Pánik az ezüst és az aranypiacon, zuhannak az árfolyamok, ideges a részvénypiac a gyorsjelentési nagyhét előtt

Összeomlott az arany és az ezüst árfolyama, nagy kérdés, hogy korrekcióról van szó, vagy tartós lesz-e a lejtmenet. A részvénypiac gyorsjelentés dömpingre készül a héten, továbbá fontos jegybank kamatdöntések is várhatók.
D. GY.
2026.02.02, 07:22

Ideges kereskedésben az amerikai határidős indexek esését követte az ázsiai részvénypiac. A hét zsúfolásig tele lesz vállalati gyorsjelentésekkel, jegybanki ülésekkel és fontos makrogazdasági adatokkal.

Pánik az arany és az ezüst piacon, ideges a részvénypiac a gyorsjelentési dömping előtt / Fotó: CFOTO via AFP

Összeomlott az ezüst árfolyama, a hétfői ázsiai kereskedelemben, volt, hogy 5 százalék mínuszban is járt, a pénteki 30 százalékos zuhanás után. Az erősen túlvett piacon kiszorították a tőkeáttételes pozíciókat. Kereskedők szerint a kínai UBS SDIC ezüst határidős alapra nehezedő nyomás is hozzájárult az összeomláshoz.

Ideges befektetők, gyengülő indexek

Az olajárak mintegy 3 százalékkal estek, miután Donald Trump elnök a hétvégén közölte: Irán „komolyan tárgyal” Washingtonnal, ami csökkentheti egy amerikai katonai csapás kockázatát az ország ellen.

  • Az idegesség hatására az MSCI Japánon kívüli ázsiai–csendes-óceáni részvényeket tömörítő legszélesebb indexe 1,7 százalékkal süllyedt, 
  • Dél-Korea KOSPI indexe 2,2 százalékot veszített. 
  • A kínai blue chipek indexe változatlan maradt, de az aranyhoz kapcsolódó részvények mélyrepülésbe kezdtek. 
  • A japán Nikkei ritka kivétel volt a nyertesek között, 0,3 százalékkal emelkedett, miután a közvélemény-kutatások szerint Sanae Takaichi miniszterelnök Liberális Demokrata Pártja földcsuszamlásszerű győzelmet arathat a jövő heti alsóházi választáson.

Egy ilyen győzelem megkönnyítené az agresszív fiskális élénkítő politika megvalósítását, és enyhítené a politikai bizonytalanságot. A hitelből finanszírozott nagyobb költekezés nyomást gyakorolhat a kötvényekre és a jenre; Takaichi viszont az export szempontjából a gyengébb deviza előnyeit hangsúlyozza.

Gyorsjelentés dömpingre vár a részvénypiac

Európában is sűrű hét következik a gyorsjelentések szempontjából: 

az Euro STOXX piaci kapitalizációjának mintegy 30 százaléka tesz közzé eredményeket. 

  • Az EUROSTOXX 50 és a DAX határidős kontraktusai egyaránt 0,6 százalékkal estek, 
  • a londoni FTSE futures 0,1 százalékkal csökkent. 
  • Az S&P 500 határidős indexe 0,6 százalékot, 
  • a Nasdaq futures 0,9 százalékot esett. 

Az S&P 500 vállalatainak nagyjából egynegyede jelent ezen a héten. Az S&P 500 egy részvényre jutó eredményének növekedésére vonatkozó előrejelzések jelenleg 11 százalékos éves növekedést várnak, szemben a korábbi 7 százalékos piaci várakozással.

A fókusz a technológiai óriásokon lesz – az Alphabeten, az Amazonon és az AMD-n –, különösen az AI költségein és hasznain, a Microsoft rosszul fogadott eredményei után.

A Goldman Sachs elemzői szerint az MI-óriások idei tőkekiadásaira vonatkozó konszenzusos becslések 

  • 561 milliárd dollárra emelkedtek, 
  • ami 38 százalékos növekedés 2025-höz képest, és 
  • meghaladják a gyorsjelentési szezon elején várt 540 milliárd dollárt.

