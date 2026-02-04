Imádták a magyarok, most 250 éttermét bezárja az amerikai lánc – már senkinek nem kell a régi recept

Újabb lejtőre került az amerikai gyorséttermi piacon a Pizza Hut, mely egykor Magyarországon is meghatározó szereplője volt a pizzázásnak. Az étteremlánc anyavállalata, a Yum! Brands bejelentette: az idei év első felében 250 gyengén teljesítő Pizza Hut egységet zárnak be az Egyesült Államokban, ami az amerikai hálózat nagyjából 3 százalékát jelenti. A megszűnésre ítélt üzletek listáját a vállalat nem hozta nyilvánosságra.

Imádták a magyarok, most 250 éttermét bezárja a Pizza Hut – már senkinek nem kell a régi recept / Fotó: NurPhoto via AFP

A Yum! Brands már tavaly novemberben közölte, hogy átfogó stratégiai felülvizsgálatot indított a Pizza Hut jövőjéről, amelynek része lehet akár a márka teljes vagy részleges értékesítése is. A vállalat legfrissebb gyorsjelentésében új részleteket nem árult el, mindössze annyit közölt, hogy a folyamat várhatóan még idén lezárul.

A Pizza Hut évek óta nehéz helyzetben van az egyre kiélezettebb amerikai pizzapiacon.

A lánc különösen a legnagyobb riválissal, a Domino’s Pizzával szemben veszít folyamatosan teret,

miközben a fogyasztói ízlés egyre inkább az egyszerűbb, gyorsabb és digitálisan vezérelt megoldások felé tolódik. Az elmúlt negyedévben az amerikai Pizza Hut éttermek azonos üzletekre jutó forgalma 3 százalékkal csökkent, ami újabb csalódást keltő eredménynek számít.

A lánc próbált reagálni az infláció és az árérzékeny kereslet kihívásaira, többek között egy 5 dolláros (nagyjából 1800 forintos) pizza bevezetésével. Ez a „value” fókusz azonban nem hozta meg a várt áttörést, a vásárlók szemmel láthatóan már nem a klasszikus Pizza Hut-ajánlatokban látják az ár-érték arányos megoldást.

Egészen más pályán mozog ugyanakkor a Yum! Brands két másik zászlóshajója:

A Taco Bell az év első negyedévében 7 százalékos forgalomnövekedést ért el azonos üzletekben, amit a folyamatosan frissülő étlap és az új termékek sikeres bevezetése hajtott. A márka egyszerre tudta megszólítani a magasabb jövedelmű vásárlókat, a fiatalabb korosztályt és a családokat. A KFC szintén lassú, de stabil javulást mutat az amerikai piacon: az azonos bolti forgalom 1 százalékkal emelkedett. A lánc tudatosan a Taco Bellnél bevált recepthez nyúl, több vezetőt is onnan igazolt át, hogy felgyorsítsa az étlapmegújítást és visszaszerezze a piaci részesedést az olyan versenytársaktól, mint a Raising Cane’s vagy a Chick-fil-A.

Máshol sem jobb a helyzet: a Pizza Hut brit üzletágát működtető DC London Pie Limited csődvédelmet kért, miközben a Yum! Brands 64 éttermet visszavesz, amivel 1276 munkahely megőrzését biztosítja. A brit hálózat helyzete is régóta nehézkes, nem egészen egy éve már egyszer csődeljárás alá került, a DC London Pie pedig csak idén januárban szerezte meg az éttermeket az akkori felszámolás során.