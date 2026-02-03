Európa-bajnoki szinten alacsony a magyar rezsi, itt a nemzetközi összehasonlítás

Januárban átlagosan 1 százalékkal nőtt a villamos energia bruttó lakossági végfelhasználói ára Európában, a gázé nagyjából változatlan maradt. Az Európai Unión belül továbbra is a magyarországi tarifa volt a legalacsonyabb mindkét termék esetében. Ez persze kézenfekvő azt tudva, hogy a gáz és az áram hazai hatósági árát több mint tíz éve több lépcsőben csökkentették, majd az elért alacsony szinten befagyasztották. A VaasaEETT által közzétett friss elemzés azért mutat mégis némi emelkedést a magyarországi rezsit meghatározó árakban, mert az összehasonlítást euróban végzi, a forint erősödése pedig magasabb árat ad euróban.

Az unión belül a legalacsonyabb tarifával számolják a magyar rezsit/Fotó: Anelo / shutterstock

A lakossági árak tehát sehol nem szaladtak el Európában. A felhasználás mennyiségi növekedése azonban éppen Magyarországon hozhatott volna nehezen kezelhető helyzetet azzal, hogy a háztartások (nem tudni, mekkora hányadának) nem egyszerűen a többletfelhasználásukkal arányosan kellett volna többet fizetniük az áramért és a gázért, hanem amiatt is, hogy többet használtak a 2022 augusztusában megszabott átlagfogyasztás mennyiségénél. Az efeletti mennyiséget sokkal magasabb áron kell kifizetni. A különbség a rezsicsökkentett és a piacinak nevezett, de szintén hatósági tarifa között a földgáz esetében hétszeres. Ám éppen azért, hogy az érintett háztartások rezsije nem szökjön az egekbe, a kormány a napokban úgy döntött, hogy a háztartásoknak nem kell kifizetniük az általuk januárban felhasznált áram vagy gáz mennyiségének a 30 százalékát. Mások kedvezményt kapnak a távfő számlájából, és volt, ahol ingyen osztottak tűzifát. A visszatérítés eddig ismert módjáról a Világgazdaság már beszámolt, de a végső részleteket leíró jogszabály még nem jelent meg.

A végszámla lesz az érdekes

Mindez a rezsi végső nagyságát érinti, de a rezsicsökkentett alapárat, amelyből a rezsit kiszámolják, nem. Az átlagos tarifát viszont igen, hiszen az egy olyan súlyozott átlag, amely a rezsicsökkentett és a piaci egységár felhasználásával születik. E téren a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) ad fogódzót. A hivatal hónapról hónapra kiszámolja, hogy mekkora lenne egy olyan háztartás számára a villamos energia, illetve a földgáz átlagos egységára, amely 20 százalékkal többet használt az adott termékből az átlagfogyasztás mennyiségénél. Mivel januárban sem a rezsicsökkentett, sem a piaci hatósági ár nem változott, a MEKH a korábbi hónapokra jellemző eredményt kapta: az unión belül januárban is a budapesti áramtarifa, azután pedig a szinten budapesti, de 20 százalékos többletfelhasználással számolt kevert tarifa volt a legalacsonyabb. A MEKH-étől a nagyobb merítésű – mert egész Európára kiterjedő – finn elemzés sem hozott ki nagyon eltérő adatot. A VaasaETT áramár listáját folyamatosan a nem uniós Kijev vezeti 8,84 eurócenttel kilowattóránként, de utána már Budapest jön (9,57 eurócenttel). Bár a harmadik itt Podgorica (11,07 eurócenttel), de elé még beférne a 20 százalékos felhasználás-túllépést feltételező budapesti ár (11,02 eurócenttel.)