Gyengül a jen, stabilizálódott a dollár

A devizapiacon 

  • a dollár kissé stabilabbnak tűnt, mivel a jen általános gyengesége mellett 0,1 százalékkal 155,00-re erősödött. 
  • Az euró ugyanakkor 0,2 százalékkal 1,1872 dollárra emelkedett, visszakapaszkodva a pénteki egy százalékos esés egy részéből.

A dollár raliját eredetileg az indította el, hogy Trump a korábbi Fed-kormányzót, Kevin Warsht jelölte a jegybank következő elnökének.

Elemzők szerint Warsh kevésbé valószínű, hogy gyors és agresszív kamatcsökkentéseket sürgetne - nem úgy, mint néhány más lehetséges korábbi jelölt -, bár hangvétele enyhébb lehet, mint a jelenlegi elnöké, Jerome Powellé. 

Trump aligha jelölte volna Warsht, ha nem lenne valóban elkötelezett az alacsonyabb kamatok mellett, és erre bőven van bizonyíték, hiszen Warsh úgy véli, a gazdaság képes magasabb ütemű növekedésre, amely nem okoz inflációs nyomást 

– kommentálta a helyzetet a Reutersnek Ray Attrill, a NAB devizastratégiájának vezetője.

Ebből adódóan a piacok továbbra is két kamatcsökkentéssel számolnak idén, az első lépést valószínűleg csak júniusban teszi meg az amerikai jegybank, amikor feltehetően Warsh lesz a Fed elnöke. A határidős piacok 68 százalékos esélyt adnak a kamatok változatlanul hagyására az áprilisi ülésen, és – furcsa módon – szintén 68 százalékot egy júniusi lazításra.

Jegybanki nagyhét jön

Ez a kilátás azonban változhat, ha a pénteken megjelenő januári foglalkoztatási jelentés bármely irányban jelentősen meglepetést okoznak, feltéve, ha nem lesz újabb kormányzati leállás,  és az adatot valóban közzéteszik. 

  • A héten napirenden van még 
  • az ausztrál jegybank, 
  • az Európai Központi Bank és 
  • a Bank of England monetáris politikai ülése is.

Az RBA, az ausztrál központi bank némileg kilóg a sorból: a piacok mintegy 75 százalékos esélyt adnak annak, hogy negyed százalékponttal 3,85 százalékra emeli a kamatot, ezzel visszafordítva a tavaly végrehajtott három csökkentés egyikét, az újraéledő infláció megfékezése érdekében.

Iszonyatos korrekció kezdődött az arany és az ezüst piacán - most kell beszállni?

Az árupiacokon a kereskedést a volatilitás jellemezte: 

  • az arany 2,9 százalékkal 4718 dollárra esett unciánként, miután pénteken közel 10 százalékot zuhant.
  • Az ezüst legutóbb 1,5 százalékos mínuszban volt, 83,37 dolláron, rendkívül hektikus kereskedés mellett.

Úgy gondoljuk, hogy ez vételi lehetőség mind az arany, mind az ezüst esetében, mivel a piac idővel ismét a kemény eszközöket fogja előnyben részesíteni az amerikai dollárral szemben

 – mondta Vivek Dhar, a CBA bányászati és árupiaci stratégája.

„Továbbra is fenntartjuk előrejelzésünket, miszerint az arany határidős ára 2026 negyedik negyedévében eléri a 6000 dollárt unciánként, menedékeszközök iránti erősödő, immár strukturális kereslet, és az alacsonyabb Fed-alapkamat miatt” - tette hozzá.

Az olajárak estek, mivel a befektetők idegesen várták, hogy az Egyesült Államok csapást mér-e Iránra, vagy valamilyen megállapodás születik.

  • A Brent 3,2 százalékkal 67,03 dollárra esett hordónként, míg 
  • az amerikai nyersolaj 3,5 százalékkal 62,91 dollárra süllyedt hordónként.
