A volatilitás az úr a tőkepiacokon, megtérülést akarnak látni a befektetők, hatalmasat zuhant az Amazon

Szédületes csapkodás jellemezte a kriptodevizák, valamint az arany és az ezüst piacát. A részvénypiac úgy tűnik megelégelte a tech-óriások gigantikus MI-beruházásait, aggódik ezek megtérülése miatt.
D. GY.
2026.02.06, 06:52

Harmadik egymást követő napja szakad a globális részvénypiac, felerősödött az eladási hullám a Wall Streeten is; a befektetők megdöbbenve figyelik, a nemesfémek és a kriptodevizák piacán a szélsőséges volatilitást.

részvénypiac
Megtérülést akar látni a részvénypiac az MI-vállalatok gigantikus beruházásainál / Fotó: REUTERS
  • Az MSCI All-Country World Index 0,1 százalékkal csökkent, ugyan a napi mélypontokról felpattant, de továbbra is a november közepe óta mért legrosszabb hete felé tart. 
  • Az MSCI legszélesebb, Japánt nem tartalmazó ázsiai–csendes-óceáni részvényindexe 0,8 százalékkal zuhant, így a második egymást követő nap veszteségei felé haladt. 
  • Az S&P 500 e-mini határidős kontraktusai 0,3 százalékkal estek, 
  • a Nasdaq e-mini futures pedig 0,5 százalékkal csökkent.

Masszív rotáció zajlik, a Nasdaq egyértelműen alulteljesíti az S&P-t, valamint a fogyasztási alapcikkeket gyártó cégek részvényeit 

-  kommentálta a helyzetet a Reutersnek Prashant Bhayani, a BNP Paribas Wealth Management ázsiai befektetési igazgatója. „A piac kezdi azt mondani, hogy rendben, az MI nagyon érdekes, de sokan azt is kérdezik: hol van a megtérülés?” - tette hozzá.

A Wall Street-i részvények csütörtökön harmadik napja estek, attól tartva, hogy az új MI-modellek elkezdhetik csökkenteni a szoftvercégek nyereségét. Eközben 

az S&P 500 az év egészét tekintve is negatív tartományba fordult,

 ráadásul felerősödtek az aggodalmak a munkaerőpiaccal kapcsolatban.

Az amerikai munkáltatók által januárban bejelentett elbocsátások száma 17 év óta a legmagasabb szintre ugrott az adott hónapban – derült ki a Challenger, Gray & Christmas csütörtökön közzétett felméréséből.

Részvénypiaci kétségek

A részvénypiac általánosságban ugyan továbbra is optimista, ezt az elmúlt hetekben sorra érkező, viszonylag kedvező eredményjelentések támasztják meg. Ugyanakkor ismét felerősödött a figyelem néhány egyre növekvő kockázatra: 

  • azokra a vállalatokra, amelyeket az MI-boom kiszoríthat; 
  • arra a kérdésre, hogy milyen irányt venne a Fed, ha Trump jelöltjét, Kevin Warsht megerősítenék Jerome Powell utódjaként az elnöki poszton; 
  • valamint túlhúzott értékelésekre — olyan eszközök esetében, mint az arany , a Bitcoin vagy akár az olyan technológiai óriások, mint az Alphabet —, amelyek hosszabb távon nem feltétlenül bizonyulnak fenntarthatónak - írja a Bloomberg elemzése.
     

Soha nem látott volatilitás a kriptopiacon

A kriptodeviza-piacok egyelőre meg tudták fékezni a súlyos eladási hullámot, miután csütörtökön mintegy 2 ezer milliárd dollárnyi érték tűnt el. 

  • A bitcoin 2,4 százalékkal 64 642,09 dollárra ugrott, miután korábban akár 4,9 százalékot is esett, 60 008,52 dolláros mélypontig. 
  • Az ether legutóbb 3 százalékkal volt feljebb, 1 901,54 dolláron, részben ledolgozva az 5,1 százalékos korábbi esést. 

