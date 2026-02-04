Putyin magyarázza a bizonyítványt, összezuhant az orosz gazdaság: „Mesterségesen idéztük elő” – ennél már az EU is többet tud
Oroszország GDP-je 2025-ben 1 százalékkal nőtt – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök kedden egy gazdasági kérdésekről tartott tanácskozáson.
„Ez alacsonyabb annál a dinamikánál, amelyet korábban tapasztaltunk – ezt jól tudjuk: 2023-ban és 2024-ben 4,1, illetve 4,3 százalékos növekedést ért el a gazdaság.”
Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy ez a lassulás nemcsak várható volt, hanem akár mesterségesnek is nevezhető: célzott intézkedések következménye, amelyek az infláció mérséklését szolgálták.
„Míg 2024-ben az áremelkedés mértéke 9,5 százalék volt, addig tavaly év végére ezt 5,6 százalékra sikerült csökkenteni” – fogalmazott Putyin.
„Önök is, én is pontosan értjük, mennyire fontos a mérsékelt, kiszámítható ármozgás az orosz családok jóléte, a vállalatok és szervezetek működése, az államháztartás, valamint a beruházási folyamatok és befektetési tervek szempontjából” – tette hozzá.
Az Interfax által december végén megkérdezett elemzők 0,9 százalékos GDP-növekedést prognosztizáltak 2025-re, ami kissé elmarad a Gazdaságfejlesztési Minisztérium szeptemberi, 1,0 százalékos előrejelzésétől, és közelebb áll a jegybank októberben megadott új prognózissávjának felső határához (0,5–1,0 százalék).
Mérsékelt növekedést produkált az euróövezet és az Európai Unió
2025 negyedik negyedévében – szezonálisan kiigazítva – az euróövezet és az Európai Unió GDP-je egyaránt 0,3 százalékkal nőtt az előző negyedévhez képest – derül ki az Eurostat, az Európai Unió statisztikai hivatalának előzetes gyorsbecsléséből. A harmadik negyedévben az euróövezetben szintén 0,3 százalékos, az EU-ban pedig 0,4 százalékos bővülést mértek.
A negyedéves, szezonális és naptárhatással kiigazított adatok alapján készített első éves becslés szerint 2025-ben az euróövezet gazdasága 1,5 százalékkal, míg az Európai Unió gazdasága 1,6 százalékkal növekedett.
Az Eurostat hangsúlyozta: a gyorsbecslések még nem teljes körű adatforrásokon alapulnak, ezért a későbbiekben módosulhatnak. Éves összevetésben – az előző év azonos időszakához képest – a GDP 2025 negyedik negyedévében az euróövezetben 1,3 százalékkal, az EU-ban 1,4 százalékkal nőtt. Ez mérsékelt lassulást jelent a harmadik negyedévhez képest, amikor az euróövezetben 1,4, az EU-ban pedig 1,6 százalékos volt az éves növekedési ütem.
A rendelkezésre álló adatok szerint a negyedik negyedévben Litvánia érte el a legnagyobb negyedéves növekedést (1,7 százalék), ezt Spanyolország és Portugália követte egyaránt 0,8 százalékkal. Írország volt az egyetlen tagállam, ahol visszaesést mértek (mínusz 0,6 százalék). Éves alapon 14 tagállamban nőtt a GDP, egy országban stagnált.
Az Eurostat jelezte: a GDP-gyorsbecslések megbízhatóságát rendszeresen vizsgálják, a pontosabb adatok a későbbi publikációkban jelennek meg. A mostani közlés nem tartalmaz visszamenőleges korrekciókat a korábbi negyedévek adataira. Az első felülvizsgált becslés 2026. február 13-án, a részletesebb GDP- és foglalkoztatási adatok pedig március 6-án és április 20-án várhatók.
A most közzétett előzetes gyorsbecslés 19 tagállam adataira épül, amelyek az euróövezet GDP-jének 96, az EU GDP-jének pedig 94 százalékát fedik le. Az Eurostat negyedéves nemzeti számlái az ESA 2010 módszertan szerint készülnek, a növekedési rátákat láncolt volumenindexek alapján számítják.
2025 végéig az euróövezet 20 tagállamot foglalt magában, 2026. január 1-jétől Bulgária csatlakozásával 21 tagúvá bővült. Az Európai Unió továbbra is 27 tagállamból áll.