Doritos árát az Egyesült Államokban, miután a fogyasztók egyre erőteljesebben tiltakoztak a korábbi áremelések ellen – közölte kedden a snackeket és üdítőitalokat gyártó vállalat a Reuters szerint. Az új, alacsonyabb árak már ezen a héten megjelennek az üzletek polcain. A PepsiCo lépése illeszkedik ahhoz a szélesebb iparági trendhez, amelyben a nagy fogyasztási cikkeket gyártó vállalatok – köztük a Procter & Gamble és a Coca-Cola – alacsonyabb belépő árszintek kialakításával próbálják megtartani a költségérzékeny vásárlókat.
Túl drága lett a PepsiCo több terméke
A vállalat szerint a döntést a 2025 második felében beérkezett, kiterjedt fogyasztói visszajelzések alapozták meg, amelyek arra hívták fel a figyelmet, hogy sok vásárló számára elérhetetlenné váltak egyes termékek az elmúlt évek drágulása nyomán. Az amerikai fogyasztók helyzetét tovább nehezítették olyan tényezők is, mint a tavalyi kormányzati leállás, amely késleltette az élelmiszerjegy-juttatások kifizetését.
Rachel Ferdinando, a PepsiCo Foods U.S. vezérigazgatója szerint a cég az elmúlt egy évben tudatosan figyelte a fogyasztói reakciókat. Mint fogalmazott, a vásárlók egyre erősebben érzik az infláció és az emelkedő megélhetési költségek hatását.
Az árcsökkentés önmagában nem árpolitikai döntés, hanem egy szélesebb, kockázatvállalással járó stratégiai fordulat része, amelyben a vállalat az elérhetőségre, a volumenre és az új fogyasztói rétegek megszólítására helyezi a hangsúlyt
– derült ki a Bloomberg elemző cikkéből.
Az elmúlt években az üdítőital-piac – különösen az Egyesült Államokban – tartós nyomás alá került, mivel a teljes cukortartalmú és a klasszikus diétás termékek iránti kereslet csökken, míg a fiatalabb, egészségtudatosabb fogyasztók egyre inkább a Zero Sugar kategória felé fordulnak.
A PepsiCo felismerte, hogy a „diet” márkanév elvesztette vonzerejét a Z generáció és a millenniumi fogyasztók körében, akik kerülik a cukrot, de nem azonosulnak a kalóriaszámlálás és a diétakultúra üzeneteivel sem. Ezzel szemben a Zero Sugar termékek modernebb, „egészségesebb” imázzsal bírnak, és ízben is közelebb állnak a cukros üdítőkhöz. Ennek megfelelően a vállalat az elmúlt két évben marketingbüdzséjének döntő részét a Pepsi Zero Sugar építésére fordította, miközben a hagyományos termékek háttérbe szorultak.
Az árcsökkentés ebbe a stratégiába illeszkedik.
A PepsiCo célja, hogy megállítsa az alapmárkák forgalmának csökkenését, és visszacsábítsa azokat a fogyasztókat, akik az elmúlt időszak áremelései miatt elpártoltak a termékektől.
A lépés egyben válasz a piaci verseny erősödésére is, hiszen a riválisok – köztük a Coca-Cola és a Keurig Dr Pepper – sikerrel bővítették Zero Sugar-kínálatukat, és egyre agresszívebben célozzák a költségérzékeny vásárlókat.
A vállalat mindeközben jelentős költségcsökkentési programot hajt végre, részben az Elliott Management aktivista befektető nyomására, részben pedig az észak-amerikai piacon tapasztalt, több negyedéves gyenge értékesítési adatok miatt. A decemberben bejelentett felülvizsgálat részeként a PepsiCo azt tervezi, hogy mintegy 20 százalékkal csökkenti az Egyesült Államokban kínált termékeinek számát, több snacküzemi kapacitást leépít, és munkahelyeket is megszüntet a költségek mérséklése érdekében.
A PepsiCo ugyanakkor fenntartotta korábbi pénzügyi előrejelzését, amely szerint az egy részvényre jutó alapnyereség 5–7 százalékkal növekedhet. A befektetők reakciója visszafogott volt. A PepsiCo árfolyama az idei évben eddig körülbelül 5 százalékot csökkent.