A nemesfémek is igyekeztek magukra találni az éles zuhanások után: 

  • az ezüst 0,5 százalékos emelkedést kapaszkodott vissza 71,61 dollárra, miután korábban akár 10 százalékot is zuhant. 
  • Az arany 0,9 százalékkal 4 815,19 dollárra erősödött, egy korábbi 2,4 százalékos esést követően.

A kínai UBS SDIC Silver Futures alapot – amely a közelmúltban a nemesfém-piaci összeomlás egyik fontos indikátorává vált – a kereskedés kezdetén egy órára felfüggesztették a befektetők védelmében, miután több napon át elérte a maximális, 10 százalékos napi esést. Amikor pénteken újraindult a kereskedés, az alap azonnal ismét ugyanekkora mértékben esett. 

Rengeteg nagy, zsúfolt pozíciót bontanak le rendkívül agresszíven, és ez hatalmas tőkekiáramlásokhoz vezetett 

– mondta Chris Weston, a melbourne-i Pepperstone Group kutatási vezetője. „Bizonyos vállalatoknál – nem a Mag7-nél, hanem inkább a kisebb cégeknél – a tőkepiacok nem feltétlenül lesznek kegyesek” – mondta, a Magnificent Seven néven ismert nagy technológiai óriásokra utalva.

  • Az S&P 500 szoftver- és szolgáltatási indexe 4,6 százalékkal esett, és január 28-a óta mintegy ezer milliárd dollárnyi piaci értéket veszített el az úgynevezett „software-mageddon” eladási hullámban. 
  • Az Amazon részvényei a csütörtöki zárás utáni kereskedésben 11,5 százalékkal zuhantak, miután a vállalat több mint 50 százalékos idei tőkekiadás-növekedést vetített előre.

Hullámvasúton az ázsiai részvénypiac is

Az ázsiai részvénypiacon szintén a volatilitás volt az úr; egyes befektetők láthatóan olcsóbb beszállási pontokat kerestek az általános esések közepette. 

  • A dél-koreai Kospi kezdeti 5 százalékos zuhanását – amely rövid kereskedési szünetet váltott ki – délre 2,3 százalékos mínuszra faragták. 
  • A japán részvények emelkedtek: a Nikkei 225 index 0,3 százalékkal nőtt, 
  • a kínai sanghaji composite index 0,1 százalékos pluszt ért el. 
  • Az indonéz részvények 2 százalékkal alacsonyabban nyitottak, miután a Moody’s rontotta az ország hitelminősítési kilátását, a gazdaságpolitika csökkenő kiszámíthatóságára hivatkozva. 

Mindez néhány nappal azután történt, hogy az MSCI átláthatósági problémákra figyelmeztetett, ami több mint 80 milliárd dolláros piaci összeomláshoz vezetett.

A nagy kérdés: mit lép a Fed?

Az amerikai monetáris politika terén a piac egyre erősebben áraz egy kamatcsökkentést, bár a többség továbbra is változatlan kamatszintre számít. 

A Fed funds határidős ügyletek 22,7 százalékos valószínűséget jeleznek egy 25 bázispontos kamatcsökkentésre a március 18-án záruló kétnapos ülésen, szemben az egy nappal korábbi 9,4 százalékos eséllyel – a CME Group FedWatch eszköze szerint.

  • Az amerikai dollárindex, amely a zöldhasú erejét hat devizával szemben méri, változatlanul 97,92 ponton állt. 
  • A tízéves amerikai államkötvény hozama 2,8 bázisponttal 4,18 százalékra csökkent. 
  • A jen 0,2 százalékkal 156,75-re erősödött a dollárral szemben, és a japán államkötvények iránt a teljes hozamgörbén élénkült a kereslet a vasárnapi választás előtt. 
  • Az energiapiacokon a Brent típusú kőolaj ára 0,2 százalékkal 67,71 dollárra emelkedett.
